Новости

Ожерелье из бриллиантов Голконды 1900-х годов выставлено на продажу в Бангкоке

Несколько бесценных ювелирных украшений, усыпанных бриллиантами, добытыми на старинных рудниках Голконды, выставлены на продажу на аукционе в Бангкоке, и цена самого дорогого из них должна превысить 1,4 млн долларов, согласно изданию Indian Express.

Сегодня

Азиатские покупатели скупают золото на фоне падения цен

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Сегодня

Lucapa выручила 5,9 млн долларов от второй продажи алмазов с рудника Мотаэ

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Вчера

Lucara Diamond рассматривает вопрос о займе в размере 220 млн долларов на подземное расширение рудника Карове

Lucara Diamond поручила пяти международным финансовым организациям собрать 220 млн долларов для финансирования подземного расширения полностью принадлежащего ей рудника Карове (Karowe) в Ботсване.

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Вчера

Компания Grib Diamonds отмечает рост цен на мелкие алмазы

Сегодня
Экспертиза

(diamonds.net) - Цены на мелкие алмазы превысили ожидания в ходе мартовского цикла продаж компании Grib Diamonds, учитывая, что спрос на определенные камни вырос.

«Алмазы крупного размера сейчас очень устойчивы; более мелкие камни - в меньшей степени, - сказал в понедельник изданию Rapaport News глава отдела продаж Grib Энтони Дир (Antony Dear). «[Однако] мы отметили, что алмазы меньшего размера продавались намного лучше, чем ожидалось, на торгах на прошлой неделе, а некоторые категории даже выросли в цене по сравнению с февралем».

Компания зафиксировала поступления в размере более $50 млн от продажи более 620 000 каратов алмазного сырья.

«На аукционе было очень много посетителей, и каждый день отмечалась полная посещаемость на просмотрах алмазов в Дубае и Антверпене», - сказал Дир. По его словам, с января цены в целом выросли на 5-7%.

Базирующаяся в Антверпене компания продает продукцию находящегося в России рудника имени Гриба, принадлежащего компании AGD Diamonds, а также продукцию, добываемую на некоторых ангольских месторождениях.

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