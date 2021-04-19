Покупка Rocksbox компанией Signet и странна, и логична

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - На этой неделе Signet приобрела Rocksbox, предоставляющую абонентское обслуживание по ювелирным изделиям, сумма сделки не разглашается. И когда я думаю о причинах, мне вспоминается случай, когда основатель Woot Мэтт Ратледж (Matt Rutledge) спросил Джеффа Безоса (Jeff Bezos), почему Amazon купила его компанию.

«Ты осьминог, которого я ем на завтрак, - вспоминает Ратледж ответ Безоса. - Когда я смотрю меню, ты то, что я не понимаю, чего со мной никогда не было. Я должен съесть осьминога на завтрак».

В этой цитате есть что-то интригующее, но также немного тревожное, как будто мы все представляем собой гуппи в аквариуме с акулами, принадлежащем Джеффу Безосу. Но поскольку Signet - это не Amazon, это может объяснить, по каким соображениям была приобретена Rocksbox.

Для Signet Rocksbox - это осьминог на завтрак. Бизнес абонентского обслуживания и аренды - интригующая модель, даже если неясно, насколько он велик. (Rocksbox не сообщает количество подписчиков.) Это другой бизнес, чем тот, что есть у Signet в настоящее время, но он может быть интегрирован в существующие предложения. И он популярен среди миллениалов, и мы знаем, как ювелиры заботятся о миллениалах.

Тем не менее, эти две компании могут быть странной парой. Основатель Rocksbox Миган Роуз (Meaghan Rose) (на фото) хвалит генерального директора Джину Дросос (Gina Drosos) за превращение Signet в гибкую и более инновационную компанию. Она считает, что у этих двух компаний будет отличная «культурная совместимость». Тем не менее, несмотря на все свои новые внешние атрибуты, Signet по-прежнему остается ювелирной компанией массового рынка, базирующимся в Огайо; Rocksbox - это стартап из Кремниевой долины. Подобные странные пары - от Walmart и Jet до Macy’s и Story - не всегда срабатывали.

Более прямой вопрос: что Signet планирует делать с Rocksbox? Когда я вчера разговаривал с Роуз, она вежливо сказала, что да, планы есть, но она не может их обсуждать.

Она рассказала о своей компании в довольно общих чертах. Она была основана в 2012 году, через год после Stitch Fix - еще одной компании, предоставляющей абонентское обслуживание, с таким рифмованным названием. Но в отличие от Stitch Fix, ориентированной на одежду, Rocksbox основана на аренде. Поскольку ювелирные изделия долговечны, владельцы могут носить их в течение нескольких месяцев, а затем отправлять их обратно. С одеждой так поступать не будешь.

Роуз считает Rocksbox частью нового рубежа розничной торговли.

«Сегодня решения принимают потребители, - говорит она. - Мы переходим от мышления, ориентированного на сделки, к мышлению, основанному на отношениях. Это предусматривает использование данных и технологий, чтобы создавать более личный опыт и впечатления».

Тем не менее, в худшем случае эти инструменты обработки данных могут быть удручающе безличными. Я часто хочу накричать на свой плейлист «Открытия недели» в Spotify. К сожалению, он меня не слышит.

В случае с Rocksbox данные, похоже, делают свое дело. Роуз отмечает, что 70% пользователей бренда оставляют отзывы о поставках, и более половины поставок превращаются в продажи.

«Покупка составляет большую часть нашего бизнеса, - говорит она. - Мы обнаружили, что люди, которые больше всего арендуют, - это те люди, которые больше всего покупают. Чем больше драгоценностей они открывают для себя, тем больше украшений становится частью их образа».

В каком-то смысле Rocksbox отвечает на вопрос, который давно задают многие из нас: много ли заядлых поклонников ювелирных украшений? Роуз говорит, что много.

«[Наши покупатели] одержимы драгоценностями, - говорит она. - Они не пойдут на занятия йогой или в продуктовые магазины, не надев украшений. Есть женщины, которые просто обожают аксессуары. Это хороший способ побаловать себя».

Такие потребители существуют. Нашей отрасли нужно увеличить их число и больше заинтересовать их. Это представляет трудность, но также и дает возможность. Мы надеемся, что Rocksbox при поддержке Signet справится с этим.