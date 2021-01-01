Маркировка «Сделано в Швейцарии» может приводить к 50-процентному увеличению стоимости товаров класса «люкс»

(thefashionlaw.com) - Что общего у Rolex, Cartier, Breitling, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Chopard и, например, Patek Phillipe? Их часы имеют определенный статус и уважаемое географическое происхождение в связи с тем, что они произведены в Швейцарии. В конце концов, «не секрет, что швейцарские товары и услуги пользуются отличной репутацией как у себя в стране, так и за рубежом», заявила поверенный по товарным знакам Швейцарии Милана Пантелич (Milana Pantelic), которая отмечает, что репутация знака «Сделано в Швейцарии» (Swiss made) основана на «высоком качестве, традициях и точности, роскоши, высоких технологиях, инновации и надежности».

Эта репутация и престиж, связанные с маркировкой «Сделано в Швейцарии», в значительной степени обусловлены постоянными инвестициями вышеупомянутых производителей часов (и других) в «качество, традиции и долговечность», - заявила Deloitte в своем последнем Исследовании швейцарской часовой отрасли (Swiss Watch Industry Study), при этом «проверенные временем качество и традиции швейцарского часового производства сохраняют свое важное значение» в течение десятилетий (а в некоторых случаях даже столетий), как с точки зрения начальной продажи, так и всё в большей степени на рынке подержанных часов, таким образом, приводя к высокому спросу и еще более высоким ценам.

Хотя Financial Times в сентябре отметила, что «колебания курсов валют и качество» - в сочетании с «ростом рынка подержанных часов, которые сохраняют высокую остаточную стоимость, давая брендам уверенность в повышении цен на первичном рынке» - являются отчасти причиной сохраняющегося роста цен на швейцарском часовом рынке, есть также и другая причина. Во многих случаях звездная репутация швейцарских производителей часов напрямую выражается в наценке, тем самым давая им возможность влиять на цены вследствие востребованного географического положения.

Другими словами, поскольку потребители обычно отдают предпочтение определенным товарам ввиду определенного географического происхождения и демонстрируют готовность платить больше за эти товары (опять же, из-за определенного географического происхождения), то очевидно, что такая маркировка, связанная с географией, создает реальную добавленную стоимость для владельцев брендов. Например, по данным Швейцарского федерального института международной собственности (Institute of International Property, IPI), что касается товаров класса «люкс», например, часов, указания на то, что они сделаны в Швейцарии, может привести к 50-процентному увеличению стоимости.

Учитывая это, компании не только рассматривали указание географии происхождения как «инструмент маркетинга и брендинга, способный влиять на структуру потребителей, устанавливать надбавки к ценам и генерировать торговые и экономические выгоды», - правильно заявила платформа электронной коммерции Pinduoduo в своем отчете, вышедшем этой осенью; законодатели сосредоточили внимание на том, как защитить эти важные маркировки, чтобы сохранить их способность служить в качестве уникальных индикаторов. «Чтобы лучше защитить «швейцарский» бренд, например, и «предотвратить неправомерное использование и сохранить его долгосрочную стоимость», швейцарское правительство в январе 2017 года приняло новый закон, устанавливающий четкие правила регистрации и использования обозначений швейцарского происхождения.

Эти правила устанавливают, что часы, например, могут считаться швейцарскими только в том случае, если: (1) их техническая разработка проводилась в Швейцарии (касается исключительно механических часов, по крайней мере, механической конструкции и изготовления опытного образца часов в целом; а для часов, которые не являются исключительно механическими, по крайней мере, для механической конструкции и изготовления опытного образца часов в целом, наряду с концепцией печатной схемы или схем, дисплея и программного обеспечения); (2) они имеют швейцарский часовой механизм; (3) их часовой механизм был установлен в корпус в Швейцарии; (4) окончательная проверка изготовителем проводилась в Швейцарии и (5) не менее 60 процентов производственных затрат приходится на Швейцарию.

Перенесемся в конец прошлого года - Федеральный совет Швейцарии оценил эффективность так называемого законодательства о «швейцарскости» и в официальном сообщении в декабре показал, что «бренд «Сделано в Швейцарии» должным образом защищен» и обычно приносит «более 1 млрд швейцарских франков ($1,13 млрд) ежегодно в экономику Швейцарии». В то же время Федеральный совет обнаружил, что с момента принятия закона четыре года назад произошло общее снижение злоупотребления ссылками на швейцарское происхождение.

Хотя Совет определил, что по результатам его рассмотрения, законодательство «достигает своей общей цели» и, таким образом, «нет необходимости в пересмотре», Пантелич утверждала, что «все еще существует необходимость в обеспечении действия закона и его правоприменении, в частности за границей». Она говорит, что «будет интересно посмотреть, в какой степени будет усилено правоприменение в будущем» за пределами швейцарии, например, в Китае, где распространены подделки и недобросовестные заявки на регистрацию товарных знаков.

Учитывая, что законодательство о «швейцарскости» «может применяться только в Швейцарии для борьбы с противозаконным использованием [обозначения «швейцарский» (Swiss)] и, таким образом, не применяется за границей», IPI заявляет, что «особенно трудно обеспечить соблюдение такой защиты» в таких странах, как Китай, где подделка продолжает оставаться крупномасштабной проблемой. IPI, однако, отмечает, что ему удалось добиться определенных успехов в борьбе с незаконным использованием бренда «Сделано в Швейцарии» в Китае, поскольку «Китайское ведомство по товарным знакам (Chinese Trademark Office) последовательно отклоняет заявки, содержащие неправомерное использование швейцарского креста или слова «швейцарский» как часть товарного знака». В то же время орган по защите интеллектуальной собственности отмечает, что «правовая база в Китае также допускает конфискацию и уничтожение товаров, которые незаконно рекламируются как “сделанные в Швейцарии”».

Тем не менее, Пантелич говорит, что будет очень интересно посмотреть, как правоприменительная практика будет развиваться в этом плане. «С момента принятия законодательства о швейцарскости IPI вынес только три решения (Решение № 14926, Решение № 100092 и Совместное решение № 100099-100102), причем два последних решения в настоящее время находятся на рассмотрении в Федеральном административном суде», заставляя практикующих юристов ждать будущих решений по «швейцарскости», в том числе по поводу того, поддержат ли судебные инстанции решения IPI.

Что касается того, как швейцарские производители часов справились в условиях пандемии COVID-19, которая «приостановила продажи на важных рынках, таких как Китай, и закрыла бόльшую часть Европы и США», что привело к резкому сокращению экспорта швейцарских часов, Марк Бейн (Marc Bain) из новостного агентства Quartz сообщил в декабре, что восстановление продолжалось, и сильнейшие отскоки «происходили в сегменте дорогостоящих часов», причем «часы очень высокого класса» оказались «одной из причин удивительной плавучести часов класса «люкс» [в 2020 году]».

«В 2020 году мы ожидали еще более глубокого падения рынка часов», - сказала Федерика Левато (Federica Levato), партнер Bain и руководитель ее глобального подразделения по потребительским товарам и розничной торговле, агентству Quartz. Однако «часовой рынок оказался устойчивым», сказала она.



