Бриллианты фантазийных цветов - ангелы-хранители для следующих поколений

Авторы: группа Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF).

(fcresearch.org) - Пандемия COVID-19 принесла с собой беспрецедентный хаос. Разъяренные толпы грабят магазины на Пятой авеню, а полное отсутствие четкой государственной политики вызывает у многих состоятельных людей чувство неуверенности, вынуждая инвесторов искать компактные формы богатства, которые можно легко транспортировать. В этот период потрясений и с учетом внимания, которое международное финансовое сообщество уделяло индексу бриллиантов фантазийных цветов Fancy Color Diamond Index, нас попросили описать общее состояние этого класса активов и ответить на многие вопросы членов об инвестиционной перспективе этих редких драгоценных камней.

«Каковы преимущества инвестирования в бриллианты фантазийных цветов по сравнению с другими предметами роскоши, предназначенными для коллекционирования»? «На какой платформе можно торговать этими природными бриллиантами в краткосрочной перспективе»? «Как ведет себя эта категория альтернативных инвестиций во время кризиса»? «Какие плюсы и минусы по сравнению с другими инвестициями»? и «Каков был бы правильный инвестиционный подход без несбыточных результатов»?

В течение прошлого года мы собирали наши ответы и внесли результаты обновленного анализа рынка в этот общедоступный отчет для наших членов из финансового сектора.

Сочетание слов «Бриллианты фантазийных цветов» (Fancy Color Diamonds) и «инвестиции» (investment) довольно распространено за пределами оптового рынка, при этом многие называют бриллианты фантазийных цветов «альтернативным инвестиционным инструментом». Поскольку нет четкой инвестиционной практики для бриллиантов фантазийных цветов и нет прозрачности в отношении маржи или временных циклов складских запасов, новоявленные «инвестиционные агенты» в этой категории обычно вводят множество инвестиционных терминов, которые иногда сбивают с толку, неточны и нереалистичны.

Важное, но ошибочное мнение, которое необходимо опровергнуть, - это предположение о том, что результаты аукциона бриллиантов фантазийных цветов можно использовать в качестве справочного материала для базы данных о ценах на видовой товар. В большинстве случаев бриллианты фантазийных цветов, предлагаемые для продажи на аукционах, представляют собой камни, отклоненные профессиональными дилерами из-за типичных изъянов, из-за которых эти бриллианты «трудно продать». Бриллианты на аукционе представляют собой очень маленькую и разнородную часть бриллиантов на рынке. Фактически, подавляющее большинство бриллиантов фантазийных цветов, продаваемых вне аукциона, имеют гораздо более высокое качество и в основном продаются ритейлерами по более высоким ценам. После событий, связанных с COVID-19, и ввиду вновь появившейся потребности у различных инвестиционных агентов в изучении возможности инвестирования в бриллианты фантазийных цветов мы решили проанализировать несколько основных показателей отрасли в надежде, что мы сможем выявить различия между различными вариантами инвестирования и соответствующим образом скорректировать ожидания инвесторов.

Фон

В 1960-х и 1970-х годах люди, которые владели большой коллекцией ювелирных изделий, но все еще искали недосягаемые драгоценные камни, тяготели к бриллиантам фантазийных цветов, не считая их инвестициями. В те годы цветные бриллианты просто стали символом экзотического, но утонченного вкуса. Сегодняшние коллекционеры носят ювелирные украшения фантазийных цветов стоимостью в несколько миллионов долларов, чтобы без слов дать понять, кто они.

Вообще говоря, инвестирование в бриллианты фантазийных цветов может быть прибыльным, но это непростая задача. Поэтому инвесторам необходимо соразмерять свои ожидания относительно сроков погашения этих инвестиций, ожидаемой прибыли и платформы, с помощью которой они впоследствии будут продавать эти алмазы, если это будет необходимо.

