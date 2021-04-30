Хронология: жизнь и этапы развития невероятного алмазного рудника Аргайл в Австралии

Автор: Йоана Чолтеева (Yoana Cholteeva)

(mining-technology.com) - Спустя 37 лет алмазный рудник Аргайл (Argyle) в районе Кимберли в Западной Австралии закрылся. Выступая в то время, исполнительный директор Rio Tinto по производству меди и алмазов Арно Сойрат (Arnaud Soirat) сказал: «Пятьдесят лет назад очень мало было людей, которые верили, что в Австралии есть алмазы». Так как же разворачивалась история месторождения Аргайл? Мы проследим историю этого беспрецедентного рудника.

Аргайл, четвертый по величине алмазодобывающий рудник в мире по объему со средним годовым объемом добычи 8 млн каратов, достиг пика производства в 1994 году, когда было добыто 42 млн каратов.

Этот рудник также стал крупнейшим поставщиком природных цветных алмазов: белого, цвета шампанского, коньяка, голубого, фиолетового, а также редких и очень востребованных розовых и красных алмазов с рудника Аргайл. В какой-то момент рудник обеспечивал 90% мировых поставок розовых алмазов.

Розовый цвет фирменных алмазов на месторождении Аргайл является результатом чрезмерного нагрева и давления во время их создания, условиями, из-за которых происходит искривление кристаллических решеток и изменяется отражение света, проходящего через тело алмаза.

1979: Открытие трубки Аргайл

Хотя небольшое количество аллювиальных отложений алмазов было известно золотоискателям в Австралии с 19-го века, месторождения вулканических трубок до 1979 года не были обнаружены.

После обнаружения нескольких аллювиальных алмазов в районе Западного Кимберли вдоль реки Леннард консорциум горнодобывающих компаний, известный под общим названием Kalumburu Joint Venture, инициировал поиск источников этих алмазов в Западной Австралии.

2 октября 1979 года Морин Маггеридж (Maureen Muggeridge), одна из самых известных женщин в горнодобывающей промышленности Австралии, обнаружила образцы алмазов в пойме небольшого ручья, впадающего в озеро Аргайл. Затем она проследила источник алмазов до истоков Смоук-Крик, что привело к открытию легендарной трубки Аргайл.

1980: Оценка потенциала месторождения Аргайл

В период с сентября 1980 года по ноябрь 1983 года была осуществлена программа оценки имеющихся месторождений, которая показала, что экономически целесообразной была только южная часть трубки. Итоговая оценка показала, что 60 млн тонн руды, содержащей 6,8 тонны подтвержденных запасов, включающих алмазы, и 14 млн тонн частично разведанных запасов с содержанием 6,1 карата на тонну, залегают на глубине 350 метров от поверхности.

Такие показатели содержания для руды являются самыми высокими из известных для первичных алмазных трубок во всем мире.

В рамках программы оценки был проведен отбор проб лампроита с целью определения наилучших механических методов отделения алмазов от вмещающей породы. К концу 1982 года примерно 400 000 каратов алмазов было извлечено из 60 000 тонн руды.

Наконец, в 1983 году было принято решение начать добычу полезных ископаемых. Разработка аллювиальных отложений началась немедленно, а карьер для добычи открытым способом был построен в течение 18 месяцев и обошелся в 450 млн австралийских долларов.

1996: Разногласия между Rio Tinto и De Beers

С первых дней существования рудника Аргайл компания Rio Tinto сотрудничала с De Beers, международным экспертом по алмазам, при этом компания продавала бόльшую часть продукции с рудника Аргайл через фирму De Beers. Однако отношения, как предполагается, были разорваны из-за спорных оценок, в результате чего Rio Tinto стала сама заниматься собственным маркетингом.

В 1996 году Rio открыла свое торговое представительство в Антверпене, Бельгия, и около 90% продукции с рудника Аргайл направлялось на обширный алмазный рынок Индии.

Когда Rio Tinto запустила собственный ассортимент камней, этот шаг привел к краткосрочному падению цен на камни низкого качества. На рынке преобладала компания Rio Tinto, проводившая собственные маркетинговые кампании, в рамках которых основное внимание уделялось дорогостоящим розовым драгоценным камням, которые имели высокие цены, а также предпринимались попытки повысить спрос на темно- и светло-коричневые камни, которые оказались менее успешными.

