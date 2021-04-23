Алмазная заначка стоимостью в миллиарды долларов распродана после резкого возврата спроса

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) - В результате коллапса алмазной отрасли в прошлом году крупнейшие производители остались с неограненными драгоценными камнями на миллиарды долларов, спрятанными в сейфах. Теперь, через несколько месяцев, они неожиданно нашли покупателей.

Огромные запасы были созданы, когда алмазный мир остановился в разгар пандемии, что вызвало опасения в том, что драгоценные камни, накопленные крупнейшими алмазодобывающими компаниями, могут наносить вред сектору в течение долгих лет. Но безудержный спрос со стороны посредников, занимающихся огранкой, полировкой и торговлей камнями, практически смел все запасы, и ведущие производители алмазов De Beers и ПАО Алроса, что примечательно, подняли цены.

Это был быстрый поворот на 180 градусов, так как центры огранки в Индии и Антверпене поспешили пополнить запасы, которые они не смогли закупить в самый тяжелый период кризиса. К тому же, спрос резко подскочил на фоне удивительно хороших продаж в праздничный сезон, когда потребители не могли отправиться в отпуск и тратили больше средств на предметы роскоши, такие как драгоценные камни.

Сокращение запасов

На этой неделе De Beers заявила, что продала в первом квартале 13,5 млн каратов алмазов, это почти вдвое больше, чем было добыто за этот период, что свидетельствует о сокращении запасов. Хотя самая крупная алмазодобывающая компания не сообщает о складских запасах, в последние недели она сообщила клиентам, что запасы вернулись к нормальному уровню, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен. Компания отказалась от комментариев.

Складские запасы российской алмазодобывающей компании АЛРОСА упали примерно на 60% за шесть месяцев, до 12,8 млн каратов, к концу марта, что является самым низким показателем почти за три года.

Управление поставками является проблемой для сектора с тех пор, как на рубеже веков закончилась монополия De Beers. Складские запасы резко выросли во время финансового кризиса 2008-2009 годов и снова в 2013 году, и каждый раз при последующих продажах запасов увеличивалось количество бриллиантов, что оказывало огромное давление на средний сегмент отрасли.

Тем не менее, ведущие алмазодобывающие компании смогли поднять цены на этот раз после значительного сокращения добычи в прошлом году и благодаря возобновившемуся спросу со стороны производителей бриллиантов и трейдеров. De Beers повышала цены с конца прошлого года, вернувшись к докоронавирусным уровням. На своих первых трех циклах продаж в 2021 году она реализовала алмазы на сумму более $1,6 млрд, что является максимальным показателем с 2018 года.

«АЛРОСА и De Beers сумели избавиться от избыточных складских запасов, образовавшихся в течение 2020 года, и без ущерба для цен на бриллианты, которые продолжают расти, - сказал Бен Дэвис (Ben Davis), аналитик Liberum Capital. - То, что удалось очистить такой большой запас за такой короткий промежуток времени, является очень хорошим знаком для оставшейся части года».

Сохраняется еще много рисков. Начало года обычно бывает самым активным ввиду пополнения запасов, и любое замедление продаж снова окажет давление на цены.

В Индии локомотив отрасли остается уязвимым для новой свирепой волны коронавируса. Растут опасения, что местное производство не сможет удовлетворить спрос со стороны ключевых ритейлеров из Китая и США, а некоторые производства бриллиантов уже свернуты, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Это может создать дефицит, но также может снизить спрос на алмазное сырье.

Хотя скорость сокращения запасов явилась полной неожиданностью для многих, большой вопрос заключается в том, будет ли отрасль достаточно дисциплинированной, чтобы не продавать слишком много слишком рано.

«Отрасль должна использовать предложение и ценообразование в тандеме, - сказал Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер из консультационной фирмы Gemdax. - Это был главный вывод, полученный из этого кризиса».