Идея о том, что бриллианты фантазийных цветов могут быть личной инвестицией, возникла в 1990-х годах, сразу после того, как покупатели отметили резкое повышение цен на рынке бриллиантов фантазийных цветов. Два десятилетия спустя, после того как мир оправился от обвала высокорискового кредитования, а цены на бриллианты фантазийных цветов показали, что они могут превзойти альтернативные классы активов, инвестиционное сообщество начало проявлять интерес к этим драгоценным камням, и начали формироваться некоторые местные инвестиционные инициативы.

В последние несколько десятилетий категория редких бриллиантов фантазийных цветов постоянно росла в цене. Сегмент природных цветных бриллиантов считается наименее волатильным среди традиционных и альтернативных классов активов. Например, бриллианты фантазийного голубого цвета с 2005 года выросли в цене на 241%, а бриллианты фантазийного розового цвета - на 366%. Кстати, в обеих категориях за этот период не произошло значительного снижения.

В отличие от традиционных инвестиций, которые приносят доход, но могут колебаться в стоимости, бриллианты фантазийных цветов в первую очередь являются объектами красоты и страсти; они стали желанными предметами коллекционирования среди тех, кто понял, что существует ограниченный ресурс бриллиантов фантазийных цветов. Поскольку предложение постоянно сокращается, к клубу присоединяются все новые коллекционеры, что позволяет этой эксклюзивной нише оставаться стабильной на протяжении многих лет. Картина Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) GTO Ferrari 1963 года и 3-каратный бриллиант фантазийного ярко-розового цвета (Fancy Vivid Pink) не принесут внутренней нормы прибыли (IRR), если они находятся в частной собственности; тем не менее, они будут постепенно расти в цене или поддерживать свою цену. Из всех альтернативных инвестиций бриллиант фантазийного цвета обладает уникальными преимуществами, которые подходят для долгосрочных целей и потребностей близкого семейного круга, и мы коснемся этого позже.

За кулисами оптовой экосистемы

Культура алмазного бизнеса развивалась вокруг представления о том, что бриллиант имеет уникальное соотношение размера и стоимости. Поэтому казалось излишним разрабатывать документированный бизнес-протокол для объекта, который можно буквально передать из рук в руки. По мере того как алмазная торговля превращалась в отрасль, современные рынки сохраняли свою культуру «семейного бизнеса» и создали закрытую, легитимную «экосистему», основанную на высоких моральных принципах, абсолютном доверии и минимальной бюрократии. Тот факт, что сегодня правительства разрешают доставлять камни в алмазные центры «от двери до двери» с минимальным налогом на импорт и это сопровождается небольшой бюрократической процедурой, является признаком доверия. К удивлению многих посторонних, сделки, по стоимости равные сделкам на жилой дом, по-прежнему скрепляются одним словом на иврите - «мазал» (Mazal), которое просто означает «удача». К категориям бизнеса, включенным в первый уровень, относятся алмазодобывающие компании, производители бриллиантов, оптовые и розничные торговцы. Став частью этой системы, можно наслаждаться относительно быстрым перемещением товаров и получать умеренную прибыль, которую она позволяет получать.

Циклы продаж в отрасли

Чтобы взглянуть на вещи в перспективе и согласовать ожидания с различными инвестиционными подходами, необходимо ознакомиться с циклами продаж в отрасли драгоценных камней фантазийных цветов (тем более, что большинство инвестиционных платформ заявляют, что обладают навыками опытного отраслевого трейдера). После проведения опроса среди ведущих дилеров бриллиантами фантазийных цветов мы смогли определить различные циклы складских запасов. Их показатели проливают свет на некоторые инвестиционные факторы, которые необходимо учитывать.

На оптовом рынке мы обнаружили три разных временных цикла продаж бриллиантов фантазийного цвета: быстрый, средний и медленный.

Быстро продаваемые камни - бриллианты фантазийных цветов будут проданы оптом в течение трех-девяти месяцев с момента выпуска геммологического сертификата на камень.

