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16 апреля 2021

Являются ли выращенные в лаборатории бриллианты угрозой для цепочки поставок ювелирных изделий? Давайте взглянем правде в глаза

Сегодня
Экспертиза

Автор: Рой Сафит (Roy Safit), вице-президент по развитию бизнеса и руководитель по деятельности компании в Израиле и Индии

Рой Сафит приводит веские доводы, объясняющие почему у отрасли природных алмазов достаточно сил, чтобы справиться с ростом синтетических камней.

(everledger.io) - Выращенные в лаборатории бриллианты изображаются как мощная машина, набирающая обороты на скоростной полосе автострады, которой являются драгоценные камни. Упадок индустрии натурального жемчуга после появления культивированного жемчуга в первые десятилетия 20-го века является серьезным предупреждением для алмазной отрасли.

По крайней мере, на первый взгляд, этот сценарий конца света для природных бриллиантов набирает обороты. По данным Bain, производство выращенных в лаборатории бриллиантов приближается к 7 млн каратов: это двузначный рост за последние два года. Себестоимость продукции быстро снижается, что приводит к экономии средств для розничных торговцев и их потребителей. В 2019 году цена на выращенные в лаборатории бриллианты составляла половину стоимости природного бриллианта, а теперь она составляет треть от стоимости подлинного камня.

Этот нисходящий тренд, похоже, будет стимулировать распространение в более широкий мир ювелирных украшений, особенно с ростом электронной торговли во время пандемии COVID-19. Если покупатели не видят разницы между природными и выращенными в лаборатории бриллиантами, то доверие в конечном итоге подрывается, как это произошло с жемчугом. Верно?

Ну, не так быстро. Предметы в зеркале заднего вида могут казаться ближе, чем они есть на самом деле. Копните немного глубже, и вы увидите другую картину. Отрасль природных бриллиантов, похоже, выстояла перед лицом этой очевидной и реальной опасности.

Смыкая ряды

Во-первых, предупрежден значит вооружен. В отличие от отрасли, связанной с жемчугом, которая была насыщена культивированным жемчугом и не имела коллективной силы, чтобы дать отпор, отрасль природных алмазов и бриллиантов была лучше подготовлена ​​к разделению этих двух рынков с самого начала. Вместо того, чтобы ждать с намерением посмотреть, что произойдет, отрасль сделала ставку на рыночный спрос и предложение, инвестировав в свою собственную технологию производства синтетических алмазов для конкретных целей, например, для промышленного применения, где красота и редкость природного алмаза на самом деле не нужны.

Отрасль тоже проявила единство. Когда Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) в 2019 году проверил состояние своей существенной составляющей, задав вопрос, должен ли его прейскурант (Rap Sheet) включать выращенные в лаборатории бриллианты в свою экосистему, и получил потрясающий ответ - 74% были против. Вопрос закрыт.

Далее, технологии помогли проводить разделение. Например, быстрое совершенствование оборудования для обнаружения означает, что выращенные в лаборатории бриллианты могут быть исключены из цепочки поставок. Учитывая стимул для преступников внедрять синтетику в отрасль, эти достижения имеют решающее значение для защиты репутации природных бриллиантов.

Everledger дополняет процесс подтверждения подлинности, используя ряд технологий для повышения уверенности в продвижении товаров по цепочке поставок. Будучи доверенной третьей стороной, наша платформа помогает подтверждать заявления о том, что бриллианты являются природными, обеспечивая информацию о пути сырья по всей цепочке поставок, включая сканирование с целью обнаружения и выдачу официальных сертификатов, например, таких, которые выдает наш партнер Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America GIA).

Наконец, ценность бренда и лояльность окончательно подтвердили статус-кво. Для ювелирных брендов класса «люкс» нет альтернативы подлинным камням. Если когда-нибудь выяснится, что покупатели заплатили большие деньги за бриллиант, который не является природным и по этой причине стоит намного меньше, то будет нанесен серьезный удар по репутации. Природные бриллианты по-прежнему считаются востребованным и надежным средством сохранения стоимости. А когда этот бриллиант вставлен в настоящее драгоценное изделие Gucci, Cartier или Tiffany, это совсем другое дело.

Непредвиденные выгоды

Возможно ли, чтобы рост в области выращенных в лаборатории бриллиантов действительно пошел на пользу отрасли природных бриллиантов? Ведущие бренды получили еще одно преимущество для дифференциации - использование подлинных камней, которые могут позиционировать себя как камни премиум класса. Кроме того, с помощью такого решения, как платформа Everledger, можно точно определить, где был добыт определенный алмаз, можно выявить его характеристики и экологическое воздействие, а потребители могут взаимодействовать с ними на мобильной платформе, которую можно настроить в соответствии с точными показателями руководящих принципов их бренда.

Появление выращенных в лабораторных условиях бриллиантов также является одной из проблем, заставляющих отрасль природных камней активизировать свою деятельность в плане устойчивости, прозрачности и социального благополучия, которые становятся все более приоритетными для потребителей, инвесторов и цепочки создания стоимости. Кроме того, остается спорным вопрос, произведенные или добытые бриллианты являются более экологически чистыми.

Когда у людей есть деньги, которые они могут потратить, их привлекают одни и те же ведущие дома предметов роскоши. Когда бриллианты попали в магазин, имеет ли значение, являются они природными или выращенными в лаборатории? Конечно. Когда любимому человеку дарят коробочку, перевязанную ленточкой, меньше всего хочется получить подделку. Настоящие бриллианты, настоящая любовь! И они могут узнать предысторию этого конкретного камня, если захотят. В этот момент магия и романтика бриллиантов как никогда сильна. Привлекательность по-прежнему переплетается с подлинностью. Некоторые вещи слишком ценные, чтобы их выращивать в лаборатории.

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