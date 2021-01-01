Расширение автопарка ГОКа им. В. Гриба

(«Алмазы Поморья») - В 2021 году автопарк ГОКа им. В. Гриба компании АГД ДАЙМОНДС пополнился пятью новыми карьерными самосвалами БелАЗ 75131.

Карьерные самосвалы были закуплены и введены в эксплуатацию для выполнения производственной программы по добыче алмазов и в связи с увеличением объема транспортной работы (объема горной массы и расстояния ее транспортирования).

Поставка карьерных самосвалов на ГОК была осуществлена в декабре 2020 – январе 2021 года. Работы по сборке машин начались с 20 декабря. Финальные пуско-наладочные работы завершились 18 февраля.

Самосвалы дооборудованы современной системой автоматического пожаротушения «ANSUL» и системой контроля давления в шинах. На всех пяти самосвалах установлены сидения повышенной комфортности и светодиодная световая сигнализация.

Первые кубические метры руды на обогатительную фабрику карьерные самосвалы подали 1 марта.