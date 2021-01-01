Кризис в Индии, вызванный COVID: трагическая цена самоуспокоенности

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - В Индии разворачивается трагедия.

Страна, которая всего несколько недель назад считала, что победила пандемию коронавируса, теперь размещает двух пациентов на одну больничную койку, испытывает острую нехватку кислорода и круглосуточно проводит кремации.

Вчера было зарегистрировано 314 644 новых случая заражения - больше, чем в любой стране мира за все время с начала пандемии. И было 2 104 смертельных случая - это еще один рекорд для Индии.

Но эти цифры, какими бы шокирующими они ни были, могут рассказать только часть реальной истории.

Многие эксперты считают, что истинное число погибших может в 10 раз превышать официальные данные.

Меньше одной из четырех смертей в Индии подтверждены медицинским свидетельством, особенно в сельской местности. А смерти, в которых вирус является фактором, хотя и не основной причиной, не регистрируются как смерти от Covid, как это делается в других странах.

В результате возникает огромное несоответствие между правительственными данными и мрачной реальностью.

Джон Берн-Мёрдок (John Burn-Murdoch), журналист из Financial Times, сказал своим подписчикам в Twitter: «Я сопоставил новостные сообщения по семи округам и обнаружил, что в целом количество кремированных жертв COVID в десять раз больше, чем официальное количество смертных случаев от COVID в тех же районах».

Доктор Бхрамар Мукерджи (Bhramar Mukherjee), профессор биостатистики и эпидемиологии из Мичиганского университета, сказал Reuters, что официальные лица «отрицают данные».

Индийская пресса изобилует сообщениями о несоответствии между правительственными цифрами и фактическим числом умерших. Однажды на прошлой неделе, 16 апреля, в бюллетене здравоохранения штата Гуджарат было сообщено о 78 смертельных случаях из-за коронавируса.

Но количество тел, кремированных или захороненных в соответствии с протоколами COVID-19, всего лишь в семи городах штата - Ахмедабаде, Сурате, Раджкоте, Вадодаре, Гандинагаре, Джамнагаре и Бхавнагаре - составило 689. Цифры явно не соответствуют действительности, если их сложить.

Сурат, штат Гуджарат, где производится свыше девяти из 10 бриллиантов, существующих в мире, находится в одном из наиболее пострадавших районов.

Крематории штата работают круглосуточно и без выходных, чтобы удовлетворить заявки клиентов. Железный каркас одной печи расплавился, потому что он постоянно использовался и не успевал остыть.

По сообщениям, на прошлой неделе два других крематория - Курукшетра и Умра - обрабатывали по 100 тел людей, погибших от COVID-19, в день. Это в четыре раза больше, чем официальное число погибших от коронавируса в этом районе.

Алмазные фабрики Сурата до сих пор оставались открытыми во время нынешней второй волны, в отличие от прошлого года, когда на них распространялось действие нескольких локдаунов, которые фактически привели к закрытию предприятий отрасли. Но многие из миллиона рабочих города, занятых в алмазной отрасли, возвращаются в свои сельские дома - по оценкам, от 20 до 25 процентов.

В начале этой недели государственное отделение Индийской медицинской ассоциации (Indian Medical Association), представляющее 30 000 врачей, обратилось в Высокий суд с требованием о срочном двухнедельном режиме самоизоляции, чтобы ограничить распространение вируса. Суд заявил, что соберется на следующей неделе (27 апреля) для дальнейшего обсуждения этого вопроса.

Всего месяц назад Индия почти победила вирус. 11 февраля семидневное снижение среднего показателя смертей в день было на минимальном уровне 89. Вчера это число составило 1 648.

В начале марта министр здравоохранения Харш Вардхан (Harsh Vardhan) был в полной эйфории, когда заявил, что страна находится «на финальной стадии» пандемии Covid-19. Сегодня дела плохие, как никогда раньше.

Так почему же все пошло так ужасно неправильно? Если выразить одним словом, то из-за … самоуспокоенности. Страна посчитала, что битва окончена, и ослабила бдительность. Когда количество новых случаев снизилось, люди снова начали собираться на свадьбах, коллективных мероприятиях, религиозных праздниках, спортивных мероприятиях и даже на политических митингах, поскольку правительство ослабило свои ограничения.

«Было чувство триумфа, - сказал К. Шринатх Редди (K Srinath Reddy), президент Фонда общественного здравоохранения (Public Health Foundation) Индии. - Некоторые считали, что мы достигли коллективного иммунитета. Все хотели вернуться к работе. Эту идею услышали многие восприимчивые люди, а несколько предостережений не были услышаны», - сказал он.

Сегодня мы далеки от той завершающей фазы борьбы. И без того хрупкая система здравоохранения Индии близка к краху. Просто закончился кислород и другие жизненно важные запасы. Только за вчерашний день 22 пациента умерли в больнице в штате Махараштра после того, как из-за утечки им была прервана подача кислорода.

Премьер-министр Нарендра Моди сегодня ответил на растущую критику его действий в связи с катастрофой. Он объявил, что отменяет предвыборный визит в Западную Бенгалию и вместо этого сосредоточится на кризисе, вызванном COVID-19, который уничтожает его нацию. Будем надеяться, что он сможет исправить ситуацию. Наши мысли со всеми людьми Индии.

Прекрасных вам выходных.