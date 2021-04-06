Стэнфордский историк прослеживает колониальное происхождение конфликтных алмазов в Намибии

Новая книга историка из Стэнфорда Стивена Пресса (Steven Press) раскрывает ранее скрытые связи между немецкой колониальной деятельностью и мировым алмазным рынком.

Автор: Сандра Федер (Sandra Feder)

(stanford.edu) - Когда историк из Стэнфорда Стивен Пресс пытался раскрыть скрытые факты о колониальной деятельности Германии в чрезвычайно засекреченной алмазной отрасли Юго-Западной Африки, он придерживался этой извечной максимы - «ищи, кому это выгодно» (follow the money).

Следование по этому пути привело к некоторым тревожным открытиям о всей степени безжалостности Германии, преследующей свои экономические устремления в африканской стране, ныне известной как Намибия, в конце 19 - начале 20 веков.

В своей новой книге «Кровь и бриллианты» (Blood and Diamonds) (издательство Harvard University Press, 2021) Пресс описывает, как с 1884 по 1918 годы немецкое колониальное правительство и его представители совершали геноцид против коренных народов нама и гереро, проводя работы в регионе в поисках алмазов. По данным Пресса, амбиции Германии изменили глобальный алмазный рынок и продолжают делать это сегодня.

«Изучая то, что происходило в этих немецких колониях, я увидел экономические размах, а также мировую связь, которые не были оценены по достоинству, - сказал Пресс, доцент кафедры истории в Школе гуманитарных и естественных наук (School of Humanities and Sciences). - Путь алмазов показал важные связи с экономической жизнью в Европе и Соединенных Штатах, не говоря уже об Африке, и эта динамика на самом деле не была изучена».

Хотя германский колониализм и раньше широко изучался, его обычно считали экономическим провалом для страны, что заставило многих ученых и политиков недоумевать, почему правительство Германии продолжало вливать средства в свою колонию в Юго-Западной Африке. Однако Пресс обнаружил, что немецкие колониальные алмазы приносили больше экономической выгоды, чем считалось ранее.

Поздно присоединившиеся к колониальной деятельности

Немецкая заморская империя, просуществовавшая примерно с 1884 года до конца Первой мировой войны в 1918 году, имела свои основные владения в Юго-Западной Африке, известной сегодня как Намибия. В колонии царила бесхозяйственность и проводилась жестокая военная кампания, в результате которой погибли десятки тысяч коренных жителей, многие из которых погибли в концентрационных лагерях.

Германия обнаружила алмазы в Намибии в 1908 году, но вела их поиск до начала и на протяжении всей своей деятельности по геноциду в стране. Пресс рисует мрачную картину запретной и неумолимой пустыни, называемой Зоной (Zone), - богатейшего источника алмазов в колонии. Африканские рабочие-мигранты погибали, занимаясь добычей полезных ископаемых в суровых и опасных условиях Зоны, которые еще более усугублялись европейской жадностью и насилием.

Германия опоздала на арену колониальной деятельности, уступив своим соперникам Франции ​​и Великобритании. Но, отметив, что Германия являлась мощной научной и индустриальной державой, Пресс сказал, что он хотел получить ответы на вопросы о предполагаемых экономических неудовлетворительных показателях страны в Юго-Западной Африке. То, что он обнаружил, так это преднамеренное занижение доходов, получаемых от немецкой колонии, и новые разоблачения того, как немцы извлекали выгоду из растущего алмазного рынка США.

Причина занижения данных, по словам Пресса, заключалась в том, чтобы обогатить несколько компаний, работающих в колонии, и немецкие элиты за счет немецкого народа. Большинство немцев, не говоря уже о намибийцах, никогда не чувствовали пользы от огромного богатства, полученного от алмазов из колонии.

Нехватка алмазов

Британцы пришли на алмазный рынок раньше немцев и создали ложную информацию о нехватке алмазов, сформировав тем самым больший спрос. Выход на этот рынок, где доминировали британцы, был стратегическим шагом для Германии.

«Это дало им потенциальное оружие против Британской империи с экономической точки зрения, - заявлял Пресс. - Имея возможность наводнить рынок своими собственными алмазами, немцы получили рычаги воздействия».

Немцы заключили стратегические союзы с огранщиками из Антверпена и воспользовались потребительскими аппетитами американцев, которые поддерживали массовые продажи обручальных колец с бриллиантами. «К 1908 году на Соединенные Штаты приходилось 75 процентов мирового спроса на бриллианты, за ними следовали Великобритания, Германия и Франция, - пишет Пресс. - Американцы стали потребителями «кровавых» или «конфликтных» алмазов задолго до того, как появились эти концепции».

Тогда, как и сейчас, алмазный бизнес был в основном скрытным. Большая часть информации о стоимости была скрыта и спрятана, что затрудняло Прессу поиск как исторической, так и текущей информации об этом. Он изучил архивы по всему миру - от США до юга Африки и Европы, чтобы собрать воедино и определить данные о рынке США с целью восстановить цепочку создания стоимости.

Например, Пресс обнаружил, что после добычи алмазного сырья в Намибии цена на средний бриллиант выросла в 20 раз. Такая инфляция началась в Берлине, где консорциум банкиров ввел крупные наценки на камни в обмен на облегчение работы по отправке их в Антверпен для огранки. В Антверпене бриллианты вырастали в цене вдвое, и их отправляли в Соединенные Штаты. После сделок с импортерами американские ювелиры, наконец, продавали бриллианты потребителям после еще одного повышения цен на 50 процентов.

«К тому времени, когда эти бриллианты оказывались на чьем-то пальце в качестве обручального кольца, их цена резко возрастала», - сказал Пресс.

Кровь и бриллианты

Название книги Пресса «Кровь и бриллианты» является намеком на идею о конфликтных полезных ископаемых или ресурсах, добытых ценой человеческих жизней. В последние годы большая часть мира использовала термин «кровавые алмазы» (blood diamonds) для описания алмазов, добытых в зонах боевых действий в таких местах, как Демократическая Республика Конго.

Реальность немецкой колонии в Намибии имеет важное значение сегодня, поскольку европейцы и африканцы борются с последствиями колониализма с точки зрения репараций и сохраняющегося наследия, сообщает Пресс.

Хотя сегодняшние потребители могут более избирательно подходить к источникам происхождения своих бриллиантов или вообще не покупать их, пресс спрашивает, что американцы должны или захотят делать со всеми этими обручальными кольцами с бриллиантами, накопленными за десятилетия европейского колониального правления. Камни будут продолжать сверкать, несмотря на их мрачное наследие.

«Важно обсудить вопрос конфликтных товаров, - заявил Пресс. - Мы хотим покупать то, что нам нравится, но что нам делать с конфликтными ресурсами, которые у нас были в течение 50 или 100 лет? Пятно крови, как говорится, никогда на самом деле не исчезает».



