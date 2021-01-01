Источник превыше размера

Как спасти алмазный айсберг от таяния

Автор: Яаков Алмор (Ya’akov Almor)

(IDMA) - В марте 2019 года, когда я работал главным редактором журнала IDEX Magazine, я опубликовал передовицу под названием «Алмазный айсберг и изменение климата».

В статье я сравнил алмазную отрасль и ее продукцию с айсбергом, плавающим в «Океане товаров роскоши». Основная масса, примерно 90 процентов из 40 с лишним миллионов каратов алмазов, добываемых и продаваемых производителям бриллиантов в год, превращается в мелкие камни и камни категории «меле».

Я задался тогда вопросом, является ли айсберг хорошей метафорой для описания алмазной отрасли?

Да, является.

В конце концов, согласно вышеприведенной статистике, девять из каждых десяти бриллиантов весят менее 0,10 карата, и, как и в случае с настоящим айсбергом, эта колоссальная часть продукции остается почти невидимой, причем больший объем ее, выраженный в каратах, плавает ниже «поверхности». То, что вы видите над ватерлинией, это ювелирные украшения с более крупными бриллиантами, которые называются еще желанными украшениями.

Для многих, если не для всех алмазодобывающих компаний, эти более мелкие алмазы, являются их «хлебом с маслом». И, как мы узнали за последние годы, падение цен на мелкое алмазное сырье может создать или разрушить бизнес-модель этих алмазодобывающих компаний.

На конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность» (Investing in Africa Mining Indaba), состоявшуюся в Южной Африке в 2019 году, Пол Босма (Paul Bosma), генеральный директор юниорской алмазодобывающей компании Firestone Diamond, сказал: «Когда рынок [алмазов] восстановится? Мы выяснили, что потеряли от $15 до $17 за карат из-за падения рынка». Босма продолжил, что «… на данный момент у нас все в порядке, … не очень хорошо, … но в порядке. Ситуация очень чувствительна к ценам на алмазы. При цене $85 за карат наши денежные средства удваиваются. Если цена продержится на уровне $75 за карат еще два года, тогда мы, Petra Diamonds, Stornoway и Mountain Province, испытаем серьезные затруднения, потому что у всех нас есть задолженности, и все мы просто выживаем при нынешних ценах. При цене $85 за карат наши денежные средства удвоились. Если цена закрепится на уровне $75 за карат на следующие два года, то у всех нас, у Petra Diamonds, Stornoway и Mountain Province, будут большие проблемы, потому что у всех нас есть задолженности и все мы просто выживаем при существующих ценах». ... Эти алмазы составляют основание айсберга. Каждый отдельный алмаз и бриллиант ничем не примечателен и относительно дешев, но, вместе взятые, они СОСТАВЛЯЮТ алмазную отрасль!

Экзистенциальная угроза, исходящая от синтетики

Между тем существует еще одна реальная угроза для самого существования алмазной отрасли. Это значительный рост доли рынка синтетических алмазов ювелирного качества и опасность, которую они представляют для выживания алмазопровода.

В своем последнем отчете о мировой алмазной отрасли (февраль 2021 года) Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и компания Bain сообщили, что в 2019 и 2020 годах дальнейшее развитие технологий способствовало двузначному росту объемов производства и снижению розничных цен на выращенные в лаборатории бриллианты (lab-grown diamonds, LGD).

«Разница в цене между природными и выращенными в лаборатории бриллиантами фантазийных цветов особенно разительна - до 10 раз. В дополнение к независимым производителям выращенных бриллиантов, крупные ритейлеры бижутерии добавляют выращенные в лаборатории бриллианты к предлагаемым ими товарам, позиционируя эту категорию в сегменте бижутерии и делая ее доступной для более широкого круга потребителей, чувствительных к ценам», - говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что «потребители на ключевых рынках не видят существенных различий в устойчивости между выращенными и природными бриллиантами. LGD постепенно переходят в категорию бижутерии, поскольку растет интерес потребителей, здраво относящихся к цене».

Обратите внимание, что отчет касается только позиции потребителей по LGD и в нем не обсуждаются проблемы, которые представляют LGD для других участников алмазопровода.

Алмазный айсберг в большой опасности

Если эта тенденция сохранится и участники отрасли, особенно индийские производители бриллиантов, не прекратят добавлять синтетические природные бриллианты к природным, ритейлеры вполне могут признать свое поражение. Вскоре ритейлеры тоже могут потерять мотивацию проводить различие между природными и выращенными бриллиантами. Следовательно, они не будут видеть оснований для того, чтобы платить за бриллианты категории «меле» больше, чем за выращенные бриллианты такого же веса и размера. Хуже того, они перестанут об этом думать.

Когда рынок нижней части алмазопровода потеряет свою зависимость от природных бриллиантов малого размера, влияние на весь производственный процесс алмазодобычи будет катастрофическим. Без твердой основы - 90 процентов годовой добычи алмазов, которая поддерживает и уравновешивает алмазный айсберг, вся структура вполне может рухнуть и увлечь за собой верхние 10 процентов - видимую часть айсберга.

Решение

Решение простое, но далеко идущее. Отрасль должна принять решение о сохранении происхождения мелких бриллиантов и категории «меле» на всем протяжении алмазопровода и включать эти бриллианты в маркетинговые кампании и рассказ историй.

Конечно, это решение не первый раз было представлено отрасли. Когда в прошлом индийских производителей бриллиантов спрашивали об этом, они сразу отклоняли его как непрактичное и громоздкое. По словам одного производителя бриллиантов, логистика потребует от этих производителей беспрецедентных изменений в методах и способах производства.

Однако никто не сказал, что это невозможно!

Мы живем в беспрецедентные времена, и «очередная нормальность» требует нестандартного, новаторского мышления и решений. Действительно, сохранение происхождения природных мелких алмазов и категории «меле» на протяжении всего процесса производства и продаж потребует увеличения инвестиций в организационные структуры, потребует изменений в методах работы и потребует эффективных методов маркетинга и продаж.

В то же время, это будет выгодно по многим причинам: это понравится ювелирным дизайнерам и ритейлерам. Им будет предоставлена ​​еще одна возможность использовать гораздо более широкий ассортимент бриллиантов, чтобы рассказать потребителю убедительную историю, взимать более высокие цены и получать более высокую прибыль.

Сохраняя идентичность алмазов и бриллиантов на протяжении всего процесса производства и продаж, отрасль в целом может эффективно определять источники и место происхождения камней, то есть страну брендирования бриллиантов, как неотъемлемую часть своей маркетинговой и рекламной деятельности. Это также предложит рынку и неправительственным организациям полную прозрачность, которую они требовали долгое время. Наконец, если предпринять все вышеперечисленные шаги и включить в рассказы историю о мелких бриллиантах и категории «меле», все эти действия создадут дополнительную добавленную стоимость, повысят цену и увеличат прибыль по всему алмазопроводу.

У недавно созданного Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), бывшей Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), не должно быть проблем с присоединением к этой инициативе. После того, как DPA потратила впустую драгоценные годы и огромные средства на LGD, обеспечив им бόльшую известность, чем могли когда-либо желать производители LGD, Совет по природным алмазам теперь уделяет особое внимание продвижению природных бриллиантов. Следовательно, это должно быть прямо по его части!