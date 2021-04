LuxCo 2030: какой будет роскошь в период устойчивого развития

Авторы: Клаудиа Д’Арпицио (Claudia D’Arpizio), Диана Верде Ньето (Diana Verde Nieto), Дженни Дэвис-Пеккуд (Jenny Davis-Peccoud) и Маттео Капеллини (Matteo Capellini)

(bain.com) - Мы прогнозируем, как может выглядеть лидер устойчивого развития через десятилетие, и как бренды смогут этого добиться.

С первого взгляда

На основе нашего исследования мы перенеслись в 2030 год и нарисовали картину LuxCo, процветающего и устойчивого бренда предметов роскоши.

Компания LuxCo добивается успеха, потому что она пересмотрела цель своего бренда, отделила рост от объема, сделала свою цепочку поставок полностью прозрачной и отслеживаемой, максимизировала свои экологические и социальные обязательства и смело создала экономическую стоимость за счет устойчивости.

Сегодня командам руководителей следует придерживаться целостного подхода к обеспечению устойчивости, при этом действовать быстро, чтобы сложные инициативы успели принести плоды.

В сфере предметов роскоши идет десятилетие устойчивого развития. Поколение Z, рожденное с середины 1990-х до начала 2010-х годов, превращается в когорту взрослых людей, которые будут вознаграждать бренды, оказывающие положительное влияние на окружающую среду и общество, и не будут иметь дело с теми брендами, которые делают противоположное; многие более старшие потребители уже склоняются к тому же. Между тем глобальные потрясения, вызванные COVID-19, только усиливают растущее давление в пользу более устойчивых подходов в среде бизнеса и у руководителей.

Люксовые бренды чувствуют, что ожидания растут. Многие из них выступили с убедительными заявлениями о намерениях стать проводниками изменений, когда дело касается устойчивости, а не запоздалыми приверженцами. В следующие 10 лет эти обязательства будут выполняться. Перед командами руководителей стоит непростая задача: определить действия, необходимые для реализации этой долгосрочной цели - устойчивой и прибыльной торговли, и одновременной подготовки бизнеса к немедленному восстановлению после коронавируса.

Чтобы помочь в решении этой задачи, Bain & Company сотрудничает с компанией Positive Luxury, которая является специалистом по устойчивому развитию. Мы провели совместное исследование с целью нарисовать картину того, как может выглядеть ведущий бренд класса «люкс» в 2030 году. Этот бренд, который мы назовем LuxCo, был создан задолго до того, как вопросы устойчивого развития вышли на первое место в корпоративной повестке дня. В 2021 году компания, конечно же, не понимала всего этого, но в последующее десятилетие LuxCo постепенно изменила свою культуру и бизнес-модель, сделав устойчивое развитие ключевым аспектом в своей стратегии, управлении сотрудниками и клиентами, а также в своем экономическом росте.

Пять стратегических изменений сыграли ключевую роль в становлении нашего теоретического (но вполне правдоподобного) лидера устойчивого развития. Компания LuxCo пересмотрела цель своего бренда, отделив рост от объема, сделала свою цепочку поставок полностью прозрачной и отслеживаемой, максимизировала свои экологические и социальные обязательства и смело создала экономическую стоимость за счет устойчивости.

Пересмотр цели бренда

На протяжении десятилетий основной целью LuxCo было предоставление товаров и услуг, качество и дефицит которых разжигали воображение и чаяния потребителей. Между 2020 и 2030 годами настроения потребителей изменились, и LuxCo должным образом переосмыслила эту эксклюзивную идею о предметах роскоши, превратив ее в нечто более похожее на древнегреческую концепцию калокагатии (kalokagathia), что вольно переводится как «то, что красиво и хорошо» - как для людей, так и для всей планеты, в данном случае.

Борьба с пандемией была особым катализатором перемен. Когда началось восстановление после коронавируса, LuxCo заложила основы для долгосрочных изменений с помощью стратегических упражнений по прогнозу ситуации в мире и отрасли через 10 или 20 лет. Эта работа убедила LuxCo в том, что растущий спрос на экологически более безопасные предметы роскоши (отчасти вызванный переходом на более прочные и высококачественные товары) - это не прихоть, а структурное изменение.

