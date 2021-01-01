Компания Grib Diamonds отмечает рост цен на мелкие алмазы

(diamonds.net) - Цены на мелкие алмазы превысили ожидания в ходе мартовского цикла продаж компании Grib Diamonds, учитывая, что спрос на определенные камни вырос.

«Алмазы крупного размера сейчас очень устойчивы; более мелкие камни - в меньшей степени, - сказал в понедельник изданию Rapaport News глава отдела продаж Grib Энтони Дир (Antony Dear). «[Однако] мы отметили, что алмазы меньшего размера продавались намного лучше, чем ожидалось, на торгах на прошлой неделе, а некоторые категории даже выросли в цене по сравнению с февралем».

Компания зафиксировала поступления в размере более $50 млн от продажи более 620 000 каратов алмазного сырья.

«На аукционе было очень много посетителей, и каждый день отмечалась полная посещаемость на просмотрах алмазов в Дубае и Антверпене», - сказал Дир. По его словам, с января цены в целом выросли на 5-7%.

Базирующаяся в Антверпене компания продает продукцию находящегося в России рудника имени Гриба, принадлежащего компании AGD Diamonds, а также продукцию, добываемую на некоторых ангольских месторождениях.