Задержки выполнения заказов лабораториями GIA вызывают озабоченность у производителей бриллиантов

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Как стало известно Rapaport News, клиенты Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) испытывают серьезные задержки с оценкой представленных материалов, что вызывает опасения по поводу управления складскими запасами.

Резкое увеличение закупок алмазного сырья с декабря привело к повышению спроса на сертификаты, в то время как снижение мощностей из-за ограничений, вызванных Covid-19, оказало дополнительное давление на GIA. На этой неделе производители бриллиантов сообщили, что на некоторых рынках время обработки заказа составляет до 25 дней по сравнению с обычным периодом около семи дней.

«Спрос на услуги GIA по оценке бриллиантов находится на рекордно высоком уровне, - сказал Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент GIA, руководитель по лабораторно-исследовательской работе, в интервью Rapaport News, данном в среду по электронной почте. - Этот спрос и воздействие коронавируса, вызванные также предписанными правительством ограничениями мощности, транспортными ограничениями и отсутствием сотрудников на работе, - все это привело к более длительному, чем допустимо, времени обслуживания».

Производители бриллиантов в Индии, крупнейшем в мире центре по производству бриллиантов, сообщили об особо серьезных задержках в лаборатории Мумбаи, одном из самых загруженных центров сертификации, проводимой GIA. На прошлой неделе штат Махараштра, в котором расположен Мумбаи, приказал предприятиям ограничить число присутствующих работников до 50% в ответ на увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно веб-сайту GIA, бриллианты цвета от D до Z, представленные в лабораторию Мумбаи 25 марта, будут готовы 22 апреля. Некоторые клиенты заявили, что они отправили товары в лаборатории GIA в других странах в надежде на более быстрое выполнение заказа.

В январе и феврале De Beers и Алроса продали алмазов на сумму почти $2 млрд, что свидетельствует о возобновлении спроса по мере восстановления розничного рынка во время праздников и пополнения запасов производителями. Мозес сказал, что до нынешнего всплеска спроса GIA удавалось сохранить обычное время обслуживания, несмотря на ограничения мощности в Мумбаи, Нью-Йорке и других местах.

По его словам, ситуация усугубляется уменьшением маршрутов полетов для перемещения товаров между лабораториями. По словам руководителя, GIA обычно отправляет бриллианты из одного места в другое с целью управления производственными мощностями и обеспечения равномерного распределения по всему миру.

Производители бриллиантов отметили, что задержки увеличивают время, необходимое компаниям для того, чтобы превратить товары из исходного алмазного сырья в пригодные для продажи бриллианты.

«Общее количество дней, которое уходит на производство, обычно меньше одного месяца, - сказал руководитель, занимающийся производством бриллиантов. - Когда срок сертификации превышает 25 дней, это негативно сказывается на финансовых показателях».

Также существует риск того, что сертифицированные бриллианты поступят на рынок тогда, когда наступает самое спокойное время года для спроса на бриллианты. В ближайшие месяцы будет мало возможностей для сезонных продаж.

«Теперь получится так, что товар появится с апреля по июнь, которые обычно являются месяцами более вялых продаж, - отметил другой производитель бриллиантов. - Это снова окажет давление, потому что появится больше запасов и спрос уменьшится».

GIA расширил графики работы и ввел дополнительные смены, чтобы справиться с ситуацией, а некоторые лаборатории работают по выходным.

Он также запустил опцию ускоренной оценки, которая позволяет провести сертификацию в течение пяти-семи рабочих дней. Для этой приоритетной услуги клиенты могут указать 10% отправленных ими бриллиантов цвета от D до Z. Те, кто отправил товары более чем в одну лабораторию GIA, могут запросить предоставление этой услуги в каждой из этих лабораторий.

«Время обслуживания сократится, как только мы сможем увеличить мощность, работая в рамках государственных ограничений и обеспечивая постоянную охрану здоровья и безопасность персонала GIA во всех лабораториях», - сказал Мозес.