Никогда не будет конца преобразованиям; LuxCo поняла, что ей необходимо полностью переосмыслить свою работу. Для ее целенаправленной трансформации жизненно важное значение имела открытость. Потребители наказали бы ее за неподлинные товары, если бы она не признала свои ошибки на этом пути. Ключевое значение также имела последовательность. LuxCo распространила свои пересмотренные ценности далеко за пределы высшего руководства, встраивая их в свою работу по найму работников, оценку производительности, структуру оплаты и обучение. Терпение было еще одним достоинством, учитывая, что эти инвестиции не приносили мгновенной окупаемости. Но решимости LuxCo способствовало острое чувство риска, связанного с отказом от инвестирования.

Отделение роста от объема

Если исходить из 2030 года, то индустрия предметов роскоши может рассчитывать на девять лет восстановления. После падения почти на четверть в период пандемии 2020 года [см. Отчет Bain «Будущее роскоши: восстановление после COVID-19» (The Future of Luxury: Bouncing Back from COVID-19)] продажи предметов роскоши продемонстрировали низкий рост, выраженный однозначными цифрами, за оставшуюся часть десятилетия. Это было напоминанием о прочных основах отрасли. Однако цифры в заголовках были только частью истории. Еще более поразительным было то, как некоторые компании добились роста продаж, не полагаясь на увеличение объемов, при этом сводя к минимуму свое воздействие на окружающую среду.

LuxCo был одним из таких брендов. Его продажи превысили показатели, существующие на рынке, с 2025 года без увеличения ежегодного объема выпускаемой продукции. Вместо этого рост продаж был обеспечен за счет развития круговых бизнес-моделей, таких как повторная продажа и аренда, которые были экспериментальными в 2021 году (и часто впервые использовались сторонними платформами), но постепенно развивались в течение десятилетия. В 2030 году бренд сосредоточивает свое внимание на «стоимости жизненного цикла продукта», полученной в результате повторной продажи одного и того же предмета многим клиентам, а также на старом эталоне жизненной стоимости, определяемой отдельными клиентами.

LuxCo также сокращает излишки запасов, производя бόльшую часть своей продукции на заказ (предоставляя покупателю больше возможностей для выражения характера личности в этом процессе). Искусственный интеллект повышает точность прогнозов и определяет спрос на уровне городов, что еще больше снижает объем перепроизводства. Бόльшая часть устаревшей продукции будет переработана в будущие коллекции или изделия с ограниченным объемом выпуска, цена на которые может быть выше.

Компания LuxCo начала проводить повторную продажу через мультибрендовую стороннюю платформу, но через несколько лет она взяла этот процесс на себя, когда осознала важность контроля над информацией о повторной продаже - сформировала нарратив об «уже полюбившихся» товарах, поручившись за их происхождение и состояние, и придавая повторной продаже заманчивое ощущение эксклюзивности. Коммуникация ближнего поля второго поколения (NFC) ускорила возврат и подтверждение подлинности перед повторной продажей.

В 2030 году повторные продажи обеспечат 20% доходов LuxCo, что поможет компании охватить более широкий круг потребителей. Повторная продажа также приведет к дополнительным покупкам новых товаров, оплачиваемым ваучерами, выдаваемыми клиентам, когда они продают бывшие в употреблении предметы обратно компании LuxCo. Повторная продажа в 2030 году увеличит маржу прибыли от одного продукта на 40%, в то же время увеличивая выручку от одного продукта на 65%.

Платформа аренды, используемая LuxCo, работает на платной основе, и сеть магазинов используется в качестве логистического центра (одна из причин, по которой LuxCo не передает аренду третьим лицам). В 2030 году аренда составит 10% поступлений LuxCo. То, что обычно сдается в аренду 20 раз, приносит прибыль в размере 41%. Хотя это не так много, как 65% от продаж традиционных новых товаров, диверсификация аренды имеет дополнительное преимущество, заключающееся в расширении клиентской базы предметов роскоши за счет новых потребителей, для которых в противном случае бренд был бы недоступен.

