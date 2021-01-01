Униженные извинения не помогают вывести Rio Tinto из затруднительного положения

Уничтожение древнего памятника и выплаты ушедшему руководителю стали горячими темами для инвесторов данной горнодобывающей компании на этой неделе.

Автор: Джаспер Джолли (Jasper Jolly)

(theguardian.com) – В ходе продолжающихся актов корпоративного вандализма уничтожение компанией Rio Tinto священного места в Западной Австралии как раз вписывается в эту картину. При расширении железорудного рудника сознательно была разрушена пещера, хранившая следы 46 000 лет истории человечества. В ней, в частности, была найдена коса волос, возраст которой 4 000 лет и которая указала на прямую генетическую связь того, кому она принадлежала, с живыми потомками.

За скандал компания Rio Tinto уже заплатила тем, что Жан-Себастьян Жак (Jean-Sébastien Jacques) лишился поста генерального директора, а также уволены и другие руководители, но ответная негативная реакция на разрушение ущелья Джуукан (Juukan Gorge) все еще сохраняется, как на своем ежегодном собрании в пятницу увидят оставшиеся руководители горнодобывающей компании, имеющей индекс FTSE-100.

Акционеры, похоже, объединяются, чтобы дать Rio Tinto еще раз по носу. Особое внимание уделяется крупным вознаграждениям руководителей. Glass Lewis, Institutional Shareholder Services и Pirc посоветовали своим крупным клиентам-инвесторам голосовать против принятия отчетов о вознаграждениях Rio Tinto из-за выплат, сделанных Жаку.

В ISS заявили, что Rio Tinto следует использовать свои возможности, чтобы вернуть бόльшую часть вознаграждений, полученных Жаком. У него по-прежнему были акции на сумму ₤27 млн​, сообщает ISS, несмотря на то, что прошлым летом у него отобрали ₤2,7 млн​​.

Последние несколько месяцев Rio Tinto занималась тем, что старалась произвести наилучшее впечатление, униженно принося корпоративные извинения в попытке убедить разгневанных инвесторов в том, что компания действительно заботится о традиционных владельцах австралийских земель, на которых она хочет вести добычу. На прошлой неделе она провела семинары по вопросам «культурного наследия» и с опозданием создала консультативную группу из числа коренных народов.

Годовое собрание может принести еще больше изменений. Недовольство по поводу денежных выплат - это не новое явление (даже слабая надежда на то, что давление акционеров - «акционерные пружины» - приведет к значительному сокращению выплат руководящим работникам, пока не оправдалась), но в пятницу будет очевидна и новая тенденция: усиление давления с целью принятия мер по борьбе с изменением климата.

Инвесторы, вероятно, поддержат резолюцию акционеров, призывающую к достижению целевых показателей по сокращению выбросов в атмосферу, а также консультативную резолюцию, в которой говорится, что компания должна приостановить членство в лоббистских группах, политика которых противоречит целям Парижского соглашения по климату.

Правление Rio, на которое оказывается давление, поддержало резолюции по климату, хотя и заявило, что не будет устанавливать научно обоснованные показатели золотого стандарта. Эксперты в целом скептически относятся к корпоративным обещаниям сократить выбросы углерода, если они не основаны на научных данных.

Последние решения могут быть не самыми обременительными для компании, но они дадут ей меньше возможностей уклониться в будущем, поскольку возрастает давление в отношении фактического сокращения выбросов.

Опрос, проведенный онлайн-платформой Interactive Investor на прошлой неделе, показал, что 70% из 1 000 опрошенных розничных инвесторов заявили, что они поддержат уделение большего внимания проблемам климата. Эти меры будут включать добавление климатических показателей при расчете вознаграждений, а также задач по «управлению культурным наследием».

По словам Interactive Investor, идентичная доля опрошенных инвесторов заявили, что, по их мнению, председатели и исполнительные директора компаний должны нести ответственность за экологические, социальные и корпоративные вопросы.

Частные инвесторы редко могут склонить чашу весов при голосовании в компаниях, учитывая размер крупных институциональных пакетов акций, но масштаб беспокойства показывает, что руководители не могут просто скрывать экологические или социальные проблемы в гладких отчетах об устойчивом развитии, размещенных на их веб-сайтах.

Пришедший на смену главный исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаусхольм (Jakob Stausholm) на прошлой неделе задал философский тон в связи с катастрофой в ущелье Джуукан, рассуждая о временном характере человеческого существования. Но есть признаки того, что более пристальное внимание к экологическим или социальным бедствиям может стать нормой.