Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - Похоже, Нил Фронеман (Neal Froneman) снова готовится к поглощению и, по словам Miningmx, пытается «… перезагрузить нарратив об уменьшающемся золоте Sibanye-Stillwater» путем слияния с AngloGold Ashanti или Gold Fields, либо с обеими компаниями.

Мне, как акционеру Gold Fields, есть что сказать об этом, о чем я заявляю заранее, потому что это касается точки зрения, и у меня есть твердые взгляды на этот вопрос.

С какой стати акционеры Gold Fields должны соглашаться на слияние с Sibanye-Stillwater? Для меня это не имеет никакого смысла. Явным победителем в такой сделке будет компания Sibanye-Stillwater, поскольку ей удастся завладеть успешными золотодобывающими предприятиями, принадлежащими Gold Fields, в Австралии, Гане и Южной Америке.

В явном проигрыше окажется Gold Fields, потому что она воссоединится со всеми этими истощенными золотыми приисками Южной Африки, которые она продала по бросовой цене Фронеману восемь лет назад, чтобы свести к минимуму воздействие ослабевающей южноафриканской золотодобывающей промышленности и негативное влияние политического воздействия Африканского национального конгресса (АНК) ЮАР на горнодобывающий бизнес.

Gold Fields также подвергнется еще большему воздействию всего этого багажа из-за своей доли в платиновых рудниках компании Sibanye-Stillwater, расположенных в стране.

Эта возможность напоминает мне классическую строчку из «Крестного отца-3» (Godfather Three), когда Майкл Корлеоне (Michael Corleone) разочарованно прошептал: «Когда думал, что я вышел из игры, … они меня обратно втянули»».

Но вы скажете, что Sibanye-Stillwater является диверсифицированной группой, занимающейся драгоценными металлами. Это крупный производитель платины, владеющий палладиевым рудником Стиллуотер (Stillwater), который приносит прибыль. Неужели акционеры Gold Fields выиграют от всего этого?

Да, но только до тех пор, пока цены на металлы платиновой группы будут оставаться на высоком уровне, а если вы знаете свою историю добычи полезных ископаемых в Южной Африке, цены на платину и акции компаний, добывающих платину, двигались как на американских горках с тех пор, как геолог Ганс Меренский (Hans Merensky) проследил масштабы рифа, названного его именем еще в 1922 году.

Надо отдать должное Фронеману, он точно рассчитал время для своей попытки заняться платиной, а его акционеры получили огромную выгоду от роста цен на металлы платиновой группы за последние три года. Также ему следует отдать должное за то, что он был самым откровенным из руководителей Южной Африки, критикуя ущерб, нанесенный АНК горнодобывающей отрасли страны.

Но имейте в виду, что производство платины компании Sibanye-Stillwater состоит из рудников, которыми лидер отрасли Anglo American Platinum решил больше не владеть, как и теми рудниками, которые принадлежали бывшей Lonmin - компании, которую я раньше называл «самым слабым звеном» в Южноафриканской платиновой игре.

Однако мне небезразлична стратегия Фронемана по созданию лидера в добыче драгоценных металлов в Южной Африке, и Gold Fields может кое-чем помочь - продать рудник Саут Дип (South Deep) компании Sibanye-Stillwater.

Рудник Саут Дип был тяжким бременем на шее Gold Fields в течение последнего десятилетия и выжил в основном благодаря фанатичной преданности ему генерального директора Ника Холланда (Nick Holland). В конце марта Холланд уходит, и его заменит Крис Гриффит (Chris Griffith), который может взглянуть на ситуацию по-иному.

Я считаю, что сейчас хорошее время для продажи рудника Саут Дип. Он наконец-то принесет какие-то деньги, и у него великое будущее в плане эксплуатации одного из крупнейших в мире неразработанных ресурсов золота! Sibanye-Stillwater в первую очередь зарабатывает деньги, поэтому Фронеман не может ссылаться на бедность, когда дело доходит до уплаты рыночной цены за актив.

Таким образом, он получает контроль над последним крупным золотым рудником Южной Африки, - если вы согласны с оценкой Холланда, - а Gold Fields избавляется от своего последнего южноафриканского звена, что должно привести к значительному изменению рейтинга акций в лучшую сторону. По-моему, звучит неплохо.