Ахмед бин Сулайем, DMCC: авиакомпаниям необходимо запретить перевозку золота в ручной клади на рейсах с целью сокращения контрабанды

Дубай возглавит инициативу по контролю за маршрутизацией золота по этим каналам

Автор: Манодж Наир (Manoj Nair), бизнес-редактор

(gulfnews.com) - Дубай планирует взять на себя глобальную инициативу, состоящую в том, чтобы положить конец перевозке золота в «ручной клади» на рейсах авиакомпаний и таким образом нанести серьезный удар по контрабанде драгоценного металла. Если пассажиры по-прежнему намерены провозить в ручной клади золото, помимо украшений, которые они носят, то об этом следует должным образом заявить перед посадкой на борт.

Такие планы все еще находятся в стадии проработки, но, по словам Ахмеда бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), исполнительного председателя Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), уже пора этим заняться.

«Мы не можем дождаться, пока глобальные центры решат этот вопрос, … нам не нужен Илон Маск (Elon Musk), чтобы предложить решение, - сказал Ахмед бин Сулайем во время видеоконференции с ведущими представителями отрасли и другими заинтересованными сторонами. - Необходимо ввести запрет на провоз золота на рейсах в ручной клади».

«Если мир серьезно настроен контролировать поток контрабандного золота, то придется начать с золота в ручной клади», - добавил он.

Это выполнимо

Если авиакомпании и авиационные организации, например, Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), смогут внести свой вклад, эту проблему можно будет значительно уменьшить.

«Авиакомпании запретили провоз воды (бутылок) на борту - так многое изменилось для них после COVID-19, - сказал Ахмед бин Сулайем. - Сейчас подходящее время для сотрудничества с авиакомпаниями по поиску решения проблемы перевозки в ручной клади».

«Нам нужно контролировать то, что мы можем, и было бы ошибкой полагать, что это решат международные центры. Нам просто нужно, чтобы простые люди предложили решение этой проблемы. Нам даже не нужны самые умные люди, мы говорим не об управлении Европейским союзом», - отметил он далее.

Определение цели

В течение многих лет коммерческие рейсы стали самым простым каналом доставки золота, в какой бы форме это ни было, из одного пункта назначения на рынок, где по-прежнему не удовлетворен спрос на желтый металл. Даже в разгар пандемии, когда в страну были разрешены только рейсы для возвращения на родину, аэропорты и таможенные службы по всей Индии ловили пассажиров, использующих изобретательные способы контрабанды золота.

Бин Сулайем ясно дал понять, что потребуется время для того, чтобы заставить все заинтересованные стороны выработать взаимоприемлемое решение по противодействию такой деятельности. «Это может произойти через несколько месяцев, год, но необходимо найти приемлемое решение», - добавил он.

«Всем известно, что без Китая и Индии не может быть золотой отрасли. Дубай также является крупным игроком, и это положение не изменится. Но некоторые зашли слишком далеко в распространении дезинформации … или делают это из-за отсутствия информированности», - продолжил он.

Обвинение культуры

В недавнем сообщении в блоге Ахмед бин Сулайем указал на эти организации: «С момента выхода на международную арену в качестве глобального торгового центра несколько десятилетий назад Дубай взвалил на свои плечи свою долю сенсаций. В последние годы риторика неуклонно усиливается, что не совсем случайно связано с растущим успехом эмирата».

«К счастью, бόльшая часть сегодняшней критики Дубая - это скорее мещанские попытки дискредитировать его репутацию в надежде, что трейдеры не заметят неадекватные предложения и лицемерие торговых центров, которые он честно обошел. Во всяком случае, постоянный успех Дубая, особенно на рынках драгоценных металлов и на алмазном рынке, является ярким примером окончания эпохи монополии, навязываемой административным путем.

«Людям важно понимать, что контрабанда золота в Дубай не так проста и безопасна, как могут предположить некоторые из наших критиков. Только за последние несколько лет полиция Дубая показала чрезвычайную эффективность в задержании и преследовании контрабандистов золота, пытающихся ввести, вывести его или использовать город в качестве транзитного пункта для незаконных средств», - заявил он.

«Всего несколько месяцев назад полиция Дубая пресекла контрабандную операцию, в ходе которой использовался дипломатический багаж для вывоза товара из Дубая в Индию», - добавил он.

Привлечение мировой авиационной отрасли к внесению своего вклада в противодействие таким перевозкам могло бы стать следующим шагом...