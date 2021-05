Растет использование синтетических бриллиантов, но не в часовых брендах

Производство резко увеличилось в последние годы, но только в двух новых часах есть драгоценные камни.

Автор: Назанин Ланкарани (Nazanin Lankarani)

(nytimes.com) - Многие часовые бренды используют альтернативные материалы, такие как переработанный пластик и картонная упаковка. Но только недавно пара брендов обратились к производству декоративных бриллиантов ювелирного качества, произведенных в лаборатории, - это изменение, которое долго не наступало.

В феврале французский бренд Barillet использовал выращенные в лаборатории бриллианты, чтобы привнести изюминку в свою коллекцию Superpunk Diamants Lab Experience. А в сентябре прошлого года японский бренд Citizen включил их в свои женские часы L Ambiluna.

Все часы бренда Barillet - это часы унисекс, оснащенные швейцарским автоматическим механизмом и украшенные 44 выращенными в лаборатории бриллиантами на часовых метках и корпусе. По заявлению бренда, камни общим весом 0,42 карата на каждые часы были выбраны, исходя из их качества, цвета и чистоты.

«Мы назвали часы Lab Experience, потому что мы исследуем новую область и экспериментируем с инновационным продуктом, как с технологической, так и с этической точек зрения», - сказал Эммануэль Пандер (Emmanuel Pander), соучредитель Barillet, в телефонном интервью из Парижа.

«Мы хотели начать разговор об использовании природных ресурсов нашей планеты, а также о технических средствах и человеческих возможностях, используемых для их добычи», - сказал он.

Первоначальный тираж из 10 часов Superpunks, каждый по цене €3 950 евро ($4 660), был распродан за три недели, сказал Пандер, добавив, что с тех пор поступило много заказов. Бренд торгует через Интернет и через три своих магазина во Франции.

Хотя созданные в лаборатории бриллианты только сейчас стали использоваться в часах, в отчете, опубликованном в феврале консалтинговой компанией Bain & Company, говорится, что производство выращенных бриллиантов в 2019 и 2020 годах составило от шести до семи миллионов каратов, это означает двузначный рост в результате того, что он назвал «постоянным развитием технологий» и «более низкими розничными ценами».

В отличие от этого, по данным Bain, добыча алмазного сырья в 2020 году упала до 111 млн каратов по сравнению с пиковыми 152 млн в 2017 году.

Созданные в лаборатории алмазы изготавливаются либо методом высокого давления и высокой температуры (известный как HPHT), либо методом химического осаждения из паровой фазы (CVD), которые имитируют процесс, при котором образуется природный алмаз. По словам производителей, с оптической, химической и физической точек зрения, результаты идентичны добытым алмазам, но, в зависимости от их размера, драгоценные камни могут стоить как минимум на 30-40 процентов меньше, чем добытые из недр камни.

В 2018 году Федеральная торговая комиссия США (US Federal Trade Commission) заявила, что созданные в лаборатории бриллианты могут продаваться как настоящие драгоценные камни, если они имеют четкую маркировку, но позже предупредила производителей против безапелляционных заявлений об «общем экологическом преимуществе», учитывая энергию, используемую для их производства. В Европе и Азии маркетинговых ограничений меньше.

Бриллианты, используемые в Superpunks фирмой Barillet, были поставлены парижским ювелирным брендом Courbet, основанным в 2017 году, в сотрудничестве с местной лабораторией Diam Concept.

«Сейчас мы ведем переговоры с несколькими часовыми брендами, которые проявили интерес к нашим выращенным в лаборатории бриллиантам, - сказал в телефонном интервью соучредитель Courbet Мануэль Маллен (Manuel Mallen). - Они начинают рассматривать «выращенные в лабораториях бриллианты» в качестве привлекательного варианта по причинам стоимости и их коммуникационной ценности».

Бесцветный и безупречный камень компании Courbet будет стоить €10 000, что «на 50 процентов меньше, чем цена сопоставимого алмаза, добытого из недр», - сказал Маллен. И, учитывая рост рынка, компания заявила, что расширяется в Китай.

