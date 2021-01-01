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Блестящие заменители предметов роскоши: аргументы в пользу выращенных в лаборатории бриллиантов не безупречны ... но чертовски хороши

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Экспертиза

Автор: Эрван Рэмбург (Erwan Rambourg)

(jingdaily.com) - Основные выводы:

  • Американские потребители начали принимать выращенные в лаборатории бриллианты, и есть основания полагать, что эта тенденция в конечном итоге усилится в Китае.

  • Никогда не говори никогда, даже европейские бренды предметов роскоши премиум-класса могут в конечном итоге использовать в своем ассортименте сочетание исключительных природных и выращенных в лаборатории бриллиантов.

  • Хотя зачастую труднее выступать в защиту «искусственного меха» и «искусственной (веганской) кожи» с точки зрения экологической устойчивости, выращенным в лаборатории бриллиантам может быть суждено более светлое будущее.

Защита вашего кошелька, ... а также планеты

Прежде всего, в то время как потребители во всем мире сейчас не так часто женятся или они вступают в брак в более позднем возрасте, на традиционное использование бриллиантов будет оказываться давление, поскольку традиционные свадебные товары выглядят сексистскими и устаревшими для молодого поколения.

Однако не поймите меня неправильно, у добытых из недр бриллиантов есть много преимуществ. Во-первых, учитывая огромное снижение стоимости выращенных в лаборатории бриллиантов, вы можете захотеть, чтобы бриллиантовое кольцо сохраняло некоторую стоимость с течением времени. Если вы купите кольцо за $20 000 с выращенным в лаборатории бриллиантом, и отрасль будет участвовать в гонке по нисходящей с точки зрения цен, как вы будете относиться к тому же кольцу, которое через год будет стоить вдвое дешевле? Во-вторых, камень «без изъянов» не имеет очарования: действительно природные бриллианты «без изъянов» - уникальны, в то время как изготовленные бриллианты «без изъянов» - это не очень хорошо с маркетинговой точки зрения. Можно предположить, что вам хочется, чтобы ваш камень был уникальным.

Наконец, экологические и социальные вопросы не так просты, как вы думаете. Diamond Foundry получила широкое освещение в прессе, потому что ее алмазы на 100 процентов производятся в США. Она также считает своим инвестором актера Леонардо Ди Каприо (он снялся в фильме «Кровавый алмаз» (Blood Diamond), вышедшем в 2006 году, который пролил некоторый свет на тревожную историю, связанную с рудниками в Африке, а также он является защитником окружающей среды), и она утверждает, что производство камня этично и имеет нейтральные выбросы углерода, но единственный способ, с помощью которого ей это удается, - это за счет использования солнечной энергии. Однако в действительности эта компания производит очень мало продукции по сравнению с крупнейшими производителями выращенных в лаборатории алмазов в Индии, которые используют электроэнергию, часто получаемую за счет угля, добываемого на шахтах, что увеличивает выбросы парниковых газов. И можно справедливо утверждать, что традиционная добыча полезных ископаемых часто оказывает поддержку всему местному населению.

Однако есть три основных причины, по которым выращенные в лаборатории бриллианты приобретают некоторую популярность:

Во-первых, они не приводят к исчезновению леса или эрозии почвы и вряд ли будут поступать из стран, находящихся в зонах конфликтов. Прослеживаемость и прозрачность стали ключевыми для молодых американских и китайских покупателей.

Во-вторых, безупречное качество продукта делает его невероятно универсальным.

В-третьих - и некоторые циники могут сказать, что это самое важное, - для потребителя, для которого имеет значение стоимость, цены резко упали в результате увеличения объемов промышленного использования, а также выхода De Beers на рынок в 2018 году через свою производственную площадку Lightbox в Орегоне.

