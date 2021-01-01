Почему ни одна другая компания, занимающаяся предметами роскоши, не сравнится с LVMH

Автор: Даниэль Лангер (Daniel Langer)

(jingdaily.com) - Основные выводы: 1) Согласно данным анализа, проведенного Finaria, LVMH - французский дом товаров класса «люкс», на 26 февраля 2021 года достиг по стоимости ошеломляющих $319,4 млрд (€264,6 млрд), превзойдя швейцарского пищевого гиганта Nestlé и став самой дорогой компанией Европы. 2) Добавленная стоимость на роскошь (Added Luxury Value, ALV) - это компонент, возникающий в результате психологического воздействия, которое заставляет наш мозг приписывать положительные аспекты (такие как более высокая привлекательность, больший опыт и лучшие впечатления, лучшая жизнь и более высокая самооценка) человеку, который покупает или демонстрирует предметы роскоши или бренд. 3) Бренды с яркими историями, которые с помощью ALV вызывают желание их иметь, могут добавить значительные надбавки ввиду той редкой ценности, которую они создают.

Большинство людей удивляются размеру и динамике рынка предметов роскоши. Интуитивно они - даже люди, которые работают на люксовые бренды, - предполагают, что предметы роскоши - это нишевый бизнес. Но что многие недооценивают, так это огромный потенциал люксового бренда по созданию стоимости.

Этот год знаменует собой исторический момент для индустрии предметов роскоши. Все бренды надеются на более высокие показатели, чем в прошлом году, и на быстрое восстановление европейских и североамериканских рынков люксовых товаров. В обоих регионах дела во время пандемии шли плохо, и некоторые категории потеряли 50 или более процентов своего рынка в тех местах, которые многие всемирно известные люксовые бренды называют домом.

Учитывая, что пандемия продолжает бушевать в первом квартале 2021 года, а на большинстве ключевых европейских рынков действует строгий режим самоизоляции, новость о том, что LVMH только что стала самой дорогой компанией Европы, может быть неожиданностью. Согласно данным анализа, проведенного Finaria, LVMH - французский дом товаров класса «люкс», на 26 февраля 2021 года достиг по стоимости ошеломляющих $319,4 млрд (€264,6 млрд), превзойдя швейцарского пищевого гиганта Nestlé.

Причина этой рекордно высокой оценки заключается в том, что группа компаний, занимающихся люксовыми товарами, использовала 2020 год лучше, чем другие дома предметов роскоши, и заняла лидирующую позицию к моменту возвращения рынков. Короче говоря, реализация их стратегии - это шедевр создания предельно высокой стоимости, которому другие бренды могут учиться.

Многие бренды не до конца понимают, что люди покупают предметы роскоши не из-за самого товара, а из-за исключительной ценности бренда. Я уже несколько раз описывал это явление, называемое добавленной стоимостью на роскошь (Added Luxury Value, ALV), в моей колонке Future of Luxury (Будущее предметов роскоши).

Добавленная стоимость на роскошь поразительна, но в то же время это дело непростое. Это стоимость, возникающая в результате психологического воздействия, которое заставляет наш мозг приписывать положительные аспекты (такие как более высокая привлекательность, больший опыт, лучшая жизнь и более высокая самооценка) человеку, который покупает или демонстрирует предметы роскоши или бренд. Другими словами, согласно моим исследованиям, с люксовой сумочкой или часами класса «люкс» вас будут считать умнее, привлекательнее и интереснее в общении.

Это является автоматической, архаичной реакцией нашего мозга, которую мы не можем отрицать. Исследования, проведенные в Европе, Китае, Японии и Северной Америке, подтвердили, что эффект ALV универсален, независимо от того, насколько мы любим предметы роскоши, и не связан с возрастом или другими факторами. Даже товар по большей части не имеет значения, поскольку это желание вызвано в первую очередь историей о бренде.

Следовательно, бренды с яркими историями, которые с помощью ALV вызывают желание их иметь, могут добавить значительные надбавки ввиду той редкой ценности, которую они создают. Если ваш бренд создает высокую воспринимаемую потребительскую ценность, вы можете установить для него цену и добиться прибыли, которая намного превосходит прибыли в других категориях. Если бренды не могут предложить яркие истории, создавать соответствующее впечатление или правильно оценивать свою продукцию, ALV либо не появляется, либо полностью рушится. И если она уходит, то редко возвращается. Вот почему многие бренды в секторе предметов роскоши быстро идут на спад или вообще не развиваются. Управление ALV - ключевая задача в сфере предметов роскоши, и лишь немногие бренды уделяют этому должное значение.

Неудивительно, что LVMH - мастер историй о бренде и создания впечатлений от него. Бернар Арно (Bernard Arnault) точно описал предметы роскоши как способность вызывать желание их иметь. Чем сильнее это желание, тем выше способность создания ценности. В свою очередь, все больше клиентов обращаются к брендам с наибольшей способностью создавать ценность, и готовы платить цены, соответствующие этой ценности.

