Как решить проблему великого раскола в алмазной отрасли?

Автор: Сэм Льюис (Sam Lewis)

(professionaljeweller.com) - По мере того, как алмазная отрасль начинает подниматься на ноги и смотреть на мир после пандемии, на повестке дня стоит внутренний вопрос, который угрожает выйти из-под контроля и требует неотложного внимания.

В 1980-х и 1990-х годах было огромное число негативных публикаций, сопровождавших конфликтные алмазы или шумиху, связанную с «кровавыми» алмазами.

К концу века были достигнуты большие успехи: примерная доля рынка, на которую приходились конфликтные камни, сократилась с уровня выше 20% до 1% в 2004 году.

Несмотря на этот успех, отрасль так и не избавилась от репутации, которую она приобрела за эти годы.

Растущий в последние годы потребительский спрос на подтвержденные ответственные методы ведения бизнеса снова привлек внимание к поставщикам бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами.

Прослеживаемые, устойчивые и этичные цепочки поставок теперь являются обязательными для любого ритейлера или бренда, надеющегося торговать драгоценными камнями.

Что думают о грязной репутации отрасли те, кто стоит за кулисами?

Арсений Будревич (Arseniy Budrevich), основатель студии Budrevich Fine Jewellery Studio в ювелирном квартале Хаттон Гарден, говорит: «негативные отзывы в прессе, с которыми столкнулась алмазная отрасль, в основном были более чем справедливые. Эксплуатация детского труда, нанесение ущерба окружающей среде и разорение развивающихся стран - все это веские причины для критики отрасли, и мы будем первыми, кто это сделает».

Он продолжает: «Однако в настоящее время, ввиду большого повышения осведомленности благодаря культурным влияниям и социальным сетям, освещающим эти проблемы, отрасль изменилась».

Главный исполнительный директор River Mounts Натан Уорбертон (Nathan Warburton) считает, что критику следует воспринимать конструктивно.

Он говорит: «Негативные публикации - это не так уж плохо. Если читать между строк, обычно можно получить ценную информацию о настроениях потребителей и внести необходимые изменения, чтобы адаптироваться. Если негативные отзывы заставляют нас остановиться и произвести переоценку, тогда они конструктивные и работают».

Между тем, Нилеш Шах (Nilesh Shah), директор RM Shah, уверен, что массовое восприятие отрасли повышается.

Он говорит: «Кимберлийский процесс (Kimberley Process), наряду с повышением отслеживаемости и осведомленности потребителей, вынудил отрасль разобраться и попытаться избавиться от тех, чьи стандарты не соответствуют требованиям современного общества».

Кимберлийский процесс - это усилия международного сообщества сделать торговлю алмазами более прозрачной, отслеживаемой и, в конечном счете, этичной.

Он был запущен в 2000 году, и на его веб-сайте утверждается, что проект устранил с рынка 99,8% конфликтных алмазов. К 2019 году во всем мире было одобрено алмазов на сумму около ₤10 млрд. Шах заключает: «Те дни, когда пресса постоянно недоброжелательно относилась к отрасли, уже давно позади».

Природные алмазы и бриллианты vs выращенные в лаборатории камни

В последнее время тех, кто работает с традиционными драгоценными камнями, добытыми из недр, беспокоит появившийся рынок выращенных в лаборатории - или синтетических - алмазов и бриллиантов.

Эта более доступная альтернатива демонстрирует впечатляющий рост в последние годы и даже претендует на то, чтобы быть более этичным выбором, чем ее традиционный аналог.

Carat * - это бренд полудрагоценных ювелирных украшений, который предлагает исключительно выращенные в лаборатории камни. Основатель и генеральный директор Скотт Томпсон (Scott Thompson) рассказывает агентству Professional Jeweller: «Несмотря на пандемию, рынок выращенных в лаборатории бриллиантов вырос с около $500 млн (₤360 млн) в 2017 году примерно до $2 млрд (₤1,4 млрд) в прошлом году, или примерно на 2% или 3% от всего рынка природных бриллиантов».

«Мы считаем, что поколения X, Y и Z готовы к совершенно разным товарам, символизирующим моменты любви и события в жизни. Эта тенденция побуждает многих в этих возрастных группах своим кошельком голосовать за то, во что они верят. Мы считаем, что отрасль вскоре полностью изменится для этого нового поколения».