У ветерана из растущего числа французских ювелирных ритейлеров, которые называют себя этически сознательными, частной компании Courbet в качестве миноритарного акционера выступает Chanel, хотя модный дом не использовал выращенные в лаборатории бриллианты ни для каких моделей своих часов, ни для ювелирных украшений.

«Chanel пристально следит за развитием тенденций в своей деятельности, а также за возникающими ожиданиями клиентов и общества, и регулярно инвестирует в стартапы или инновационные компании, имеющие долгосрочную перспективу, а также остро воспринимает то, что происходит в мире технологий, - говорится в письменном заявлении модного дома. - Вот почему мы приобрели миноритарный пакет акций ювелирной компании Courbet. При этом в настоящее время мы не планируем использовать синтетические бриллианты».

Выращенные в лаборатории бриллианты, используемые Citizen, были поставлены Swarovski, австрийской компанией по производству хрусталя, которая начала производить их в 2017 году. И хотя бренд продолжит использовать выращенные в лаборатории драгоценные камни, представитель компании заявил, что он также будет производить часы с природными бриллиантами, чтобы покупатели могли иметь выбор.

В 2017 году была предпринята попытка демистифицировать выращенные в лаборатории бриллианты - симпозиум «Синтетические бриллианты: в опасности ли часовая и ювелирная отрасль?» (Synthetic Diamonds: Are Watchmaking and Jewelry in Danger?) - состоялся в Женеве и был организован Association Romande des Métiers de la Bijouterie, швейцарской ассоциацией ювелиров.

«Программа была образовательной и позитивной в отношении выращенных в лаборатории бриллиантов, - сказал Марк-Андре Дешу (Marc-André Deschoux), основатель онлайн-канала Watches TV, присутствовавший на мероприятии. - В зале было несколько представителей часовых брендов».

Но с тех пор немногие бренды механических часов перешли на выращенные в лаборатории камни. «Это все еще запретная тема в Швейцарии из-за сохраняющегося негативного отношения к искусственным бриллиантам, - сказал Дешу. - Но эта отрасль растет так быстро, что некоторые крупные бренды с нетерпением ждут будущего и инвестируют в продукт».

Одним из примеров является бренд Lightbox, представленный в 2019 году алмазодобывающей компанией De Beers, которая управляет рудниками. Lightbox продает комплекты бижутерии с выращенными в лаборатории бриллиантами по цене $800 за карат.

Тем не менее, не каждый бренд собирается в будущем использовать выращенные в лаборатории камни.

«Люди говорят нам, почему бы не использовать выращенные в лаборатории бриллианты для ваших мелких pavé («дорожек»), - сказал из Женевы Варткес Кнаджян (Vartkess Knadjian), основатель и генеральный директор компании Backes & Strauss, британского производителя ювелирных часов. - Мы пуристы; мы не пойдем по этому пути».

«Некоторые часовые бренды думают о бриллиантах в последнюю очередь, - сказал Кнаджян. - Но мы преуспеваем в нашем алмазном наследии, важно подчеркивать огранку и качество наших бриллиантов».

Несмотря на рост рынка, в основном в ювелирном секторе, выращенные в лаборатории бриллианты продолжают «вызывать противоречивые ассоциации», согласно отчету Bain, в котором говорится, что большинство потребителей по-прежнему считают их «искусственными» или «доступными».

Часовые бренды колеблются, сказал Маллен, потому что они опасаются, что разговор о выращенных в лаборатории бриллиантах откроет дверь для вопросов об их источниках других материалов, таких как золото, сталь и кожа.

«Бренды беспокоит то, что их критикуют за все то, чего они не делают», - сказал Маллен.

По словам Кнаджяна, если в часовом производстве произойдет сдвиг, выращенные и добытые алмазы будут сосуществовать - не как конкуренты, а как два параллельных рынка, как это происходит в ювелирном секторе.

«В настоящее время в часовой индустрии проявляют выжидательную позицию в отношении выращенных в лаборатории бриллиантов, - сказал он. - Если один крупный бренд решит использовать их, другие последуют за ним».

«Но даже в этом случае люди будут покупать часы не из-за выращенных в лаборатории бриллиантов, использованных в них, - сказал Кнаджян, - а из-за самих часов», - добавил он.