Отзыв отчета GIA заставил дилеров позеленеть

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Похоже, никто не знает, как понимать недавний отзыв лабораторией Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) некоторых выданных в прошлом году отчетов по зеленым бриллиантам, за исключением того, что неизвестно, как это расценивать.

GIA только что разослал письма дилерам, отправлявшим зеленые бриллианты в его лабораторию в период с января по июнь 2020 года, в которых говорилось, что драгоценные камни нужно снова проверить. (Повторные проверки будут бесплатными.) Он также удалил сертификаты на эти бриллианты из своей онлайновой услуги - раздела Проверки сертификатов (Report Check).

Должно быть, что-то произошло, особенно учитывая очень конкретные временные рамки. Предполагается, что что-то могли сделать с определенными бриллиантами. На данный момент GIA, как обычно, ничего не говорит.

«Недавние исследования и расследование потенциальных методов обработки побудили нас запросить возвратить определенные бриллианты для дальнейшего анализа, - сказал Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент GIA и руководитель лабораторно-исследовательского подразделения, в заявлении JCK. - Мы решили снова проверить ряд зеленых бриллиантов, по поводу которых в результате наших текущих исследований появились вопросы о происхождении их цвета».

Он добавил: «Решение запросить возврат камней, первоначально представленных в этот срок, было основано на недавнем анализе и исследовании потенциальных методов обработки. Исследования GIA в области обработки бриллиантов и других драгоценных камней - процесс динамичный».

Он отметил, что, возможно, GIA вообще ничего не найдет.

«В настоящее время мы не знаем, обрабатывались ли указанные бриллианты», ​​- сказал он.

Реакция алмазного рынка была от гневной до растерянной.

Один бывший сотрудник GIA, который не захотел назвать своего имени, жалуется, что GIA «обычно скрывает» такое.

«Вся история очень странная. Почему этот вопрос поднимается сейчас?»

По его словам, большая проблема заключается в том, что зеленый цвет в бриллиантах вызывается радиацией, и определение, является ли излучение природным или созданным человеком, может оказаться сложным делом.

«Крайне сложно определить, являются ли они природными», - говорит он.

(GIA отметил, что облучение «является распространенным методом обработки бриллиантов в этом цветовом диапазоне».)

Нилеш Шет (Nilesh Sheth), президент Nice Diamonds, считает, что лаборатория, возможно, заметила наплыв зеленых бриллиантов в этот определенный период, и теперь подозревает, что что-то неладно.

«Часто, когда люди делают такие вещи, они делают это под разными именами, - говорит он. - GIA, возможно, уже начали изучать это, и им потребовалось некоторое время, чтобы наверстать упущенное. Но они выяснят, в чем дело».

Другой дилер, который захотел остаться неназванным, настроен более философски.

«Я расстроен, - говорит он. - Но я видел, что такое случалось раньше. Мы доверяем GIA, как своему врачу. Ошибаются ли врачи? Конечно. Все, что нужно сделать тем, кто занимается обработкой, - это внести одно простое изменение, и обработку будет труднее обнаружить».

По его словам, возможно, что некоторые бриллианты могут быть помечены как камни «неопределенного» цвета (согласно GIA: в настоящее время не может быть определено, имеет ли цвет этого бриллианта естественное происхождение или является результатом искусственного процесса), что серьезно ограничит их рыночную стоимость.

Характеристика «неопределенный» - это смертельный удар. Это делает его непродаваемым. Это хуже, чем сказать, что он подвергся обработке.

Но третий дилер, который также не хотел, чтобы его имя было названо (улавливаете закономерность?), менее оптимистичен и жалуется, что уведомительное письмо серьезно подорвало рынок зеленых бриллиантов.

«Может стать очень сложно получить обозначение «природный», - говорит он. - Если одна организация смогла прислать много зеленых бриллиантов за короткое время, я не понимаю, как это возможно».

Шет надеется, что GIA скоро предоставит дополнительную информацию.

«В данный момент все находятся в подвешенном состоянии. Чем они прозрачнее, тем лучше. Нам нужно знать, кто это сделал», - сказал он.

«Все доверяют GIA, - добавляет он. - Они проводят много исследований и являются единственной лабораторией, которая может обосновать такую высокую стоимость».

Бывший сотрудник, однако, считает, что GIA нужно проявлять бόльшую открытость.

«Просто хочется, чтобы они рассказали людям, в чем дело. Иногда предположения бывают хуже, чем реальность», - сказал он.