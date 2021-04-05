De Beers: разрушение - это навсегда

Компания утверждает, что возвращает природе свои бывшие алмазные рудники в прежнем состоянии. Мое исследование выявило по-прежнему безжизненный пейзаж и разбитые жизни.

Автор: Мэтью Гэвин Фрэнк (Matthew Gavin Frank)

(therevelator.org) - В начале 2021 года De Beers, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, добилась своего рода переворота в связях с общественностью, когда объявила о двух новых линиях престижных ювелирных изделий, призванных позиционировать корпорацию, печально известную загрязнением окружающей среды, как экологически безвредную и ответственную.

В-первых, линия ювелирных украшений высокого класса «Размышления о природе» (Reflections of Nature), якобы посвящена участкам природы там, где корпорация добывает свои алмазы. Она включает в себя пять уникальных наборов и в общей сложности 39 «эксклюзивных» изделий, которые, по словам De Beers, призваны выразить почтение и «увековечить славный триумф… [и] первозданную красоту природы, не тронутую человеком».

В рамках программы «Перезапуск» (ReSet) De Beers объявила о выпуске коллекции ювелирных украшений «Любовь навсегда» (Forever Love), созданную тремя молодыми ювелирными дизайнерами и ставшую праздником любви и устойчивого развития. Согласно недавней статье в Harper’s Bazaar, De Beers подчеркивает, что бриллианты, использованные в кольцах, ожерельях и брошах этой коллекции, имеющие сложные формы, были «получены из экологически чистых источников, чтобы обеспечить им долгосрочное положительное влияние на людей и планету». Можно предположить, что под «ними» компания имеет в виду сами ювелирные украшения, хотя это кажется высокопарным и бессмысленным.

Harper’s Bazaar - не единственное издание, попавшее под влияние политтехнологов De Beers. В Отчете Robb Report также видно большое увлечение линией «Размышления о природе» и кампанией De Beers, направленной на то, чтобы поставить «источник своих самых великолепных драгоценных камней на передний план и в центр внимания». В отчете еще раз подчеркивается утверждение, сделанное генеральным директором De Beers Jewelers Селин Ассимон (Céline Assimon), которая сказала: «С помощью этой коллекции мы хотели пригласить всех в путешествие и очутиться в тех местах, которые находятся в странах, близких к сердцу De Beers». Британский журнал Vogue тоже поддался повальному увлечению, заявив: «Никто не демонстрирует разнообразие и естественную красоту цветных алмазов так, как De Beers».

Эти изделия - кольца и ожерелья, созданные для того, чтобы отразить поразительные оттенки и изгибы песчаных дюн Намибии, или бриллианты, ограненные так, чтобы напоминать коралловый риф и его рыб, - варьируются по цене от $18 000 до $121 000 и вряд ли спасут Землю, уменьшат изменение климата или окажут значительное «долгосрочное положительное влияние» на человечество.

Но такая «зеленая риторика», если ее нанести на карту реальных экологических последствий от добычи алмазов, действительно подчеркивает воздействие и смелость пиар-машины компании De Beers.

Уничтожение окружающей среды - это навсегда

Это лишь последний пример заявлений, изложенных в публикациях, которые De Beers называет своими отчетами «Строим навсегда» (Building Forever) и в которых конгломерат, вынужденный соглашаться с растущей обеспокоенностью общественности по поводу экологической устойчивости и экологической этики, стремится устранить «воздействие на окружающую среду», оказываемое его алмазодобывающим бизнесом. По словам доктора Патти Викенс (Patti Wickens), старшего менеджера De Beers по охране окружающей среды, отчеты «основаны на нашем стремлении оказать общее положительное воздействие на биоразнообразие». Но эти отчеты часто проверяются только собственными заинтересованными сторонами компании, а не сторонними организациями, которые могут проверить предоставленную информацию.