1. Умеренный цикл продаж займет от одного до трех лет.

2. Медленно продаваемые изделия будут реализованы в течение шести – десяти лет.

Что является движущей силой?

ОПТОВИК – ОПТОВИКУ: Мы обнаружили, что основными факторами, влияющими на период оборачиваемости складских запасов любой компании, является просто соотношение между ценой бриллианта, его красотой и редкостью. Поскольку движущей силой для дилеров в основном являются коммерческие возможности, то снижение цены за карат или повторная полировка камня для улучшения его общего внешнего вида могут сократить время пребывания камня в складских запасах любой компании.

ДИЛЕР - РИТЕЙЛЕРУ: Когда мы изучили сделки между алмазными дилерами и ритейлерами, мы выявили еще один набор факторов и соображений. Ритейлеры чувствуют себя более комфортно, представляя бриллиант фантазийного цвета в драгоценности, и применяют более целостный подход. Поскольку ювелиры придают большее значение ювелирному изделию, в которое будет вставлен камень, они придают большее значение общему бюджету и эстетическим требованиям покупателя, а не конкретной скидке на цену за карат.

РИТЕЙЛЕР - КОНЕЧНОМУ КЛИЕНТу: Когда дело доходит до сделки между ритейлерами и конечными потребителями, время, в течение которого природный цветной бриллиант остается в складских запасах, зависит от трех основных переменных: общая красота драгоценного камня, квалифицированная команда, занимающаяся продажами, которая знает значительное количество тем для разговора, чтобы передать историю драгоценного камня, и - как бы странно это ни звучало - знает подходящее время; знает, какой камень подходит в нужное время. Интересно, мы обнаружили, что ритейлеры, владеющие более крупными запасами бриллиантов фантазийных цветов, осуществляют более высокий контроль качества и они владеют ими по более низкой стоимости за карат. В результате эти ритейлеры имели бόльшую мотивацию обучать и вдохновлять свои команды, занимающиеся продажами, тем самым получая более высокую маржу и достигая более высокой оборачиваемости по сравнению с камнями, которые у них были на консигнации. С точки зрения финансового рычага, сверхприбыль, полученная ритейлерами от принадлежащих им товаров, превышала размер средств, сэкономленных на аналогичных товарах, взятых на консигнацию.

Второй уровень - инвестиционные платформы

Второй уровень является отдельной категорией, которая касается относительно новой тенденции в области бриллиантов фантазийных цветов. Эта категория, выходящая за рамки традиционной торговли бриллиантами фантазийных цветов, включает бизнес-платформы, которые владеют товарными запасами от имени частных инвесторов для торговли и получения краткосрочной прибыли. На этом уровне сложно найти эффективную и прозрачную структуру, потому что ее менеджерам нужно обладать множеством уникальных качеств. Им необходимо сочетать особенности опытного оптового торговца бриллиантами с деловыми качествами управляющего фондом с Уолл-стрит. Кроме того, инвестиционным платформам, занимающимся бриллиантами фантазийных цветов, нужны профессиональные покупатели бриллиантов, которые имеют доступ к источникам из первых рук, и опытные коллекционеры, которые могут покупать эти товары. Такую комбинацию очень сложно найти в одной организации, не связанной с торговлей.

Из многих проблем, с которыми сталкивается торговая платформа, наиболее важной является временнόй цикл складских запасов. Предполагается, что предприятия, работающие с альтернативными классами активов, будут ежегодно получать двузначную прибыль (не менее 18%-28% ежегодно). Чтобы быть конкурентоспособными, они также должны быть в пределах заранее определенного инвестиционного периода, то есть от трех до пяти лет. В действительности ценностное предложение алмазного фонда не всегда согласуется с описанным выше рыночным циклом товарных запасов бриллиантов фантазийных цветов. Бывает так, что медленно продаваемые товары присутствуют в каждом товарном запасе бриллиантов, и присущий им жизненный цикл обычно длиннее, чем инвестиционное предложение, которое делают альтернативные платформы. Таким образом, их временнόй цикл нарушит прогноз доходности, данный инвесторам, который достигается в случае необходимой ликвидации в конце срока действия фонда. Однако, если инвестиционная платформа имеет эффективную стратегию выхода (из объекта инвестиций), она потенциально сможет уложиться в обещанные временные рамки и по-прежнему давать консервативную внутреннюю норму прибыли.