1998: Поиск более рентабельной руды

В 1998 году, после того, как часть западной стены карьера Аргайл начала обрушаться, было принято решение удалить нестабильную часть западной стены, высвободив дополнительную полезную руду в южной части карьера. Стена содержала 25 млн тонн пустой породы, и эта процедура сократила расходы примерно на $100 млн.

До 1998 года не было никаких планов по продолжению добычи после 2002 года. Однако в октябре того же года расширение и углубление карьера продлило планы продолжения добычи открытым способом по крайней мере до 2006 года с возможным переходом на подземную разработку.

В то время рудник Аргайл стал одним из первых примеров использования современных методов для поиска экономически целесообразных месторождений алмазов и извлечения драгоценных камней в больших масштабах.

2013: Расширение рудника

Всего за год до перехода компания размышляла, следует ли сменить фокус и расширить свою деятельность, охватив более прибыльные сырьевые товары, такие как железная руда, медь и уран.

Генеральный директор Rio Tinto по алмазам и полезным ископаемым Гарри Кеньон-Слейни (Harry Kenyon-Slaney) сказал тогда: «У нас есть ценный, высококачественный алмазный бизнес, но, учитывая его масштабы, мы рассматриваем возможность создания большей стоимости за счет другой структуры собственности».

Однако спустя восемь лет после того, как Rio Tinto получила впервые «зеленый свет» на расширение рудника Аргайл и превращение его из открытого карьера в подземный рудник, только в 2013 году компания предприняла шаги для сохранения рудника действующим как можно дольше.

Однако из-за более дорогостоящих операций по более глубокой разработке затраты на добычу алмазов вскоре стали перевешивать отдачу от нее.

2017-2018: Снижение прибыли

В 2017 году рудник достиг уровня, когда потребовались дополнительные средства для расширения подземных работ за счет блочного обрушения, выполняемого с помощью технологии автоматической добычи Sandvik. Блочное обрушение - это метод добычи полезных ископаемых, который требует высокого уровня начального капитала для создания искусственной пещеры, позволяющей крыше постепенно падать под действием силы тяжести.

Примерно в этот период компания Rio Tinto не решалась дать обоснование стоимости новой пещеры на рудном теле, которое становилось все глубже и уже.

В том же году компания начала давать сообщения о том, что разведочные работы на месторождении Аргайл близятся к концу.

2020: Закрытие рудника Аргайл

3 ноября 2020 года добыча на руднике Аргайл официально остановлена ​​после 37 лет работы и добычи более 865 млн каратов алмазов.

Главный исполнительный директор Rio Tinto по производству меди и алмазов Арно Сойра сказал: «Сегодня влияние рудника Аргайл распространяется на многие сферы и на многие континенты, и я очень горжусь возможностью выразить признательность всем тем людям, кто внес свой вклад в открытие и разработку рудника, а также в добычу некоторых из самых прекрасных алмазов, которые когда-либо видел мир».

В тот день сотрудники рудника Аргайл, исконные владельцы и местные заинтересованные стороны присутствовали на заключительном мероприятии на руднике, ознаменовавшем официальный переход от действующего рудника к восстановлению.

Ожидается, что процесс закрытия рудника займет у Rio пять лет, чтобы вывести из эксплуатации и демонтировать рудник и провести восстановительные работы, после чего последует еще период мониторинга.

После завершения добычи алмазов Rio задействовала небольшую рабочую силу, чтобы внести свой вклад в местную экономику.

2020: Предпоследний алмазный тендер

17 декабря 2020 года Rio Tinto опубликовала информацию о предпоследнем предложении алмазов с рудника Аргайл, в котором было представлено 12 дополнительных лотов уникальных наборов миниатюрных редких бриллиантов с рудника Аргайл: розового, красного, синего и фиолетового цветов общим весом 13,90 карата.

Генеральный менеджер Rio по продажам и маркетингу Патрик Коппенс (Patrick Coppens) сказал: «Мы очень довольны результатами тендера розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle Pink Diamonds Tender) 2020 года, который свидетельствует об уникальном рудном теле Аргайл и его месте в истории самых известных бриллиантов мира».

Пандемия Covid-19 помешала проведению тендера, но для преодоления этой проблемы Rio организовала прямую трансляцию и эксклюзивный виртуальный портал, позволяющий участникам торгов со всего мира увидеть драгоценные камни и дающий возможность провести точную калибровку цвета и увеличение камней с помощью технологий.

Последний тендер розовых бриллиантов с рудника Аргайл планируется провести где-то в 2021 году с учетом объемов добычи 2020 года уже закрытого рудника Аргайл.