Реальность такова, что ландшафты, которые, по утверждению De Beers, она хочет «увековечить» с помощью линии «Размышления» и «поддерживать» с помощью линии «Любовь навечно» (Forever Love), были настолько разрушены, что почти не поддавались предпринятым попыткам их восстановить.

Бόльшую часть 2016 года я провел на Алмазном побережье Южной Африки (одном из мест, которому корпорация хочет «выразить почтение» своей новой коллекцией), проводя исследования для своей книги «Полет контрабандистов алмазов» (Flight of the Diamond Smugglers). Там я взял интервью у Иоганна Макдональда (Johann MacDonald), управляющего алмазным рудником Намакваленд (Namaqualand) компании De Beers, у которого было несколько более неоднозначное и сложное представление об экологических проблемах компании.

«На данный момент сложновато вернуть это к жизни», - сказал он мне, указывая на участок рудника - пейзаж настолько безжизненный и пустынный, что казался скорее марсианским, чем земным.

Почва алмазного побережья Южной Африки сильно пострадала с тех пор, как De Beers захватила его в 1925 году, и рудник Намакваленд не является исключением. De Beers недавно сочла этот участок земли площадью 79 000 акров «чрезмерно истощенным», и Макдональд занимался постепенным увольнением рабочих и закрытием рудника (и, в некоторой степени, за счет расширения, всего города, который он когда-то поддерживал), и предпринимал попытки восстановить пустынную почву после десятилетий разграбления корпорацией.

Заявления не приносят ожидаемых результатов

Руководящие принципы группы компаний De Beers провозглашены давно: «По возможности мы используем менее губительные альтернативы опасным веществам, представляющим высокий риск; мы решаем вопросы со сточными водами, отходами, выбросами и опасными веществами для предотвращения загрязнения везде, где это возможно; мы стремимся к нормальному уровню сброса отходов в море, включая сточные воды».

Несмотря на эти заявления, почва вокруг рудников страдала на протяжении большей части века.

В Намакваленде Отдел окружающей среды корпорации попытался восстановить участки земли с помощью программы фиторемедиации.

Фиторемедиация - это процесс, с помощью которого различные растения аккуратно засеиваются в опустошенную и загрязненную почву в надежде удалить указанные загрязнители и вернуть почву в «чистое» и здоровое состояние, способное снова поддерживать рост и последующее развитие эндемичной флоры и фауны. Если биодеградация ризосферы окажется успешной, то растения будут выделять питательные вещества в почву через свои корневые системы, по существу «дефибриллируя» встречающиеся в ней естественные микроорганизмы и заставляя загрязняющие вещества разлагаться. С другой стороны, при успешном применении фитостабилизации растения выделяют особые химические соединения, которые вместо того, чтобы уничтожать загрязняющие вещества в почве, улавливают и парализуют их. Таким образом, токсины все еще присутствуют в почве, но, так сказать, криогенно заморожены в ней.

Если эти два метода не могут очистить почву, используются различные другие подпроцессы фиторемедиации - от фитонакопления (при котором растения фактически впитывают, как губка, загрязнения из почвы) до фитоулетучивания (когда растения поглощают загрязненные грунтовые воды), «очищают» эту воду, а затем выбрасывают загрязняющие вещества в воздух через свои листья), и до фитодеградации (когда растения поглощают токсины из почвы и метаболизируют их в своих тканях, тем самым разрушая их).

De Beers похваляется предпринятыми ею усилиями, но ни один из этих процессов не смог восстановить землю.

Мрачный пейзаж, безрадостное местное население

Рудник Намакваланд компании De Beers, по сути, является полной противоположностью «чистого» ландшафта. Описание места требует какой-то приставки, например, сверх-, вне-, до- и пост- : сверхъестественный, внепланетный, доисторический, постапокалиптический. Это не что иное, как унылое бесплодие, исковерканное дырами, загрязненное химикатами, взрывчатыми веществами и разлагающимися деталями машин.

