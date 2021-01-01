Зачем покупать ювелирные украшения, если их можно взять напрокат?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Сумочка Chanel за $600 в месяц. Часы Rolex Submariner за $300 в месяц. Зачем покупать предметы роскоши, если их можно взять напрокат?

Открывается совершенно новый мир не только для тех, у кого есть деньги на то, чтобы взять напрокат ряд высококлассных товаров, недоступных для большинства. Но и обычные люди могут получить удовольствие по более доступной цене. Signet, крупнейший в мире розничный торговец бриллиантами, на этой неделе принял философию аренды - проката, сделав широко разрекламированную покупку платформы модных ювелирных изделий Rocksbox.

Это значительное новое направление для компании, которая традиционно ассоциируется со свадебными украшениями и товарами более высокого класса, и подтверждает свое обязательство исследовать новые возможности после успеха ее трехлетней программы восстановления. В данном случае это означает прокат ювелирных изделий, а не их продажу.

Успех, как сказал гуру маркетинга Серджио Зиман (Sergio Zyman), заключается в том, чтобы «более эффективно и чаще продавать больше товаров большему количеству людей за большие деньги».

Rocksbox отвечает всем этим условиям, если заменить слово «продавать» на слово «давать напрокат». Она нацелена на молодых женщин, которых иначе можно было бы охарактеризовать как «покупающих самостоятельно для себя», но в этом и суть. Они не покупают, они берут напрокат. Они платят $21 в месяц, чтобы получить набор из трех предметов - ожерелья, браслетов, колец и серег - в зависимости от своих предпочтений. Они могут менять набор так часто, как им захочется, на новый набор из трех изделий, на самом деле Rocksbox поощряет их делать это. И они могут купить любую вещь, которая им понравится.

Они не хотят брать напрокат потому, что ни один предмет для них недоступен. Они берут напрокат, потому что им нравится постоянно носить новые вещи. Самое дорогое изделие, которое сейчас представлено в списке Rocksbox, - это пара серег Kendra Scott Nina Statement, которые предлагаются участникам за $128, а самый дешевый - пара серег-колец за $29. Большинство предметов изготовлено из латуни, обычно покрытой 14-каратным золотом, розовым золотом или серебром 925 пробы и украшено полудрагоценными камнями, такими как опал, агат, кварц, яшма, лабрадорит, авантюрин, лунный камень, гранат и аметист. При годовой подписке в $252 участники могут сразу купить несколько таких вещей. Но кто захочет покупать, когда есть возможность взять напрокат более 5 000 предметов?

Когда я был ребенком, который рос в Манчестере в Англии, то в 1970-х годах большой телевизор в углу нашей гостиной был взят напрокат. Когда я говорю «большой», я не имею в виду, что это был огромный плоский экран, как сегодня. Это был большой деревянный «монстр», который сидел на металлической подставке и разогревался около 10 минут. Мы взяли его напрокат не потому, что были безнадежно бедны, а потому что ₤8,75 в месяц ($12 по сегодняшнему курсу) были значительно меньше, чем стоимость прямой покупки. Один друг недавно сказал мне, что его родители (менее обеспеченные, чем мои!) тоже брали напрокат себе телик (как мы называем его в Англии). У них был черно-белый телевизор (да, действительно), но в декабре они перешли на цветной, чтобы можно было наслаждаться рождественскими специальными программами.

Все дело в перспективе. Раньше аренда была скорее необходимостью, чем выбором, и во многих случаях так и остается. Люди обычно снимают дом, потому что им это нужно. Они не могут себе позволить купить или могут позволить себе купить, но не могут найти то, что хотят, и т. д. Точно так же они часто арендуют автомобиль для удобства - для встречи в аэропорту, разовой поездки и так далее. Но в наши дни люди также берут вещи напрокат просто для удовольствия. Я нашел веб-сайт, где можно арендовать автофургон на время отпуска ($125 в день) с возможностью за дополнительные $10 в день взять напрокат «очаровательную собаку», чтобы составить мне компанию. Signet вышла на новый и потенциально огромный рынок с приобретением Rocksbox. Посмотрим, последуют ли другие.

Прекрасных вам выходных.