Обеспечение полной прозрачности и отслеживаемости цепочки поставок

Цепочка поставок - это визуальное отображение информации при покупках предметов роскоши в 2030 году. Когда Мина (Mina), покупатель из поколения Z, просматривает товары компании LuxCo в Интернете, на карте отображается происхождение компонентов этой одежды, сумки или пары обуви, а также место и дата производства. Она может увидеть данные об экологическом и социальном воздействии поставщиков для LuxCo, а также о своем собственном воздействии на окружающую среду, если она совершит покупку (выраженную как функция, зависящая от частоты использования ею этого товара).

При оформлении заказа она может компенсировать свое воздействие, сделав пожертвование в фонд LuxCo, который поддерживает восстановление тропических лесов. Она также может увидеть, что LuxCo будет делать с товаром по окончании его срока службы, в том числе сколько товара будет утилизировано. Если Мина просматривает товар в реальном магазине, та же информация о цепочке поставок и устойчивости появляется на ее устройстве с помощью устаревшей технологии NFC, если она держит устройство рядом с товаром.

Прогресс LuxCo в этой области ускорился в 2021 году, когда компания отказалась от прежней работы по нерешительному составлению схемы своей цепочки поставок и начала с нуля, отслеживая все взаимоотношения вплоть до производителей сырья и принимая во внимание все побочные эффекты ее деятельности. Важное значение также имеет использование технологических достижений в таких областях, как блокчейн, технология «Интернет вещей», автоматизация процессов с помощью роботов и наука о данных.

В 2030 году цепочка поставок LuxCo более локализована и охватывает меньшее количество поставщиков, с которыми она взаимодействует более активно с целью улучшения экологических и социальных результатов, а также качества и производительности. Она производит продукцию в регионах, которые когда-то были известны своей экспертизой в отношении одного вида продукции (или одного процесса), но вместо этого стали синонимом устойчивости. Создание современной экосистемы - источник устойчивости бренда.

Максимальное повышение экологических и социальных обязательств

LuxCo определила более смелые амбиции в области устойчивого развития в начале 2020-х годов, которые соответствовали реформистским настроениям эпохи после COVID-19. В 2030 году она заметно продвинулась в достижении многих из этих экологических и социальных целей, хотя оказалось труднее достичь другие цели. Важно отметить, что там, где LuxCo преуспела, она снова бросила вызов себе, поставив перед собой еще более высокие и сложные цели.

Например, ее выбросы парниковых газов в настоящее время на пути к достижению нулевого уровня к 2050 году, отчасти благодаря внедрению возобновляемых источников энергии во всех офисах и на фабриках, а также в офисах большинства ее партнеров. Некоторые из ее объектов готовы вырабатывать всю собственную энергию, используя ветер, солнце и биомассу в качестве источников энергии. Но в 2030 году нулевые выбросы больше не являются целью LuxCo; она нацелена на полное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу с помощью инновационных природосберегающих решений.

Персонал и совет директоров LuxCo по-прежнему не являются идеальным микрокосмом сообществ, в которых компания работает, но они намного более представительные, чем раньше. Это отчасти является отражением работы ее главного руководителя по разнообразию, расширением внутреннего потенциала как внутри компании, так и за ее пределами. Ее умелая координация инициатив помогла LuxCo сократить разрыв между стремлениями и достижениями по ряду вопросов разнообразия, а затем повысить ожидания с целью стимулирования дальнейшего прогресса. Но это не означало использование универсального подхода ко всем глобальным подразделениям LuxCo. По большей части, прогресс связан с тем, что были специально разработаны меры с учетом конкретных условий на местных рынках.