Пострадали и люди, живущие в этом регионе. Начав медленно в 2007 году и ускорившись в 2009 году, De Beers уменьшала масштабы своих интересов на Алмазном побережье, вынудив уже использованную рабочую силу мигрировать в другие части Южной Африки, к дальним родственникам и друзьям, а также в другие районы, где, возможно, есть работа. Компания ничего не сделала, чтобы помочь этим людям найти будущее жилье или альтернативную работу. Многие некогда процветавшие муниципалитеты превратились в города-призраки.

Для тех, кто остается, над городами нависают предложения специалистов по выживанию. Один предлагает превратить карьеры в свалки опасных отходов; другой призывает переоборудовать общежитие для рабочих-мигрантов в тюрьму.

Такие слова, как любовь, вечность и устойчивость, особенно в применении к линиям роскошных ювелирных украшений, являются пустым звуком для тех, кому эта земля принадлежала когда-то, а позже отошла к машине корпоративного колониализма. Это похоже на то, как нефтяная компания заявляет о невиновности в отношении экологических последствий бурения на морском дне, сооружая резервуар для газа в форме кораллового дна.

На Алмазном берегу коренные койсанские жители сказали мне, что они хотят еще раз попробовать заниматься сельским хозяйством, используя традиционные методы. Они борются - вероятно, тщетно - с тем, что делает De Beers.

De Beers увековечивает пропагандистские заявления о том, что пустыня здесь в конечном итоге пострадала не от добычи полезных ископаемых, а от выпаса скота, принадлежащего коренному населению.

Корпорация сохраняет права собственности на минеральные ресурсы здесь и, как таковая, контролирует землю и способы ее использования. Фактически, она зашло так далеко, что вынудила местных законодателей ввести запрет на ведение сельского хозяйства в этом районе. Она не хочет, чтобы кто-то другой делал деньги на этой земле, пока она занята заявлениями о «восстановлении» и гладит себя по головке.

Добившись успеха в запрете коренным народам заниматься здесь сельским хозяйством, корпорация, похоже, хочет после прекращения добычи алмазов использовать землю в качестве личного огорода - небольшого места, где можно поиграть со своими бульдозерами, компостными коктейлями, картонными площадками для выращивания, лопатками и ведерками.

Заблуждение в отношении восстановления

Возврат в исходное состояние и консервация здесь кажутся заблуждениями, миражами корпоративной дезинформацией. До какого уровня De Beers хочет восстановить эту землю, и почему после всех этих десятилетий грабежей в любом случае это должно оставаться в руках компании? Даже если попытка реабилитации сработает, и даже если экологический отдел компании сможет сделать что-то «зеленое» из этого хаоса, разве этого будет достаточно? Разве это не будет случаем восстановления окружающей среды как сокрытие десятилетий ликующих корпоративных злодеяний?

Даже управляющий рудника Намакваленда Иоганн Макдональд был расстроен, увидев участок бесплодной земли. Он набрал горсть песка и пустил его по ветру.

«Эта попытка засадить растениями полностью провалилась! - сказал он мне. - Очень трудно добиться, чтобы что-то росло. Некоторые из этих свалок переформировывались и засаживались в течение десяти, двадцати лет, а все равно ничего не растет».

Тем не менее, пиар-машина продолжает работать, и в этом году в наивных публикациях компанию хвалили за ее предполагаемые усилия по защите окружающей среды, готовность работать с подающими надежды дизайнерами и c камнями «фантазийной огранки и фантазийного цвета».

Но в 2021 году, если вы хотите увидеть когда-то «пышные» пейзажи на алмазоносных землях, которым De Beers, по утверждениям компании, выражает почтение и которые поддерживает с помощью своих двух новых коллекций, самое близкое, что вы сможете найти, это изображение броши стоимостью $100 000.

Вот и все, что осталось. Никакая позитивная риторика не может этого изменить.

Мнения, выраженные выше, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения The Revelator, Центра биологического разнообразия (Center for Biological Diversity) или их сотрудников.