Некоторые компании работают с обоими видами камней, при этом ритейлеры, в частности, стараются не занимать чью-то сторону. Однако на более высоких уровнях цепочки поставок поставщики алмазной продукции могут ярко выражать свою преданность, особенно в отношении природных камней.

Предполагаемая угроза для продаж природных бриллиантов, которую представляет более низкая цена на выращенные в лаборатории камни, вызвала некоторый раскол между сторонниками каждого из них, причем последние часто называются «поддельными», «искусственными» и «ненастоящими» бриллиантами. Однако те, кто находится по другую сторону, утверждают обратное.

Green Rocks Diamonds - оптовый торговец выращенными в лаборатории камнями, хотя его материнская компания Ofer Mizrahi Diamonds специализируется на камнях, добытых из недр.

Менеджер по продажам компании Green Rocks в Великобритании, Майко Итон (Maiko Eaton), описывает процессы выращивания алмазов в лаборатории: «Выращенные в лаборатории алмазы можно производить одним из двух способов: методом высокого давления и высокой температуры (high-pressure, high-temperature, HPHT), который полностью воссоздает условия, в которых алмазы формируются в природе, или методом химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD)».

Она продолжает: «Оба метода выращивания позволяют получить прекрасный камень, который с химической, оптической точек зрения и по своей структуре идентичен добытому алмазу, и каждый метод имеет свои достоинства для выращивания алмазов определенных размеров, форм и цветов».

Однако Анудж Сахни (Anuj Sahny), директор производителя природных бриллиантов Shamas BVBA, считает, что, хотя выращенные в лаборатории камни имеют определенное значение, у них есть свои проблемы.

Он говорит: «Они все-таки не являются углеродно-нейтральными, и для их производства нужно большое количество энергии и электричества. Даже после выращивания алмаза нужно еще провести огранку камня, поэтому процесс не будет быстрым и легким при всем желании».

NB Diamonds имеет дело как с выращенными в лаборатории, так и с природными камнями, хотя она ограничивает свои поставки первых, чтобы не задушить продажи природных бриллиантов. Директор Натаниэль Бендаян (Nathaniel Bendayan), как и многие представители отрасли, считает, что эти два товара ориентированы на разных покупателей.

«Потребитель, который хочет приобрести природный бриллиант и готов заплатить его стоимость, скорее всего, не польстится на камень, имеющий меньшую ценность и преимущества, из-за его цены, - говорит он. - Такой потребитель осознает превосходство природных бриллиантов и их долговечность на инвестиционном рынке».

Анудж Сахни из Shamas BVBA согласен с тем, что природные бриллианты являются более выгодным долгосрочным вложением, чем выращенные камни, и заявляет: «Выращенные в лаборатории бриллианты - лишь небольшая часть отрасли и больше связаны с бижутерией. На самом деле они не имеют инвестиционной ценности в отличие от природных бриллиантов».

Он добавляет: «Возраст природных алмазов составляет от одного до 3,5 млрд лет. У них долгая история, и они являются частью нашей планеты, как и люди, поэтому между нами существует особая связь».

Сотрудничество

Помимо тех, кто занимается одним видов этих камней, растет доля тех, кто предлагает оба вида. Смогут ли эти две стороны найти способ «поцеловаться», помириться и работать вместе с целью улучшения отрасли в целом?

Это не только может случиться, это должно произойти, говорят некоторые инсайдеры. По мнению некоторых, борьба между старой гвардией сторонников природных бриллиантов и начинающими сторонниками выращенных в лаборатории камней бессмысленна, контрпродуктивна и саморазрушительна, и, хотя пандемия все еще держит экономику в своих когтях, алмазная отрасль не может позволить себе продолжать «пожирать» саму себя.

Если отрасль сможет объединиться по этому вопросу, она, несомненно, будет вознаграждена за это.

И есть признаки того, что это начинает происходить. Даже De Beers признала неизбежность существования сегмента выращенных в лаборатории бриллиантов.

Дэвид Джонсон (David Johnson), руководитель отдела по корпоративной коммуникации, считает, что есть возможности для процветания обеих сторон, и говорит, что отрасли необходимо уйти «от ситуации, когда эти две категории делают взаимные негативные публичные заявления друг о друге и оказывают негативное влияние на обе стороны».