Так как же достигается эта ценность? Благодаря сочетанию лучших менеджеров в сфере предметов роскоши и уникально талантливых креативщиков, таких как Ким Джонс (Kim Jones) из Dior и Вирджил Абло (Virgil Abloh) из Louis Vuitton. Хороший пример - приобретение бренда Rimowa. До того, как LVMH стала контролировать бренд чемоданов, не было четких профильных или качественных историй о бренде, чрезмерно подчеркивался исторический аспект и по ошибке продукцию продавали оптом (что в значительной степени негативно влияло на восприятие бренда). Между тем бренд продемонстрировал практически полное отсутствие инноваций.

Александр Арно (Alexandre Arnault) наладил сбыт бренда, избавился от оптовиков и рекламных акций, значительно повысил цены и сделал бренд прорывным. Благодаря усилиям Rimowa, чемоданы впервые в истории стали такими же востребованными, как и дамские сумки, с сезонными коллекциями, которые вызвали у богатых путешественников желание продемонстрировать свои новейшие и моднейшие чемоданы бренда Rimowa. Прозрачные чемоданы Off-White x Rimowa быстро стали хитом продаж. Затем, во время пандемии, Rimowa переключилась на рюкзаки и более практичные предметы, которыми люди могли бы пользоваться каждый день. В результате Rimowa стал прекрасным примером того, как отстающий бренд может превратиться в креативный люксовый ведущий бренд с помощью убедительного рассказа о самом бренде.

Во время пандемии LVMH приобрела знаменитую ювелирную компанию Tiffany. Я ожидаю, что компания полностью преобразует бренд подобно трансформации Rimowa, что вдохнет новую жизнь в широко известный американский бренд и приведет к значительному росту компании, пользующейся огромной популярностью в Азии. Благодаря творческому подходу и формированию впечатлений, а также благодаря более последовательным стратегиям в области ценообразования и ассортимента у Tiffany будет огромный потенциал роста, как я уже отмечал в нескольких публикациях.

В отличие от многих других домов, занимающихся предметами роскоши, LVMH во время пандемии воздержалась от снижения цен или от продвижения - стратегия, которую я считаю лучшей практикой для люксовых брендов. Фактически, такие бренды, как Dior, повысили цены, что отражает огромную ценность их бренда.

Еще одной сильной стороной LVMH является то, что она не боится принимать жесткие решения. Одним из таких решений была приостановка деятельности Fenty - гламурного модного дома, созданного вместе с поп-певицей Рианной (Rihanna). Слухи о неутешительных результатах Fenty и высокой стоимости создания нового бренда заставили LVMH на время переключить свое внимание на более перспективные и бренды, способные расширяться.

В 2020 году ключевые бренды LVMH, такие как Dior, продолжали расширяться в цифровом формате, экспериментируя с новыми платформами, такими как Tiktok, в то время как другие люксовые бренды адаптировались неохотно и медленно. Таким образом, спрос на ограниченную серию Dior x Air Jordan был одним из самых высоких в цифровой торговле за всю историю - более 5 миллионов человек пытались купить обувь через веб-сайт, что привело к росту цен на перепродажу ограниченной серии до $10 000-$20 000, в зависимости от платформы. Эта инициатива показывает силу влияния ALV.

Способность последовательно управлять сложным портфелем брендов с основным акцентом на создание желания иметь его и ALV - и переводить эту огромную ценность в еще более высокие цены - объясняет историю успеха LVMH и поднимает ее рыночную оценку до невиданных высот. Бренды компании были одними из наиболее хорошо управляемых во время пандемии, прочно поддерживали связи со своими группами клиентов и постоянно вводили новшества.

LVMH преподносит урок другим брендам класса «люкс»: если вы сосредоточитесь на безупречном воплощении яркой истории бренда, будете избегать стремления заниматься продвижением и в трудные времена будете взаимодействовать с вашей клиентской базой в цифровом формате, тогда вы будете вознаграждены спросом со стороны клиентов и более высокими поступлениями, высокой рентабельностью и, в конечном итоге, максимальной рыночной капитализацией. Нынешний всплеск роста LVMH свидетельствует о том, что инвесторы считают, что у компании хорошие возможности для лидерства даже в условиях пандемии. Верят ли люди так же в ваш бренд?

Дэниел Лангер является генеральным директором фирмы Équité, специализирующейся на выработке стратегии развития бренда предметов роскоши, брендов-атрибутов стиля жизни и потребительских товаров, и профессором по развитию стратегии для предметов роскоши и создания высоких ценностей в университете Пеппердин (Pepperdine University) в Малибу, штат Калифорния. Он консультирует некоторые из ведущих брендов класса люкс в мире, является автором нескольких книг по управлению предметами роскоши, постоянным международным ключевым докладчиком, а также проводит мастер-классы по предметам роскоши в Европе, США и Азии. Смотрите на @drlanger