АЛРОСА снова повышает цены на алмазное сырье

De Beers предложит ограниченное количество продукции на сайте на этой неделе

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - АЛРОСА повысила цены на третьей торговой сессии подряд по продаже по контракту, что усилило опасения по поводу неустойчивого роста и низкой прибыльности производства бриллиантов.

Корректировки составляли в среднем от 4% до 5%, и упор делался на алмазы весом 1 карат и выше, сообщили инсайдеры Rapaport News на прошлой неделе. По словам одного покупателя, цены на эту категорию сейчас выше, чем до пандемии.

АЛРОСА отказалась комментировать свою «коммерческую стратегию», но представитель компании сказал, что российская алмазодобывающая компания «уверяет, что цены на ее товары соответствуют реальному подтвержденному спросу со стороны среднего сегмента алмазопровода».

Торговая сессия, которая состоялась на этой неделе, проходила на фоне высокого спроса на алмазное сырье после положительных результатов продажи в праздничные сезоны в США и Китае. Но были предупреждения о замедлении темпов роста продаж по мере приближения сезона затишья.

«Поскольку рынок алмазного сырья настолько устойчив, то все соглашаются с ценами, но он становится пузырем, который может лопнуть», - предупредил источник.

Представители отрасли подчеркнули возможные проблемы для производителей бриллиантов. Они утверждали, что цены на алмазное сырье превысили цены на бриллианты, и в предстоящие месяцы замедления торговли возникают опасения по поводу конечного спроса.

«Алмазодобывающие компании забрали всю прибыль у сегмента производства бриллиантов, потому что, ... когда бриллианты будут готовы, рынок бриллиантов будет немного слабее, чем сегодня, - пояснил клиент компании АЛРОСА. - Вероятно, мы все потеряем какие-то деньги и даже не покроем расходы».

АЛРОСА сохранила свою политику, позволяющую покупателям отказываться от любых нежелательных товаров, что является уступкой, действующей с самого начала пандемии.

Однако некоторые клиенты чувствовали себя вынужденными покупать, чтобы гарантировать, что они сохранят свои квоты в течение нового контрактного периода, который начинается 1 апреля, отметил один из клиентов. Даже в этом случае продажи алмазного сырья на торговой сессии, вероятно, будут ниже $421 млн, как было в январе, и ниже $361 млн, которые получили в феврале, что отражает падение объема предложения алмазодобывающей компании, добавил он.

De Beers: снижение доступности

На этой неделе De Beers также сделает ограниченное предложение, так как сокращение производственного плана на 2021 год повлияло на наличие алмазов. Источники ожидают, что объем продаж составит около $400 млн по сравнению с $663 млн в январе и $550 млн в феврале. В январе компания снизила свой годовой прогноз добычи из-за производственных проблем на некоторых рудниках.

«Мы по-прежнему придерживаемся осторожного подхода в своих планах по объемам добычи на рудниках, учитывая продолжающуюся пандемию и связанную с ней неопределенность», - заявил представитель De Beers в прошлую среду.

Учитывая меньшее количество товаров, имеющихся в наличии, маловероятно дальнейшее повышение цен компанией De Beers во время продажи на следующей неделе, делает прогноз сайтхолдер. Алмазодобывающая компания уже повышала цены в декабре, январе и феврале, в отличие от резкого снижения цен в августе.

«В прошлом месяце произошла серьезная ответная реакция на товары, - прокомментировал сайтхолдер. - По всем товарам, из которых получают поинтеры и крупные бриллианты, они зашли слишком далеко, и все об этом говорили. Были и отказы. Если цены сейчас вырастут, все просто оставят свой товар».