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Кто они - богатые покупатели драгоценностей?

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Экспертиза

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Я всегда восхищаюсь, когда на аукционе появляются драгоценные камни, связанные с большими деньгами.

Это связано не столько с размером, характеристиками или даже с ценами, сколько с людьми, стоящим за драгоценностями - теми, кто ими владел (в прошлом), и теми, кто их покупает (в настоящее время).

Чаще всего бывшие владельцы - это наследницы, члены королевской семьи, светские люди или аристократы, чьи коллекции уходят с молотка после их кончины.

Напротив, сегодняшние покупатели - это совсем другие люди.

Гендерное равенство и возраст предпринимателей изменили профиль сверхбогатых людей в 21-ом веке.

В былые времена именно поместные дворяне (мужчины), как правило, наследовали семейные состояния (новые деньги) и покупали красивые и дорогие подарки для своих жен и любовниц.

Сегодняшние миллиардеры, элита, которая может позволить себе самые дорогие драгоценные камни в мире, с большей вероятностью будут тратить новые деньги.

Мужчины - а теперь и женщины - с такой покупательной способностью будут обычно строить свои собственные бизнес-империи практически из ничего.

Нет недостатка в увлекательных подробностях о владельцах старых денег, но для таких крайне любопытных людей, как я, нет практически ничего в открытом доступе о покупателях - владельцах новых денег.

К сожалению, Christie’s, Sotheby’s и им подобные компании не раскрывают личности тех, кто выигрывает торги по телефону, электронной почте или через доверенное лицо на свои лоты.

Но держу пари, что это владельцы новых денег, а не наследницы, члены королевской семьи, светские люди или аристократы, владевшие самыми большими и лучшими драгоценностями прошлых поколений.

Я думаю, например, о колоритной аристократке и наследнице Морин Констанс Гиннесс (Maureen Constance Guinness) из ирландской семьи пивоваров Гиннессов. Она была гордой обладательницей самого большого кашмирского сапфира, когда-либо появлявшегося на аукционе - овального драгоценного камня весом 55,19 карата, который выставляется на продажу на аукционе Sotheby’s в Женеве с высокой оценкой в $​​3 млн. В 1930-х годах Морин и две ее сестры были известны как «Золотые девушки Гиннесса» (Golden Guinness Girls), знаменитые своей яркой красотой, экстравагантными вечеринками и «необычным» чувством моды.

Считается, что Морин была вдохновительницей эпатажной дамы Эдны Эверидж (Edna Everage), альтер-эго австралийского комика Барри Хамфриса (Barry Humphries).

Морин вышла замуж за аристократа, получив титул маркизы Дафферин и Ава (Marchioness of Dufferin and Ava), а также она получила сапфир от своего первого мужа. Cartier вставил его вместе с сапфиром поменьше (25,97 карата) в бриллиантовую брошь, которая уходит с молотка в мае.

Еще одной владелицей старых денег, о которой говорили в новостях на этой неделе, была настоящая особа британской королевской семьи - покойная Патриция Нэтчбулл (Patricia Knatchbull), графиня Маунтбэттен Бирманская. Она приходилась двоюродной сестрой герцогу Эдинбургскому, праправнучкой королевы Виктории, и ее дочь была выдвинута в качестве возможной пары для принца Чарльза еще до появления Дианы. Ее отец, Луи Маунтбэттен (Louis Mountbatten), был убит сторонником Ирландской республиканской армии (ИРА), заложившим бомбу в его рыболовный катер в 1979 году.

Графиня, что несколько странно, была обладательницей новинки - вечерней сумочки из рубинов и бриллиантов в форме свиньи, которая была продана на аукционе за $150 000, что намного выше высокой оценки лондонского аукциона Sotheby’s в $4 000.

Ее Императорское Высочество принцесса Стефани Наполеон (Stephanie Napoleon), приемная дочь императора Франции Наполеона, также попала в заголовки газет. Ее коллекция императорских драгоценностей будет выставлена ​​в виде отдельных лотов на аукционе Christie’s в Женеве в мае. Девять украшений, включая тиару, колье, пару серег, две подвески и броши, а также одно кольцо и браслет, состоят из 38 сапфиров, многие из тогдашнего Цейлона.

Перенесемся в 20-й век и к более современному набору драгоценных камней, принадлежащему Мишель Смит (Michelle Smith), дочери американского строителя-застройщика и филантропа Роберта Х. Смита (Robert H Smith). Ее непревзойденная коллекция из 19 предметов Hemmerle, состоящая из фирменными драгоценных камней, вставленных в нетрадиционные материалы, будет продаваться на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в конце этого месяца. Она сама стала передовой бизнес-леди и филантропом, а также была меценатом и страстным коллекционером.

Четыре женщины, четыре замечательных набора драгоценностей. Узнаем ли мы когда-нибудь, кто купил их наследство? Я хотел бы сравнить и сопоставить новых с прежними. Но мне, возможно, придется подождать одно-два поколение, пока они вернутся на рынок, … и аукционные дома наконец раскроют их имена.

Прекрасных вам выходных.

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