Второй уровень также включает инвестиционные компании, которые продвигают бриллианты фантазийных цветов в качестве краткосрочных инвестиций. Эти компании обычно используют внутренний кол-центр с хорошо обученными продавцами. Эти компании обычно продают коллекционерам-любителям приключений более доступные бриллианты фантазийных цветов, обычно камни размером менее одного карата, такие как розовые бриллианты, добываемые на австралийском руднике Аргайл (Argyle). Платформы этого уровня, которые продают бриллианты фантазийных цветов со скромной маржой, могут дать обещанную прибыль.

Бриллианты в частной собственности

Ювелирные изделия с бриллиантами фантазийных цветов, принадлежащие физическому лицу, скорее всего, станут инвестициями по прошествии длительного периода времени. Однако в течение этого времени владельцы могут пользоваться другим набором преимуществ на случай, если возникнет необходимость в «обналичивании». Бриллиант фантазийного цвета, установленный в ювелирных изделиях, может быть продан в любой части мира и в частном порядке гораздо легче, чем бесцветный алмаз, и без каких-либо прейскурантов или резкого снижения цен.

Что касается физических характеристик камня, мы признаем несколько преимуществ, существующих для этой категории бриллиантов в целом. Первое - это уникальное соотношение цены и размера по сравнению с другими альтернативными классами активов, такими как золото, предметы искусства, старинные автомобили или вино. Во-вторых, тот факт, что бриллиант стоимостью в несколько миллионов долларов является предметом в высшей степени пригодным для ношения, дает его владельцу большое чувство свободы и независимости, это является двумя преимуществами, которые не следует недооценивать во время кризисов.

Последнее связано с регулированием и налогом на наследство: поскольку бриллианты являются личными, носимыми предметами (подобно коллекционным часам), они являются одними из немногих многомиллионных активов, которые в большинстве стран могут быть физически переданы близким без каких-либо юридических процедур.

Вопрос фиксированной стоимости альтернативных инвестиций, таких как старинные автомобили, чистокровные лошади, коллекционное вино и, в некоторых случаях, даже коммерческая недвижимость, также может иметь решающее значение. Это особенно актуально, когда нужно включить в уравнение обслуживание или хранение. Значительная сумма постоянных затрат может легко стать обременительной в периоды финансовых трудностей. Портфель, включающий бриллианты, или коллекция украшений, независимо от стоимости, не требуют обслуживания и не занимают места при хранении в домашнем сейфе.

Из интервью, проведенных с ведущими ювелирными брендами, мы установили, что ожидаемая внутренняя норма прибыли занимает последнее место в списке приоритетов конечных клиентов. Основная мотивация, побуждающая частных коллекционеров приобретать бриллианты фантазийных цветов, - это удовольствие продемонстрировать свой изысканный вкус и ознаменовать свой личный успех. Большинство коллекционеров знают о том, что бриллиант фантазийного цвета может «созреть» как инвестиция через длительный период времени и, при необходимости, может быть продан другому коллекционеру. Драгоценный камень, находящийся в индивидуальном владении, можно продавать через различные онлайн- или офлайн-платформы, такие как аукционные дома или онлайн-компании, специализирующиеся на подержанных предметах роскоши. Другие коллекционеры считают такой бриллиант идеальным и не подвластным времени товаром, который можно постоянно передавать в семье как «ангела-хранителя портативного богатства». Тот факт, что подавляющее большинство рудников перестанут добывать алмазное сырье примерно через 60 лет, значительно подкрепляет это мнение.