Исследования MVI Marketing показывают, что процент потребителей, желающих купить обручальное кольцо с выращенными в лаборатории бриллиантами, вырос в США с 55 процентов в 2016 году до 70 процентов в 2018 году. Теперь, после недавнего объявления о том, что парижский магазин Courbet, занимающийся ювелирными изделиями класса «люкс» с выращенными в лаборатории бриллиантами выйдет на китайский рынок при поддержке Chanel в качестве акционера, многие, вероятно, начнут высказывать меньше пренебрежения в отношении потенциала рынка.

Три типа брендов

Ювелирному сектору придется подождать, пока цены на выращенные в лаборатории бриллианты не стабилизируются. Когда это произойдет, я думаю, что бренды разделятся на три категории:

Люксовые бренды, вероятно, будут придерживаться использования природных бриллиантов из-за того, что потребители воспринимают уникальность и верят в то, что этот товар сохранит свою стоимость. Я думаю, что реальной отличительной чертой для люксовых брендов будет доверие, и в особенности отслеживаемость камней - область, в которой Tiffany явно имеет преимущество. В 2018 году этот бренд объявил, что начнет делиться информацией о происхождении всех недавно полученных, индивидуально зарегистрированных бриллиантов, которые он продает в рамках своей Инициативы об источнике бриллиантов (Diamond Source Initiative). Выращенные в лаборатории бриллианты могут использоваться люксовыми брендами для изготовления часов или более мелких камней в кольцах, в которых основной бриллиант является природным, но я не верю, что ведущие бренды скоро перестанут использовать бриллианты, добытые из недр. Идея сделать предложение девушке с выращенным в лаборатории бриллиантом Cartier в знак непреходящей любви звучит несколько неловко и, прямо скажем, неромантично.

«Бридж-бренды» или бижутерия, такие как Swarovski, Pandora или APM Monaco, могут перейти на использование выращенных в лаборатории бриллиантов и других искусственных камней, таких как рубины, изумруды и сапфиры, чтобы повысить их соотношение цены и качества. Эти бренды ориентированы на потребителей, которых больше интересуют забавные, красочные и взаимозаменяемые товары. В июне 2018 года актриса Пенелопа Крус запустила в Swarovski первую серию экологически чистых ювелирных изделий - капсульную коллекцию из тринадцати изделий с заявлением об использовании «материалов, полученных из ответственных источников», включая золото, участвующее в справедливой торговле, и «созданные» бриллианты и драгоценные камни, такие как рубины и сапфиры. У JCPenney и Macy’s есть собственные свадебные коллекции с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Наконец, мы, вероятно, увидим появление новых брендов, чистых и предлагающих товары с выращенными в лаборатории бриллиантами как по невысокой цене, так и дорогостоящие. Courbet основал Place Vendôme, родину всех парижских ювелиров класса «люкс». Lark & ​​Berry был запущен одновременно с дизайном, который сам себя описал как «убедительный, современный и необычный», а в конце 2018 года появился еще один бренд культивированных бриллиантов под названием Kimaï. В ближайшее время ожидайте появления еще многих других.

Изделия из искусственного меха в основном изготавливаются из модакрила (также известного как полиэтилен), поэтому рекламировать его не так просто. Не существует такого понятия, как «веганская кожа», поскольку очень немногие производители не используют полиэтилен, и MycoWorks является редким исключением. Выращенные в лаборатории бриллианты могут рассматриваться как подделка, но они обладают подлинными качествами и, на мой взгляд, потенциалом. Следите за новостями.

Эрван Рэмбург является ведущим аналитиком в секторах предметов роскоши и спортивных товаров. Проработав восемь лет в качестве управляющего по маркетингу в отрасли предметов роскоши, в частности, в LVMH и Richemont, теперь он является управляющим директором и руководителем отдела исследований в области потребительского и розничного капитала. Он также является автором книг «Роскошь в будущем: Что ждет бизнес предметов роскоши впереди» (Future Luxe: What’s Ahead for the Business of Luxury), вышедшей в 2020 году, и «Династия драгоценностей: Почему господство китайских покупателей предметов роскоши только началось» (Why the Reign of Chinese Luxury Shoppers Has Only Just Begun), изданной в 2014 году.

 

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