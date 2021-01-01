Лунный фестиваль знаменует возвращение Китая в нормальное состояние

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Китайский Новый год в 2020 году наступил в самое худшее время для ювелирной отрасли. Распространение коронавируса в Китае и за его пределами внезапно стало серьезной угрозой для здоровья населения. Магазины закрылись, и потребители отказались от своих планов, связанных с путешествиями. Ритейлеры сообщили о резком падении продаж. Поставщики бриллиантов, особенно в Индии, опасались, что их дальневосточные клиенты просрочат платежи.

Гонконг, который полагается на туристический бизнес, пострадал почти сразу, поскольку приток посетителей остановился, и до сих пор ситуация не восстановилась. Но на материке, после того как проблема с вирусом была решена на раннем этапе борьбы с ним и снова заработала экономика страны, наблюдается рост, превышающий тот уровень, который ожидали многие аналитики. Поскольку границы остаются закрытыми, внутреннее потребление резко выросло. В результате лунный фестиваль в 2021 году показал гораздо более высокие результаты.

Продажи в ключевых компаниях розничной торговли и общественного питания выросли на 29% до 821 млрд юаней (около $126 млрд) за семь дней с 11 по 17 февраля, включая китайский Новый год, по сравнению с праздничным периодом 2020 года, сообщило в прошлом месяце министерство торговли страны. Поступления от продажи ювелирных изделий выросли на 161%, отчасти потому, что сезон этого года совпал с Днем святого Валентина.

«Продажи ритейлерам перед китайским Новым годом превзошли ожидания, - сказал Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, производителя бриллиантов из Мумбаи. - Возвращение Китая было уверенным. Одна из главных причин - отложенный спрос. Все хотели создать запасы».

По словам представителей отрасли, бόльшая часть роста была обеспечена за счет золота, основного инвестиционного актива для китайского рынка, который приобрел популярность на фоне роста цен на металл и экономической неопределенности. Но продажи бриллиантов также были выше, чем год назад, и спрос на бриллианты круглой огранки весом от 0,30 до 1 карата, цвета от D до I, чистоты от VS до SI был высоким.

Правительство не предоставило данных о продажах бриллиантов, но эта категория была «очень позитивной», - сказал рыночный аналитик Юлиус Чжэн (Julius Zheng).

«Во время китайского Нового года некоторые крупные ритейлеры золотых ювелирных изделий сообщили об увеличении продаж на 500% в годовом выражении, - пояснил Чжэн. - Ювелирные изделия с бриллиантами - это относительно новый вид ювелирных украшений, появившийся в 1990-х годах, но в Китае он приобретает все большее значение».

«Потребители считают золото приоритетом и покупают бриллианты, если у них есть дополнительные денежные средства», - объяснил Эфраим Сион (Ephraim Zion), основатель гонконгской компании Dehres, поставщика высококачественных бриллиантов, драгоценных камней и ювелирных изделий. Он заключил, что золотые украшения в большей мере способствовали восстановлению продаж в праздничный сезон.

«Китайцы давно не занимались покупками. Они устали, поэтому они покупают золото, а также украшения с бриллиантами, - прокомментировал Сион. - Состоятельные люди покупают и то, и другое. Те, кто принадлежит к среднему и более низкому классу, покупают золото, если они сэкономили немного денег».

Замена складских запасов

После резкого скачка продаж пополнение запасов бриллиантов и других компонентов ювелирных изделий в этом сезоне происходит более быстрыми темпами, чем в любой из последних двух лет, отмечает Чэнь Шень (Chen Shen) из Шанхая, президент Skywalk Global, дилерской и консалтинговой фирмы по драгоценным камням.

«Они уже начали заниматься пополнением запасов, - сказал Шень. - Все ювелирные фабрики, с которыми я разговаривал, очень загружены, потому что у них есть заказы. Когда есть спрос на золото, то есть спрос и на бриллианты».

«Пополняются в основном бриллиантами, которые пользовались спросом в течение сезона, - отметил Випул Сутария (Vipul Sutariya), директор по продажам и маркетингу индийского производителя бриллиантов Dharmanandan Diamonds.

«Китайский Новый год прошел хорошо, а для некоторых - просто фантастично, - сказал Сутария. - Никто не говорит, что он был средним или ниже среднего. Итак, у всех ожидания оправдались или результат превзошел их ожидания. Мы видели некоторые мероприятия по пополнению запасов. В целом в Китае спрос хороший».

Теперь ритейлеры обратили свое внимание на праздник Дня труда, который проходит в начале мая.

«Поскольку 1 мая - национальный праздник, и многие люди женятся, пополнение запасов начнется в марте, - сказал Чжэн. - Но я не ожидаю, что будет активное пополнение запасов, потому что бизнесу потребуется очень много времени, чтобы вернуться в нормальное состояние после пандемии».

Растущие ожидания

По оценкам Шеня, в первые два месяца 2021 года у крупнейших публичных ювелиров региона - гонконгских компаний Chow Tai Fook, Luk Fook и Chow Sang Sang - продажи на материке в годовом выражении увеличились примерно на 20%. Однако показатели в Гонконге упали. Ни один из «большой тройки» - как и Tse Sui Luen, их конкурент поменьше, - еще не сообщил данных за сезон.

По словам дилерской и консультационной фирмы, разница при сравнении с прошлым годом будет разительной, поскольку зависимость гигантов от физической розничной торговли повлияла на их результаты в разгар кризиса.

«Национальные ювелирные сети полагаются на продажи через розничную сеть, - утверждает Шень. - В первой половине 2020 года они пострадали больше, чем мелкие ювелирные компании, продажи которых зависят от личных отношений. Таким образом, небольшие компании в течение всего 2020 года довольно преуспевали».

На прошлой неделе правительство Китая дало прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 6% за год, хотя аналитики предсказывали более резкий рост, до 8%. По словам Шеня, это является хорошим предзнаменованием для потребления в наступающем году.

«Продажи ювелирных изделий начали расти после сентября. Октябрь, ноябрь и декабрь были очень хорошими, - сказал он. - У всех, кого я знаю, дела идут хорошо».