Сколько мы на самом деле тратим на обручальные кольца с бриллиантами?

Автор: Эдан Голан (Edhan Golan)

(edahngolan.com) - Помолвка и покупка обручального кольца - ключевое событие в жизни. Покупка обручальных колец, особенно если вам за 20 лет, обычно является первой крупной покупкой ювелирного изделия с бриллиантами. Таким образом, это обычно порождает множество вопросов о покупке.

Часто задают вопрос, сколько нужно потратить на обручальное кольцо. Хотя это личное решение, я могу помочь развеять распространенный миф о том, сколько мы тратим на обручальные кольца.

Текущая средняя цена обручального кольца с бриллиантом

Согласно анализу продаж, совершенных более чем 780 независимыми розничными продавцами ювелирных изделий в США, в четвертом квартале 2020 года средняя сумма затрат на обручальное кольцо с бриллиантом составила $3 726.

Эта цифра представляет собой среднюю розничную цену, полученную на основе цен десятков тысяч обручальных колец с бриллиантами, проданных в США в октябре-декабре 2020 года.

Цена в $3 726 долларов является относительно высокой. В разные годы расходы на обручальные кольца с бриллиантами колеблются. В 2006 году, всего 15 лет назад, они составляли в среднем около $3 200. Три года спустя, в 2009 году стоимость обручальных колец с бриллиантами составляла в среднем $3 100. Эта средняя цена сохранялась в течение нескольких лет.

В течение последних двух лет мы обнаружили, что средняя цена была довольно устойчивой. Так почему же произошел необычный скачок цен? Одной из возможных причин стало распространение COVID-19.

Из-за отсутствия возможностей для путешествий, отложенных свадеб и предложений, а также ввиду значительного сокращения расходов в течение года у потребителей появилось желание и возможность тратить больше. Что касается ювелирных украшений, так было в 2020 году.

Другим возможным объяснением является то, что по сравнению с сетью магазинов Kay, и розничными сетями, специализирующимися на широком ассортименте товаров, например, Macy’s и Wal-Mart, независимые розничные продавцы ювелирных изделий, как правило, продают более дорогие ювелирные изделия.

Трехмесячная зарплата?

Средний годовой доход в США составляет около $63 860 до вычета налогов. Это означает, что средняя трехмесячная зарплата составляет $15 965. Другими словами, обычно расходы на обручальное кольцо с бриллиантом меньше, чем ежемесячная зарплата после уплаты налогов, составляющая $4 600.

Но как насчет средней зарплаты человека в начале карьеры, который еще не достиг средней зарплаты по стране? Давайте разберемся.

По данным Бюро переписи населения США, средний возраст вступления в первый брак в США составляет 29 лет (28 для женщин и 30 для мужчин). По данным Бюро статистики труда, средний доход после уплаты налогов для людей в возрасте 25-34 лет составляет $33 944, или $2 829 в месяц.

Таким образом, текущая средняя цена обручального кольца составляет 1,3 месячной зарплаты. Но мы уже отмечали, что в прошлом году цена была необычайно высокой. Вполне можно ожидать, что она упадет до $3 100-$3 200. В этом случае человек в возрасте от 20 до 30 лет заплатит 1,1 месячной зарплаты.

Я надеюсь, что это решит спор о трехмесячной зарплате.

Обручальные кольца с выращенными в лаборатории бриллиантами

Растущим конкурентом обручальных колец с бриллиантами являются кольца с выращенными в лаборатории камнями. Выращенные в лаборатории драгоценные камни, имея тот же химический состав, имеют гораздо более низкую стоимость, поскольку их розничные цены на 20-40% ниже (хотя, если судить по ценам в оптовых сделках, цены на выращенные в лаборатории бриллианты на 60-80% ниже, чем на природные).

Что касается обручальных колец, то разница в цене за последний год значительно сократилась. В четвертом квартале 2019 года обручальные кольца с выращенными в лаборатории бриллиантами, были на 20% дешевле. Однако в четвертом квартале 2020 года этой экономии практически не было. Цены на обручальные кольца с выращенными бриллиантами резко повысились, а разница в цене сократилась до 9%.

Другие обручальные кольца

Обручальные кольца не ограничиваются бриллиантами. Те, кто хочет чего-то особенного, выбирают также сапфиры, рубины и другие полудрагоценные камни.

Некоторые также отказываются от общепринятого центрального камня, отдавая предпочтение нескольким более мелким драгоценным камням. Это могут быть бриллианты, другие полудрагоценные камни или их сочетание. Использование нескольких бриллиантов меньшего размера для кольца снизит его цену.

И все же, когда рассматривают различные альтернативы, редко встречается что-либо, кроме обручального кольца с природным бриллиантом. Например, обручальные кольца с выращенными в лаборатории бриллиантами, являющиеся наиболее распространенной альтернативой, в декабре составили всего 2,9% от объема продаж.

Итог

Средняя розничная цена обручальных колец в последние годы постепенно снижалась. В прошлый праздничный сезон, когда многим приходилось тратить больше, средняя цена обручального кольца с бриллиантом выросла до $3 726.

Обручальные кольца с бриллиантами - не единственный вид обручальных колец, которые люди покупают. Есть альтернативы, но их выбирают немногие.

Хотя обручальные кольца с выращенными в лаборатории бриллиантами набирают популярность, они составляют всего несколько процентов от общего объема продаж.

Откажитесь от представления о том, что кто-то ожидает, что вы потратите трехмесячную зарплату на кольцо. Вместо этого приобретите то, что сделает счастливыми вас и вашего любимого человека. Счастье также означает, что вы можете себе это позволить. Помните, весь вопрос в любви!

Я ожидаю появление двух тенденций в среднесрочной перспективе: во-первых, средняя цена на обручальные кольца снизится до прежнего уровня. Во-вторых, все большее распространение получат альтернативные обручальные кольца.

В конце концов, данные о продажах - это вопрос не мнения, а фактов. За прошедшие годы были опубликованы очень неточные данные о ценах на обручальные кольца, некоторые из них были очень высокими. Эти цифры берутся из данных опросов. Если вы не знаете, каков был размер выборки или насколько она репрезентативна, велика вероятность, что результаты опроса неверны.