Такая же инклюзивность сейчас лежит в основе маркетинга компании, нацеленного на то, чтобы избежать устаревших стандартов красоты, и она охватывает различные типы телосложения, этнические группы, возрасты, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Она сотрудничает с независимыми социальными сетями, «лидерами мнений», которые действуют как дополнительный канал между покупателями и брендом и служат системой раннего предупреждения для любого маркетинга, не прошедшего испытание на инклюзивность. Сотрудники также имеют право быть сторонниками LuxCo. В 2030 году уже много лет известно, что такие сообщения могут охватывать в пять раз больше, чем каналы, принадлежащие брендам. И голос сотрудника слышен внутри компании через представительство на уровне совета директоров.

Создание экономической стоимости за счет устойчивости

В 2021 году руководители компаний по-прежнему считали устойчивость источником дополнительных затрат, а не долгосрочным вкладом в денежный поток. LuxCo быстро приняла эту последнюю точку зрения. В начале 2020-х годов компания разработала модель экономической стоимости и ценности для устойчивого развития, которая теперь играет ключевую роль в достижении корпоративных результатов в 2030 году.

Что касается налогов, эта модель включает максимальные стимулы, предназначенные для приведения компаний в соответствие с национальными целями по сокращению выбросов парниковых газов. Предшествующая работа LuxCo по сокращению выбросов по всей цепочке поставок позволила ей максимально облегчить эту задачу. Его инвестиции в программы восстановления сельского хозяйства, лесовосстановления и в программы помощи местному населению позволяют еще больше уменьшить налоги. В более широком смысле ключевые показатели работы, которые раньше были изолированы в разрозненных хранилищах с пометками «устойчивость» и «финансы», теперь успешно интегрированы в рамках всего бизнеса, стимулируя принятие решений в таких областях, как лояльность клиентов. Точно так же финансовый директор является убежденным сторонником устойчивого развития.

Принятие LuxCo реформ в области отчетности (как финансовой, так и экологической, социальной и корпоративной) и передовых показателей помогло компании доказать, что устойчивость создает экономическую стоимость в ее собственной деятельности. В 2030 году она не публиковала квартальные результаты уже в течение многих лет, перейдя к годовой отчетности, как только разрешили регуляторы и инвесторы. Это позволяет более четко представлять данные и не создавать кратковременную шумиху. Глобальные инвесторы, вынужденные избегать компаний, которые загрязняют окружающую среду или наносят ущерб местному населению, уверены, что LuxCo представляет меньший риск и предлагает более высокий рост, чем непрозрачные компании. Ее акции торгуются с высоким коэффициентом, отражающим это доверие.

Целостный подход прежде всего

Наше видение устойчивого будущего в сфере предметов роскоши предполагает создание ведущего бренда в 2030 году, хотя это будущее может наступить на несколько лет раньше, учитывая сегодняшние темпы изменений. Картина, которую мы нарисовали, немного утопична, но командам руководителей не нужно стремиться к совершенству, так как прогресс, вероятно, предполагает постоянный процесс экспериментов и усовершенствований.

Некоторые из действий, которые бренды могут предпринять уже сегодня с целью подготовки к этому длинному путешествию длиною в десятилетие, включают:

• определение смелой стратегической концепции развития и реальное переосмысление целей компании;

• установление прозрачной основы для всех ключевых вопросов устойчивости;

• определение научно обоснованных целей и задач, определяющих качество, с целью получения положительного воздействия к 2030 году;

• разработка портфеля проектов для реализации концепции развития и целей;

• определение средств для стратегии «щита и меча» - средств обороны и наступления;

• формирование приверженности к устойчивому развитию у руководства; и

• приведение организации и операционной модели в соответствие с новыми вызовами.

Очень важен целостный подход к устойчивому развитию, охватывающий потребителей, сотрудников, поставщиков, местное население и все корпоративные отделы. История цифровизации может преподать урок. По мере развития цифровых технологий наступил момент, когда отдельная команда по цифровизации должна стать цифровым мировоззрением всей компании. Именно в таком положении мы находимся сегодня в вопросах экологической устойчивости в области предметов роскоши. Целостный подход - наилучший способ превращения декларации о намерениях в действия, поддающиеся количественной оценке, а затем - в значимые изменения и экономическое вознаграждение.