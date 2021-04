Желание тратить, не скупясь, вознаграждая себя за воздержание

После года ограничений из-за пандемии поднимается волна потребительского спроса на все, от одежды до еды вне дома.

Авторы: Ким Бхасин (Kim Bhasin), Рид Пикерт (Reade Pickert) и Джеральд Портер-младший (Gerald Porter Jr.)

(bloomberg.com) - Покупатели жаждут реванша за воздержание. Через год после пандемии, опустошившей жизни, рабочие места и экономику, те, кому посчастливилось иметь располагаемый доход, готовы пойти и тратить, не скупясь, даже если им все еще некуда выйти в этом потрясающем платье или в этих новеньких кроссовках. Некоторые называют это «расходами как реванш за воздержание».

Розничные продажи в США близки к рекордным показателям, и увеличилось количество рабочих мест, а темпы вакцинации растут. Американцы накопили огромные запасы избыточных сбережений - по оценкам Bloomberg Economics, с начала пандемии по январь они составили около $1,7 триллиона. И это будет поддержано новым раундом стимулирующих выплат. По мнению экономистов компании Wells Fargo & Co., по мере восстановления экономики потребительские расходы в следующие два квартала, вероятно, будут самыми высокими за такой период, по крайней мере, за последние 70 лет, и будет отмечаться рост в области услуг.

«Значительный рост расходов будет обеспечен за счет роста расходов на досуг и отдых - ваших дискреционных расходов», - сказала Шеннон Сири (Shannon Seery), экономист из Wells Fargo. Это те области, в которых «мы действительно ожидаем восстановления после того, как экономика вернется в более или менее нормальное состояние».

Расходы как реванш за воздержание стали заметны еще в апреле прошлого года в Китае, как только правительство начало возвращаться к нормальной жизни после того, как страна стала эпицентром пандемии коронавируса в первые дни его распространения. Влияние на компании было очевидным: продажи американской ювелирной компании Tiffany & Co. в Китае в мае выросли на 90% по сравнению с предыдущим годом, в то время как Hermes, французский бренд предметов роскоши, известный своими сумками за $10 000, продал товары в магазине на $2,7 млн за один день, когда снова открылся в Гуанчжоу.

С тех пор Китай восстанавливается, даже несмотря на то, что вирус продолжает свирепствовать в Европе и Северной Америке. Открытие внутренних туристических коридоров в стране вызвало возрождение туризма, и местные жители стали посещать такие направления, как Макао и Хайнань. Они потратили там так много денег, что такие бренды, как Ralph Lauren Corp., Estee Lauder Cos. и Coach, изо всех сил пытаются открыть больше магазинов. Есть всеобщая надежда, что в США будет такой же энтузиазм.

Хотя экономика США, вероятно, будет открываться постепенно в течение 2021 года, федеральное правительство уже начинает распределять стимулирующие выплаты. Исследования показывают, что единовременные выплаты увеличивают расходы больше, чем постоянные, которые приводят к получению более высоких доходов.

«Этот раунд стимулов приближается одновременно с возвращением экономики к нормальной работе, - сказала Мишель Мейер (Michelle Meyer), глава отдела экономики США из Bank of America Corp. - Если у вас уже много денег на банковском счете, нет очень большой задолженности, то вы, вероятно, чувствуете себя более комфортно, тратя стимулирующие выплаты».

Предыдущий раунд

Даже предыдущий раунд стимулирующих выплат по $600, которые составляли менее половины суммы поступающих платежей в размере $1 400, помог вызвать резкий скачок дискреционных покупок в январе. Розничные продажи в США подскочили сильнее всего за семь месяцев на фоне увеличения расходов на одежду, электронику, домашнюю мебель и многое другое. Продажи в универмагах выросли почти на 21% по сравнению с предыдущим месяцем.

И есть куда расти, поскольку продажи во многих видах магазинов и ресторанов остаются ниже уровня, существовавшего до пандемии. Хотя расходы снизились по сравнению с головокружительными темпами роста, отмечавшимися в январе, - в значительной степени из-за суровой зимней погоды, - новый раунд непосредственных выплат окажет новую поддержку потребителям. Согласно анализу Bloomberg Intelligence, выплаты в размере $1 400 могут поддерживать более высокие продажи ресторанов в течение семи недель.

Самым богатым может потребоваться немного больше времени, чтобы тратить деньги так, как они делали это раньше. Согласно расчетам Wells Fargo, на 10% самых богатых людей приходится почти половина личных расходов в США. По словам Мейер, эти потребители, которые были вынуждены экономить из-за социального дистанцирования, вероятно, проявят себя в полную силу, когда кризис в области здравоохранения утихнет и будет достигнут коллективный иммунитет. Между тем, почти половина американских потребителей заявили, что в следующие шесть месяцев они будут покупать немного предметов роскоши. Согласно опросу, проведенному Accenture, более трети заявили, что будут делать еще более крупные покупки и приобретать более дорогие товары.

Розничные продавцы в США, от дисконтных магазинов одежды до бутиков, торгующих люксовыми ювелирными товарами, ждали этого в течение нескольких месяцев. Signet Jewelers Ltd., владеющая магазинами Jared и Kay Jewelers, надеялась, что это произойдет вовремя, чтобы можно было увеличить продажи в честь Дня святого Валентина в феврале. Не получилось, но лучше поздно, чем никогда.

“Определенно готов”

Каждый из руководителей компаний Abercrombie & Fitch Co., Coty Inc. и TJX Cos., которая управляет TJ Maxx, говорил о перспективе роста бизнеса в ближайшие месяцы. Poshmark Inc., онлайн-площадка для перепродажи, сообщила, что продажи летних платьев в феврале выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Генеральный директор Маниш Чандра (Manish Chandra) сказал, что это первый признак того, что население готово выходить и тратить деньги.

«Это мне говорит о том, что мы готовимся к чему-то, - сказал Чандра. - Я думаю, мы все готовы к этому. Америка определенно готова, и мир, похоже, тоже готов».

Это касается не только розничных продавцов - представители авиационной отрасли говорят о «путешествиях, как реванше за воздержание». Генеральный директор United Airlines Holdings Inc. Скотт Кирби (Scott Kirby) ожидает устойчивого роста спроса, поскольку «люди уже купили новую машину, провели ремонт дома». Это означает, что «в 2022, 2023, 2024 годах можно будет потратить гораздо больше на отдых», - сказал он на недавно состоявшемся мероприятии.

Райли Кристенсон (Rileigh Christenson), 23-летняя девушка из Элк-Рапидс, штат Мичиган, которая работает в области маркетинга, сказала, что она полностью готова к этому. Она решила провести отпуск своей мечты со своим парнем после того, как ждала чего-нибудь - чего угодно - весь прошлый год. Они начали откладывать деньги до тех пор, пока не накопят несколько тысяч долларов, которые они смогут потратить, как только вирус отступит.

«Я случайно увидел в TikTok человека, который был на Аляске, и подумала: «Знаешь что? Я, наконец, решила, - сказала Кристенсон. - Это осуществится, как только станет безопасно».