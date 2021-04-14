Diamond Foundry получает предупреждение из-за рекламы

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Надзорный орган по рекламе призвал компанию Diamond Foundry внести поправки в свой маркетинг, утверждая, что некоторые из ее формулировок могут ввести потребителей в заблуждение относительно происхождения выращенных в лаборатории камней.

Национальное рекламное отделение (National Advertising Division, NAD) заявило во вторник, что производитель синтетических бриллиантов из Сан-Франциско должен прекратить использование терминов, которые потенциально могут ввести в заблуждение, и более четко раскрывать искусственное происхождение своих алмазов и бриллиантов, а также изменить некоторые из заявлений, которые компания делает в социальных сетях. Diamond Foundry согласилась выполнять эти требования.

NAD, часть национальных программ BBB - некоммерческой организации, которая способствует саморегулированию бизнеса, - провела оценку рекламы Diamond Foundry после того, как подал жалобу Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC).

NDC опротестовал некоторые материалы, которые появлялись на веб-сайте и в аккаунтах в социальных сетях Diamond Foundry и Vrai & Oro, ее розничного онлайн-бренда, в том числе в описаниях продуктов в точках продажи. В частности, он указал на определенную рекламу в социальных сетях, в которой товары компании представлялись просто как «бриллианты» (diamonds) без какого-либо сопутствующего раскрытия информации.

Хотя общие сообщения Diamond Foundry ясно показывают, что ее камни выращены в лаборатории, NAD не согласилось с рядом определенных сообщений. Компания должна раскрывать искусственное происхождение своей продукции прозрачным и явным образом непосредственно перед словом «алмаз, бриллиант», - заключило НАД. Было также рекомендовано, чтобы Diamond Foundry раскрывала информацию таким образом, чтобы не требовалось прокручивать страницу вниз для того, чтобы мобильные пользователи могли увидеть эту информацию.

Кроме того, использование компанией Diamond Foundry терминов «созданные бриллианты», ​​«бриллианты, созданные на поверхности земли», «экологически созданные» или «экологически выращенные» и «позитивные в отношении мира» недостаточно передают информацию о том, что бриллианты выращены в лаборатории, заявило NAD.

NAD посчитало, что простой заголовок на веб-сайте Diamond Foundry с надписью «Real» (настоящий, подлинный) может вводить в заблуждение, и сказало, что компании следует уточнять происхождение. Оно также рекомендовало компании отказаться от заявлений в социальных сетях о том, что ее бриллианты «настоящие», или видоизменить эти формулировки.

«Без контекста, объясняющего, что «настоящие» алмазы создаются в лаборатории, а не добываются из недр земли, потребители могут с полным на то основанием понять неподтвержденное сообщение о том, что бриллианты Diamond Foundry - это добытые из недр бриллианты», ​​- говорится в сообщении NAD.

Однако организация приняла некоторые практики Diamond Foundry, которые оспаривал NDC, в том числе использовала фразу «Создано Diamond Foundry» для определения происхождения. Подразделение одобрило термин «бриллианты, созданные над поверхностью земли», если он появляется в контексте, который делает очевидным, что камни не были добыты из недр. Оно также позволило компании продолжать использовать фразу «позитивно в отношении мира», если она связана с конкретным преимуществом или особенностью продукции Diamond Foundry.

Diamond Foundry сообщила, что компания довольна замечанием NAD о том, что на ее веб-сайте содержится много недвусмысленных сообщений. «Из уважения к процессу саморегулирования Diamond Foundry будет соблюдать рекомендации NAD», - заявил представитель компании изданию Rapaport News.

Это произошло через два года после того, как Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) разослала письма восьми производителям синтетических алмазов, предупреждая их, что их маркетинг нарушает ее правила. В 2018 году FTC обновила свои правила в отношении ювелирных изделий, чтобы усилить надзор за маркетингом компаний, занимающихся выращиванием алмазов.

Недавний шаг NAD «еще больше подкрепляет» эти письма, разосланные FTC, сказал Дэвид Келли (said David Kellie), генеральный директор NDC.

«Нам известно о других компаниях, которые не соблюдают требования руководств FTC по ювелирным изделиям, но мы считаем, что это дополнительное разъяснение от NAD побудит эти компании проверить, явно ли они раскрывают то, что их бриллианты сделаны руками человека, и поэтому мы можем сосредоточиться на создании успешной алмазной отрасли общими усилиями», - добавил Келли.