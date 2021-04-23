Надзорная организация делает предупреждение Совету по алмазам по поводу заявлений по рекламе

(diamonds.net) - Регулирующий орган США по рекламе подверг критике Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) за его претензии в отношении экологических заявлений после жалобы Diamond Foundry, производителя выращенных в лаборатории алмазов.

Национальное рекламное отделение (National Advertising Division, NAD), входящее в состав отраслевого саморегулирующего органа Национальные программы BBB (BBB National Programs), призвало NDC прекратить использование определенных утверждений, сравнивающих природные камни с синтетическими, говорится в сообщении в четверг. К ним относятся заявления о том, что при производстве выращенных в лаборатории алмазов выделяется в три раза больше углерода, чем при добыче их природных аналогов.

Рекомендация касалась заявлений Ассоциации производителей бриллиантов (Diamond Producers Association, DPA) - предшественницы NDC, - впервые опубликованных в отчете за 2019 год об относительном воздействии этих двух продуктов. В нем DPA оценила средние объемы выбросов углекислого газа компаниями, которые являются ее членами, на уровне 160 кг на карат бриллиантов, используя данные за 2016 год. Это сравнивалось с выбросами в 511 кг на карат для эквивалентного выращенного в лаборатории материала.

«NAD определило, что доказательства рекламодателя недостаточно достоверны для подтверждения его сравнительных заявлений о выбросах углерода, - говорится в сообщении. - Кроме того, NAD было обеспокоено тем, что в таких заявлениях подразумевается более широкая основная мысль об общих экологических преимуществах добытых из недр алмазов по сравнению с искусственными алмазами - мысль, которая не получила подтверждения».

NAD также раскритиковало формулировки, в которых подчеркивается растущий дефицит природных алмазов и бриллиантов, и призвало NDC перестать говорить о том, что добытые из недр камни с каждым днем ​​становятся все реже.

«Хотя вполне вероятно, что проблемы с поставками когда-нибудь окажут влияние на потребительский рынок природных алмазов и бриллиантов, оспариваемая реклама обоснованно передает основную мысль о том, что потребители могут «не выдержать ценовой конкуренции» на алмазном рынке и не смогут покупать природные бриллианты в будущем, и поэтому они должны действовать сейчас», - продолжил NAD.

На момент опубликования статьи NDC был недоступен для комментариев. Тем не менее, NAD сообщило, что совет согласился соблюдать рекомендации и что он «включит» предложения, «когда соберет дополнительные данные в поддержку своих заявлений по рекламе».

Этот инцидент знаменует собой последние раздоры между отраслями природных алмазов и бриллиантов и выращенных в лаборатории камней. В прошлом месяце NDC пожаловался в NAD на маркетинг, проводимый компанией Diamond Foundry, что побудило надзорную организацию сказать производителю синтетических камней, чтобы он был более точным в отношении происхождения своих товаров.