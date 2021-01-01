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Новая оценка огранки предназначена для сертификации самых лучших бриллиантов

Сегодня
Экспертиза

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Американская сертификационная лаборатория ввела новую оценку огранки, предназначенную для того, чтобы отличать бриллианты более высокого качества от оценки «отличное» [качество], присваиваемой большинству бриллиантов.

Лаборатория сертификации и проверки драгоценных камней (Gem Certification & Assurance Lab, GCAL) в конце марта представила свой отчет с оценкой «8Х», подчеркнув необходимость выделить бриллианты премиальной огранки среди остальных.

«Превосходные бриллианты и бриллианты прецизионной огранки теряются в общей массе, их отождествляют с бриллиантами более низкого качества и путают с ними, - сказал Дон Палмиери (Don Palmieri), президент GCAL, на Zoom-презентации во вторник. - Потребители ищут наилучшие бриллианты, но ритейлерам становится все труднее идентифицировать эти премиальные бриллианты».

Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) ввел свою систему оценки огранки в 2005 году, оценивая огранку, полировку и симметрию каждого бриллианта. Для каждого параметра GIA использует шкалу из пяти оценок качества: отличное, очень хорошее, хорошее, удовлетворительнее и плохое.

По оценкам GCAL, около 85% бриллиантов сегодня имеют превосходное качество огранки, которое называется «трижды отличное» (triple Ex, 3X), и большее количество камней может получить этот наивысший рейтинг по мере совершенствования технологии, используемой для огранки. По словам Палмиери, производители бриллиантов выразили разочарование в связи с тем, что не отражаются мастерство и точность их бриллиантов премиум качества.

В компании пояснили, что это побудило GCAL разработать свою программу оценки 8X, анализируя «сотни тысяч бриллиантов» с целью определить строгие, точные допуски для достижения идеальной точности огранки.

Чтобы бриллиант был квалифицирован как камень качества 8X, он должен получить отличную оценку по всем восьми параметрам, указанным в его сертификате. Они включают в себя полировку, внешнюю симметрию, пропорции, оптический блеск, блики, мерцание, оптическую симметрию, а также «сердца и стрелы» (признаки бриллиантов идеальной огранки - прим. ред.).

GCAL подчеркнула, что требования к полировке, симметрии и пропорциям строже, чем у стандарта Triple Ex, используемого в GIA.

GCAL ожидает, что бриллиант качества 8X будет продаваться с более высокой премией по сравнению с камнями, отличными от 8X, хотя компания не будет спекулировать на том, сколько еще он может получить.

Требования к огранке выше, «и требуется больше труда для достижения точности, необходимой для бриллиантов огранки 8X, поэтому будет более высокая премия по сравнению со стандартными бриллиантами круглой огранки, получившими оценку 3X», - пояснил операционный директор Анджело Пальмиери.

Сертификат 8X будет доступен как в печатном, так и в цифровом формате и будет использоваться видеоизображение для демонстрации различных показателей. GCAL также предложит его для выращенных в лаборатории бриллиантов.

 

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