Банк UBS: в ближайшие 5 лет вероятно закрытие свыше 80 тысяч магазинов

Автор: Дафна Хоулэнд (Daphne Howland)

(retaildive.com) - Краткое изложение исследования:

Учитывая резкий рост электронной торговли, около 80 000 - и до 150 000 - магазинов в США могут закрыться в течение следующих пяти лет, согласно отчету аналитиков UBS, проведенному во главе с Майклом Лассером (Michael Lasser) и Джеем Соулом (Jay Sole). Они считают, что сильно пострадают магазины одежды, бытовой электроники и мебели, а магазины товаров для дома и продуктовые магазины будут в значительной степени сохранены.

В то время как онлайн-продажи ускорились до 18% розничных продаж в прошлом году по сравнению с 14% в 2019 году, количество закрытых магазинов упало до 3 500 с 3 900 благодаря финансовой поддержке потребителей со стороны государства и сокращению расходов на услуги. Согласно отчету, потребление товаров выросло на 6% даже при сокращении общих личных расходов. «Однако мы считаем, что эти тенденции носят временный характер», - отмечали аналитики.

Имея избыточные свободные площади перед пандемией, а также из-за давления, которое испытывают арендаторы, занимающиеся фирменными товарами, а также крупные блоки арендуемой площади, торговым центрам приходится расплачиваться. По данным UBS, продажи в универмагах упали на 18% в прошлом году и на 43% по сравнению с периодом до Великой рецессии. По их словам, несмотря на большое число закрытых магазинов в этом секторе, в том числе в Sears, Macy’s, Bon-Ton и J.C. Penney, более вероятно, что магазины продолжат закрываться.

Анализ исследования:

Год пандемии был ужасным для большинства ритейлеров, и для многих он означал обращение в суд по делам о банкротстве. Тем не менее, сейчас наступают, пожалуй, худшие последствия, поскольку отрасль оценивает, какие потребительские тенденции оказываются постоянными, а какие могут быть мимолетными.

Хотя еще предстоит определить масштабы любого окончательного перехода в онлайн (как, например, в случае объединения UBS с Wells Fargo), исследовательская организация Conference Board и консалтинговая фирма AlixPartners пришли к выводу, что с этого момента все больше потребителей продолжат совершать больше покупок в Интернете. В своем отчете аналитики UBS заявили, что, по их предположениям, проникновение электронной торговли в бизнес достигнет 27% в 2026 году по сравнению с 18% в прошлом году.

Это буквально меняет ситуацию: по оценкам UBS, Amazon в прошлом году увеличила сферу фулфилмента (комплекса услуг по обработке заказов) в США примерно на 100 млн кв. футов; вместе с расширением такой же сферы у Wayfair, она стала эквивалентной 21 000 розничных магазинов.

И это определяет, как, где и будут ли ритейлеры открывать свои магазины. Например, аналитики UBS предполагают, что «ритейлеры развивают и адаптируют форматы своих магазинов, чтобы стать центром взаимодействия с потребителями, включая выполнение онлайн-заказов». По их словам, это приведет к увеличению выполнения онлайн-заказов в магазинах с 10% в прошлом году до 20% в 2026 году, отметив, что увеличение объема электронной торговли на каждые 100 базисных пунктов сродни продажам в 8 000 магазинах.

UBS видит мрачное будущее для торговых центров и их крупных блоков арендуемой площади. Возможно, существовало слишком много торговых центров и универмагов даже до пандемии и связанного с ней ускорения роста электронной торговли. Поскольку количество торговых центров в США за последний год выросло незначительно, рост, отмечавшийся в последние четыре десятилетия, может начать замедляться, сообщает UBS.

Во многом это связано с универмагами, которые должны привлекать посетителей в торговые центры. За последние 12 месяцев продажи универмагов упали на 18%, до $110,3 млн. Продуктивность магазинов в этом секторе «значительно ниже пикового уровня» второго квартала 2005 года, когда продажи на магазин составляли $18,6 млн по сравнению с $10 млн сегодня, согласно отчету UBS. В свете тенденций сопоставимых продаж, снижения продаж одежды и перехода доли рынка к розничным торговцам, продающим товары по сниженным ценам, аналитики UBS не видят значительного повышения продуктивности в тех магазинах, которые остаются открытыми.

По сообщениям UBS, как специализированные ритейлеры, так и универмаги - ядро ​​базы арендаторов традиционных торговых центров - ускорили закрытие магазинов, однако снижение посещаемости продолжается. В отличие от этого, розничные продавцы, продающие товары со скидками, «продолжают увеличивать объемы продаж в единицах и наращивают объемы сопоставимых продаж». Продажи одежды упали на 26,4% по сравнению с прошлым годом, что на 6% ниже докризисного пика, но на 2% выше минимумов во время рецессии. В целом, согласно отчету, сфера присутствия магазинов одежды сократилась на 14% с четвертого квартала 2007 года.

Это позволяет UBS прогнозировать, что все больше региональных универмагов с высокой долей заемных средств закроются «и, ​​возможно, выйдут из бизнеса», несмотря на какой-либо рост продаж в ближайшем будущем из-за открытия новых магазинов и увеличения числа покупателей, посещающих магазины.

Существующая сфера присутствия универмагов «еще не отражает состояние структурного спада в отрасли», - заявили в UBS.