Новости

Добыча алмазов De Beers в первом квартале снизилась на 7%, до 7,2 млн каратов

В первом квартале 2021 года добыча алмазов компанией De Beers снизилась на 7%, до 7,2 млн каратов, в основном из-за производственных проблем, в том числе из-за чрезмерных дождей в южной части Африки и закрытия производства в Канаде в связи с COVID-19...

Сегодня

Кольцо с бриллиантом весом 10 каратов продано через социальные сети

Пандемия вынудила компании по производству предметов роскоши использовать социальные сети, видео и виртуальные шоурумы, чтобы привлечь клиентов в Европе и побудить их делать покупки в то время, когда туристы, особенно из Китая, уже более года как отсутствуют...

Сегодня

Anglo American увеличивает выпуск металлов платиновой группы в первом квартале

Anglo American сообщила, что ее производство металлов платиновой группы (МПГ) увеличилось на 6%, до 694 900 унций, в первом квартале 2021 года из-за меньшего воздействия пандемии COVID-19 (введение ограничений началось в конце первого...

Сегодня

Объем импорта-экспорта ювелирных изделий в китайской провинции Гуандун в первом квартале увеличился на 60%

В первом квартале 2021 года импортно-экспортная торговля в китайской провинции Гуандун достигла рекордного уровня, превысив допандемийный уровень. Эти статистические данные были опубликованы 19 апреля отделением Главного таможенного управления провинции...

Вчера

Шанхайская таможня разгромила банды контрабандистов бриллиантов

15 апреля Шанхайская таможня вместе с другими местными таможенными службами и отделами общественной безопасности начала специальную операцию по борьбе с контрабандой бриллиантов в Пекине, Гуанчжоу, Шанхае и других местах, арестовав 20 подозреваемых в...

Вчера

Расширение автопарка ГОКа им. В. Гриба

Сегодня
Экспертиза

(«Алмазы Поморья») - В 2021 году автопарк ГОКа им. В. Гриба компании АГД ДАЙМОНДС пополнился пятью новыми карьерными самосвалами БелАЗ 75131.

Карьерные самосвалы были закуплены и введены в эксплуатацию для выполнения производственной программы по добыче алмазов и в связи с увеличением объема транспортной работы (объема горной массы и расстояния ее транспортирования).

Поставка карьерных самосвалов на ГОК была осуществлена в декабре 2020 – январе 2021 года. Работы по сборке машин начались с 20 декабря. Финальные пуско-наладочные работы завершились 18 февраля.

Самосвалы дооборудованы современной системой автоматического пожаротушения «ANSUL» и системой контроля давления в шинах. На всех пяти самосвалах установлены сидения повышенной комфортности и светодиодная световая сигнализация.

Первые кубические метры руды на обогатительную фабрику карьерные самосвалы подали 1 марта.

Версия для печати