Бывший критик отрасли возвращается в Государственный департамент США

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Хосе Фернандес (Jose Fernandez), который выступал за Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) и более широкую реформу отрасли, когда он был помощником государственного секретаря по экономике, энергетике и бизнесу в администрации Обамы, был назначен вновь в Государственный департамент США на должность заместителя министра.

Это более высокая должность, чем в прошлый раз, и это может означать, что снова уделяется внимание ответственным поставкам как в алмазной, так и в ювелирной отрасли. В качестве помощника секретаря Фернандес проявил большой интерес к KP, и Соединенные Штаты в течение года председательствовали в Схеме сертификации. Он также иногда проявлял стремление реформировать отрасль.

«Торговля бриллиантами и ювелирными изделиями в целом должна делать больше, - сказал он на обеде, устроенном Комитетом по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) в 2014 году. - В будущем потребители будут требовать обеспечения уверенности в том, чтобы драгоценные камни в их ожерельях, одежда, которую они носят, или бриллианты, которыми молодожены скрепляют свою любовь, не были получены в результате страданий и смерти тех, кому пришлось трудиться на рудниках, где происходят обвалы, или на закрытой швейной фабрике».

Администрация Байдена может также усилить правоприменение статьи 1502 закона Додда-Фрэнка, который обязывает государственные компании раскрывать информацию о том, используют ли они конфликтные полезные ископаемые из Демократической Республики Конго, включая золото.

«Недавно переработанное Правило о конфликтных полезных ископаемых (Conflicts Mineral Rule) может служить основанием для действий принудительного характера в отношении тех, кто не проводит комплексной проверки или не раскрывает информацию о конфликтных полезных ископаемых», - говорится в недавней записке юридической фирмы Cahill Gordon & Reindel.

Хотя администрация Трампа официально выступила против Статьи 1502, в 2019 году чиновник Госдепартамента предупредил руководителей отрасли, что могут быть «применены суровые меры», включая возможное введение новых правил, если ювелирные компании не смогут гарантировать надежные источники поступления всех своих материалов - то, что отрасль в значительной степени не могла сделать тогда и не может до сих пор. Но этих суровых мер так и не последовало, за исключением разрозненных указов, направленных на конкретных участников.

Брэд Брукс-Рубин (Brad Brooks-Rubin), который был специальным советником по конфликтным алмазам в Государственном департаменте, когда Фернандес там работал, а теперь является управляющим директором Sentry, входящей в проект Enough Project, ожидает более целенаправленного и длительного взаимодействия по этим вопросам сейчас, когда его старый босс вернулся.

«Одна из его мантр в Государственном департаменте заключается в том, что он верит в необходимость взаимодействия с отраслью, - говорит Брукс-Рубин. - Он очень вдумчивый, действительно хочет разобраться в проблемах, он побывал в Иерусалиме и в других местах и хочет знать, какую роль он может сыграть в их продвижении».

«Но, если он соберет за столом лидеров отрасли, как это было 10 лет назад, и спросит, какой прогресс был достигнут, то я не думаю, что он услышит что-то другое. Отрасль занимается теми же проблемами, что и тогда. За исключением нескольких компаний, отрасль продолжает отставать», - продолжил он.

Это подводит меня к интересному вебинару, который я смотрел на этой неделе и который был проведен членами Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition).

Я рекомендую всем его посмотреть, но это зрелище не для слабонервных, так как он включает некоторые неприятные и тревожные заявления Ибрагима (Ibrahim), активиста из Сьерра-Леоне, и Фараи Магуву (Farai Maguwu), директора-основателя центра управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance) Зимбабве, который уже давно является критиком горнодобывающего сектора этой страны, особенно в районе Маранге. (В настоящее время алмазы с месторождения Маранге не могут быть законным образом импортированы в Соединенные Штаты в соответствии с постановлением Министерства финансов США и Службы таможни и пограничной охраны США.)

Также на вебинар были приглашены два лидера отрасли - Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), и Айрис Ван дер Векен (Iris Van der Veken), исполнительный директор Совета по ответственной ювелирной работе (Responsible Jewellery Council, RJC). WDC представляет отрасль в Кимберлийском процессе, а RJC сертифицирует предприятия на основе своего кодекса отраслевой практики. Эти две группы недавно подписали соглашение с целью повышения координации своих усилий.

Оба человека - искренние, преданные своему делу люди, которых, казалось, по-настоящему обеспокоило то, что они услышали. (Это не могло не обеспокоить.) Тем не менее, они также признали, что были ограничены в том, что они могли сделать. Кимберлийский процесс предназначен для борьбы с «конфликтными алмазами» в рамках очень узкого определения, которое не было расширено, чтобы включать нарушения прав человека, несмотря на более чем десятилетние усилия. КР, возможно, не заслуживает всей критики в свой адрес, но он далеко не является знаком образцового ведения дел, при котором каждый сертифицированный бриллиант в порядке.

RJC может служить таким знаком, и ему удалось повысить стандарты в определенных компаниях. Он также разработал несколько полезных стандартов для разработки сертификации цепочки ответственности и обеспечения сохранности. (Возможно, появятся и технологические решения.) Но оба лидера признали, что бизнес находится не там, где он должен быть.

«Я глубоко обеспокоен тем, что услышал, - сказал Ван дер Векен. - Эти проблемы неприемлемы ... Нам нужно переосмыслить свои действия, чтобы внести эффективные изменения. Это потребует эффективной координации работы со всеми сторонами».

И Ван дер Векен, и Ашер (Asscher) заявили, что в конечном итоге им пришлось довериться правительствам, которые имеют больше полномочий для регулирования этих вопросов.

Одна из тем, поднятых на веб-семинаре: если КР не может действовать как эквивалент «Знака образцового ведения дел», возможно, Коалиция гражданского общества могла бы выпустить дополнительные инструкции по проблемным районам и рудникам. Хотя это может быть невыполнимо или даже нежелательно, большинство американских розничных торговцев не очень хорошо знакомы с геополитическими нюансами, связанными с источниками поставок драгоценных камней, не говоря уже о конкретных проблемах на отдельных рудниках. Было бы полезно получить более подробное руководство. Новая экологическая сертификация бриллиантов по Системе сертификации источника (SCS), также может сыграть свою роль, хотя на данный момент алмазодобывающие компании, похоже, не заинтересованы в сертификации. Существует также Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA), но она находится в начальной стадии.

Не весь веб-семинар был негативным - в какой-то момент Ибрагим похвалил действия американской алмазодобывающей компании, которая только что начала свой бизнес в Сьерра-Леоне, отметив, что она финансировала местные образовательные объекты.

«Все довольны компанией, - сказал он. - Они строят современную школу в очень маленьком поселке. Не все компании поступают плохо».

«Мы не против добычи полезных ископаемых, - продолжил он. - Нам они дарованы. Полезные ископаемые предназначены для получения выгоды для местного населения. Они предназначены для людей».

С этим трудно поспорить. И хотя у отрасли дел по горло, ей необходимо снова сосредоточиться на этих проблемах. Потому что, скорее всего, это сделает новая администрация.