Несмотря на то, что приоритетом для De Beers является продажа камней, добываемых из недр, компания зашла на рынок выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов. Джонсон говорит: «De Beers - компания, производящая природные алмазы, но мы также создали компанию Lightbox по выращиванию алмазов, так как наше исследование потребительского рынка выявило возможность для выращенных в лаборатории бриллиантов предложить потребителям нечто иное - цвет и блеск по доступной цене».

Клио Томас (Clio Thomas), основатель и дизайнер Clio Saskia, признает, что, несмотря на то, что она считает себя романтиком и «всегда предпочитала природные драгоценные камни», она решила присоединиться к выращенным в лаборатории камням.

«За последние несколько лет выращенные в лаборатории бриллианты стали крупным активом для отрасли, - говорит она. - Я думаю, что есть время и место как для природных, так и для выращенных в лаборатории бриллиантов, и это зависит от ценностей отдельного клиента или дизайнера».

«будущее за лабораторными бриллиантами, но наряду с природными драгоценными камнями. Обе отрасли могут предложить разные вещи, но я рада видеть, как развиваются лабораторные технологии, потенциально предлагая новые изобретения и инновации».

Lebrusan Studio и CodebyEdge - два бренда нового поколения, которые ставят этический и экологичный продукт во главу угла своего предложения.

Lebrusan Studio специализируется не только на одном виде бриллиантов, но предлагает три вида: природные камни повторного обращения, недавно добытые природные бриллианты, а также и отслеживаемые выращенные в лаборатории камни.

«Все они устойчивые и прозрачные, но все они немного отличаются по своим этическим преимуществам», - говорит Арабэль Лебрусан (Arabel Lebrusan), компания которой пытается ограничить использование новых материалов.

Между тем, компания CodebyEdge в значительной степени использует выращенные бриллианты, при этом также включает небольшое количество природных камней. «Мы работаем только с теми природными бриллиантами, которые можно отследить и которые поступают от надежных поставщиков, имеющими с нами личные отношения», - объясняет Дональд Эдж (Donald Edge), основатель и креативный директор компании.

Тем не менее, он утверждает, что преимущества работы с выращенными в лаборатории бриллиантами слишком убедительны и их нельзя игнорировать, и он говорит: «Один из наших основных поставщиков переходит на 100% устойчивую бизнес-модель, используя лаборатории на экваторе, работающие на солнечной энергии, чтобы солнце могло обеспечивать производство алмазов энергией. Это приводит к незначительному выбросу углекислого газа, и никакого ущерба не наносится рабочим и земле».

Несмотря на перемены, все же очень мало поставщиков, которые занимаются исключительно выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Большинство, похоже, хотят оставить решение, в конечном счете, на усмотрение потребителей. Лорен Дэвидсон (Lauren Davidson), основатель и дизайнер Ellie Air Jewellery, говорит: «Я думаю, что клиенты будут принимать решение, что для них лучше, исходя из личных убеждений или бюджета».

Даже те, кто занимается исключительно природными бриллиантами, похоже, согласны с этим мнением. Натан Уорбертон из River Mounts говорит: «Мы рассматриваем природные и синтетические бриллианты как два разных продукта. Что, если изменить нашу точку зрения и посмотреть на них как на две стороны одной медали»?

Он разделяет мнение о том, что природные бриллианты повышаются в цене, а выращенные в лаборатории будут обесцениваться, если не будет предпринято никаких действий для снижения предложения, и приходит к выводу, что «существует рынок, на котором они могут сосуществовать, как в сегменте предметов роскоши, так и в сегменте доступных товаров».

Натаниэль Бендаян из NB Diamonds добавляет: «Сотрудничество - залог взаимной выгоды в любых отношениях».

Он считает, что эти две стороны монеты, по определению Уорбертона, не конкурируют, потому что они предназначены для совершенно разных рынков. Будем надеяться, что они перестанут критиковать друг друга во благо клиента.

«Для потребителей, - объясняет Майко Итон из Green Rocks, - природный бриллиант является подлинным, но таким же является и бриллиант, созданный в лаборатории. Разногласия между ними только отталкивают большую часть клиентов».

«Будущее дает возможность предложить выбор, при котором как природные, так и выращенные в лаборатории бриллианты будут успешно сосуществовать друг с другом», - добавил он.