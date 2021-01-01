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Алмазы и бриллианты: расследование банкротства компании, которая была ведущей в отрасли

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Экспертиза

(brusselstimes.com) - Прокурор Антверпена начал расследование загадочного банкротства компании, которая раньше занимала первое место среди алмазных дилеров в городе.

Eurostar Diamond Traders, принадлежащая семье 71-летнего Каушика Мехты (Kaushik Mehta), когда-то была крупным торговцем как алмазами, так и бриллиантами в Антверпене. Затем внезапно в 2019 году компания была объявлена банкротом, несмотря на опубликованные последние результаты деятельности, выражавшиеся цифрами €1,6 млрд и €2,5 млрд.

Выяснилось, что у компании была масса долгов на сотни миллионов, в частности перед банками ABN AMRO и Standard Chartered. Единственными оставшимися активами было некоторое количество алмазов и бриллиантов, а также престижная штаб-квартира компании в самом сердце алмазного района Антверпена.

Эти активы будут проданы внешними управляющими, которые надеются получить чуть более €1,5 млн за корпоративную штаб-квартиру.

Тем временем было начато расследование возможных злоупотреблений, сопровождавших банкротство, в частности, роли банка ABN AMRO.

На этой неделе банк согласился выплатить компенсацию в размере €480 млн за злоупотребления в борьбе с отмыванием денег, что может представлять или не представлять интерес для следователей.

В 2008 году ABN AMRO создал абонентский ящик для Eurostar Diamond Traders в Джерси. Компания United Vision Limited имела стартовый капитал в £2 и поделилась своим адресом с тысячами других фантомных компаний.

Затем, по словам юриста семьи Мехта, в 2012 году ABN AMRO решил отказаться от финансирования алмазной отрасли, оставив Eurostar с долгом около полумиллиарда евро. Чтобы уменьшить этот долг, банк назначил собственного генерального директора, в результате чего к 2018 году долг снизился примерно на €350 млн.

Уже одно это вызывает вопросы, поскольку столь быстрое погашение долга должно было заставить банк усомниться в стабильности компании. Следователи также расследуют возможные нарушения законодательства о банках, участвующих в финансировании товарных запасов алмазов и бриллиантов, а также в алмазной торговле, для чего требуется лицензия, выдаваемая министерством экономики.

Алан Хоуп (Alan Hope)

The Brussels Times

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