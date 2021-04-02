Алмазный сектор Анголы занимает прочные позиции

(miningreview.com) - Ангола, возможно, занимает пятое место в мире по добыче алмазов, но этот сектор далек от реализации своего истинного потенциала. В настоящее время только 40% известных алмазных ресурсах страны задействованы в добыче и извлечении алмазов.

В прошлом препятствия на пути развития и иностранных инвестиций были вызваны главным образом политикой регулирования и слабым законодательством. Однако Ахмед Абдель-Хакам (Ahmed Abdel-Hakam), старший юрист компании Eversheds Sutherland в Великобритании, считает, что сейчас проводится правильная политика, которая ведет алмазный сектор страны в верном направлении, сообщает Джерард Питер (Gerard Peter).

Абдель-Хакам выступал в качестве участника дискуссии на недавнем вебинаре, проведенном MRA/AM под названием «Инвестиции в жемчужину Центральной Африки: изменение правил с целью расширения алмазного сектора Анголы» (Investing in Central Africa’s Gem: Unpacking regulation changed to expand Angola’s diamond sector). Силы прогресса постепенно начинают набирают скорость, превращая Анголу в ведущего мирового производителя алмазов.

В настоящее время доверие инвесторов к политике и законодательству страны все еще остается слабым, но правительство обновило свое законодательство с целью достижения прогресса в алмазодобывающем секторе.

«Несколько лет назад Ангола, возможно, страдала из-за негативных настроений, связанных с законодательством. Однако при новом руководстве произошел существенный сдвиг в политике, и это действительно улучшило алмазный сектор страны», - объясняет Абдель-Хакам.

По словам старшего юриста, правительство сосредоточило внимание на реорганизации всего алмазодобывающего сектора. Она включает создание национального агентства по ресурсам, введение нового валютного режима и технических правил сбыта алмазов.

Кроме того, в алмазодобывающую и гранильную отрасль уже вложены значительные государственные инвестиции, и ожидается, что они будут расти. Примером является строительство комплекса Сорино (Sorino), который является крупным алмазодобывающим проектом стоимостью $100 млн и финансируется государством. В его состав входят четыре гранильных фабрики и два учебных центра. Аналогичные проекты есть в алмазопроводе. Планируется также создать Ангольскую алмазную биржу (Angolan Diamond Exchange) для дальнейшего привлечения иностранных инвестиций.

Решение проблем

В прошлом одним из препятствий на пути привлечения иностранных инвестиций был тот факт, что иностранные инвестиции были ограничены 50%. Однако Абдель-Хакам говорит, что это не должно быть сдерживающим фактором.

«В ряде стран действуют ограничения. Таким образом, независимо от того, можете ли вы владеть 50% или более, реальная проблема, которую я видел у клиентов, заключается не в размере пакета акций, а в том, чтобы внимание было сосредоточено на свободном переводе капитала, что предоставляет возможность переводить доходы от добычи алмазов из страны», - объясняет он.

Тем не менее, Абдель-Хакам считает, что перед сектором стоит ряд проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы привлекать иностранные инвестиции.

«Во-первых, Ангола не должна попасть в ловушку ресурсного национализма. Это может быть продуктивным в долгосрочной перспективе, но очень контрпродуктивно в краткосрочной перспективе, потому что при плохой реализации ресурсного национализма он имеет тенденцию отпугивать инвесторов».

Следующая задача - обеспечение политической стабильности, с чем Ангола хорошо справилась при этом политическом режиме.

«Анголе действительно следует сосредоточиться на текущей политической стабильности в стране. На другие страны юга Африки негативно повлияли выборы, которые, казалось, тянулись бесконечно, и это порождает чувство неопределенности. Инвесторам не нравится неопределенность».

Однако, по словам Абдель-Хакама, самая большая проблема заключается в том, чтобы Ангола осуществила свои амбициозные реформы, поскольку благоприятные для инвесторов и налоговые правила явно оказывают влияние на инвестиционную привлекательность.

Восстановление после минимальных показателей, вызванных COVID-19

Нет сомнений в том, что алмазная отрасль пострадала во время пандемии COVID-19. Во всем мире сократился спрос на драгоценные камни, а их добыче продолжали мешать ограничения, связанные с коронавирусом.

В Анголе в 2020 году производство упало примерно на 7%, однако, по словам Абдель-Хакама, эта цифра не рисует мрачной картины для страны.

«Ангола - не единственная страна, которая пострадала из-за снижения спроса на алмазы. Если вы посмотрите на картину в целом, то в соседних странах, таких как Ботсвана и Южная Африка, цены также упали на 6-10%.

«Настоящая проблема заключается в том, как вы позиционируете сектор в эпоху после COVID-19. Как вы обеспечите возвращение компаний к 100% мощности? Я считаю, что алмазный сектор Анголы имеет все возможности для восстановления. Для этого потребуется сочетание факторов, включая продолжение осуществления планов, связанных с приватизацией, законодательными реформами, а также по взаимодействию с алмазодобывающими компаниями, чтобы увидеть, каковы их требования по восстановлению потерянного производственного времени. Это создаст беспроигрышную ситуацию, потому что чем больше будут объемы производства, тем лучше для правительства».

Признаки появляющихся намерений

Абдель-Хакам добавляет, что есть и другие многообещающие признаки, которые служат хорошим предзнаменованием для алмазного сектора Анголы. Например, создание Ангольской алмазной биржи явно свидетельствует о готовности страны стать серьезным игроком на мировом алмазном рынке. Кроме того, благодаря внедрению онлайн-аукционов и тендеров должно увеличиться количество игроков в этом секторе.

Абдель-Хакам заявляет, что в будущем стабильность будет ключевым фактором роста алмазодобывающего сектора. Он разбивает стабильность на три основных сегмента: политический, экономический и законодательный. Хотя новый режим обеспечивает политическую определенность, Абдель-Хакам считает, что необходимо сделать больше в экономической и законодательной областях.

«Экономическая стабильность включает, среди прочего, возможность легко ввозить твердую валюту или иметь возможность вывозить ее из страны. Когда дело доходит до правовой стабильности, инвесторы хотят быть уверены в справедливой доходности своих инвестиций и что они не пострадают от дискриминационного законодательства, которое может повлиять на их инвестиции.

«Для этого крайне важно, чтобы Ангола продолжила свои законодательные реформы, поскольку это лучший способ избежать споров с иностранными инвесторами в будущем. Помните, чем больше у вас споров, тем менее привлекательными вы становитесь», - заявляет он.

Хотя, возможно, это еще только начало, но Абдель-Хакам считает, что есть многообещающие признаки продолжения роста алмазного сектора Анголы, если он продолжит реформирование своей регуляторной политики. «По сути, движение к созданию ангольской алмазной биржи и алмазного хаба, наряду с продолжающимися реформами, выведет Анголу на первое место на рынке алмазодобычи», - сказал он.

«Эти инициативы помогут увеличить число участников алмазного сектора. Важно, чтобы Ангола продолжала следовать этой тенденции - сейчас нельзя пропустить поезд», - заключает он.