Норвежские ученые наконец-то нашли хорошие новости, пришедшие от Норильского никеля

(moderndiplomacy.eu) - Состояние окружающей среды в приграничных районах является основной темой семинара «Пасвиксеминарет (Pasvikseminaret) 2021», организованного государственным административным органом в округе Тромс и норвежским административно-территориальным образованием Финнмарк в сотрудничестве с муниципалитетом Сёр-Варангер.

Целью ежегодного семинара Пасвик является предоставление местному населению и местным политикам всей информации об экологической ситуации в приграничной зоне Норвегия - Россия. Программа уделяет основное внимание загрязнению от деятельности Никелевого завода и мониторингу окружающей среды в приграничной зоне.

Деятельность Норильского никеля уже много лет находится в центре внимания семинара.

Впервые за много лет норвежские ученые получили только положительные новости из России.

Туре Флатландсму Берглен (Tore Flatlandsmo Berglen), исследователь Норвежского института атмосферных исследований (Norwegian Institute for Atmospheric Research, NILU), отметил значительное улучшение качества воздуха в приграничной зоне. Берглен вспомнил 70-80-е годы прошлого века, когда Печенга Никель, одно из подразделений Норильского никеля, ежегодно выбрасывало в атмосферу 400 тысяч тонн сернистого газа, в 1990-е годы этот показатель упал до 100 тысяч тонн. После закрытия завода в Никеле в декабре 2020 года содержание сернистого газа и тяжелых металлов в атмосфере на границе Норвегии и Мурманской области соответствует всем международным требованиям.

«И я знаю, что эти выбросы Кольской ГМК продолжат снижаться. По сравнению с 2015 годом этот показатель составит 85 процентов. Это очень положительная новость. Вопросы качества воздуха решаются в правильном направлении. Мы говорим об этом много лет, и наконец проблема решена, выбросы значительно снизились. Это самая прекрасная презентация, которую я когда-либо делал!» - сказал Туре Берглен.

Ранее сообщалось, что российский Норильский никель, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, в конце 2020 года закрыл плавильный цех в поселке Никель на севере России. Кольская ГМК - дочернее предприятие Норильского никеля на Кольском полуострове с рудниками и перерабатывающими предприятиями, заводами по производству окатышей в Заполярном, а также металлургическими заводами в Мончегорске и заводом в Никеле, который закрыт в конце декабря 2020 года.

Норвежские экологи, принявшие участие в семинаре, также отметили положительные изменения.

«Плавильный завод закрыт, а Норильский никель упорно трудится, чтобы стать «зеленой» металлургической компанией - она сокращает выбросы, использует передовые технологии и взаимодействует с природным заповедником Пасвик, который является нашим хорошим партнером в России. Сегодня в приграничных районах происходит много интересного. У нас много общих интересов, и есть определенный ключ к тому, чтобы у нас все получилось, - это хорошая координация, сотрудничество, большая информационная база данных», - сказал Svanhovd (Svanhovd), представитель экологического центра NIBIO.

Другие исследования, посвященные изучению водных ресурсов, рыбы, ягод, также доказывают, что природа в приграничной зоне восстанавливается. Все это свидетельствует о работе экологов, заботящихся об окружающей среде.

«Мы видим примеры того, что уже сделано. И это позволяет нам с уверенностью планировать нашу будущую совместную работу, проекты», - говорит Анне Флёгстад ​​Смеланд (Anne Fløgstad Smeland), старший советник представителя губернатора административного образования Финнмарк.