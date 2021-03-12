Экати планирует производить 5 млн каратов после возобновления добычи

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Новые владельцы рудника Экати (Ekati) планируют довести ежегодную добычу до 5 млн каратов в 2022 году после того, как на месторождении последние 10 месяцев проводился уход и техобслуживание.

Arctic Canadian Diamond Company приняла руководство предприятием в декабре, поскольку в апреле 2020 года бывший владелец - компания Dominion Diamond Mines подала заявление о защите от банкротства. Dominion не смогла выполнять свои обязательства по погашению задолженностей, которые выросли до CAD1,2 млрд ($820 млн), когда продажи алмазного сырья были заморожены из-за Covid-19. Ее 40%-ная доля в руднике Даявик (Diavik) остается частью процедуры банкротства компании Dominion.

Arctic, которая состоит из трех держателей облигаций Dominion - DDJ Capital, Brigade Capital и Western Asset Management, - взяла на себя $70 млн долга компании Dominion и вложила в рудник Экати $85 млн оборотного капитала. Это позволило руднику возобновить работу в конце января 2021 года, а по существующему плану его эксплуатация продлевается до 2028 года, сообщил Рори Мур (Rory Moore), временно исполняющий обязанности президента Arctic, агентству Rapaport News. Полное интервью с Муром и обзор планов Arctic представлены в мартовском номере отчета Rapaport Research Report.

«Сейчас мы на 100% сосредоточены на возвращении производства Экати в стабильное состояние, - сказал Мур. - Мы начали [перезагрузку] в разгар зимних холодов в Арктике, что довольно сложно, но мы наращиваем объем производства до максимального уровня».

В настоящее время операции проводятся на рудниках открытой разработки Сэйбл (Sable) и Пиджн (Pigeon), а также на подземном руднике Мизери (Misery). Мур сообщил, что на руднике Пиджн горная добыча будет осуществляться еще один год, а на Сэйбл - до 2024 года. Есть планы по разработке трубки Пойнт Лэйк (Point Lake), начало добычи на которой запланировано на 2023 год. Эти проекты вместе с запасами руды обеспечат добычу до 2028 года, пояснил он.

Добыча на руднике в этом году составит 4,5 млн каратов, а в 2022 году объем добычи вырастет до 5 млн каратов, добавил Мур.

Между тем, по словам Кристал Кайе (Kristal Kaye), финансового директора компании, Arctic планирует провести свою первую продажу алмазного сырья, добытого только на руднике Экати, в апреле или мае. Первая продажа будет проводиться на аукционе, хотя Arctic планирует и дальше продавать свои индивидуальные партии долгосрочным клиентам.

Под руководством Dominion, лоты включали смесь товаров с месторождений Даявик и Экати. Однако этого больше не будет, поскольку эти два рудника теперь находятся в разных портфелях.

Тем не менее, Arctic будет копировать модель компании Dominion, поставляя продукцию давним клиентам без взаимных обязательств, как предусмотрено долгосрочными контрактами компаний De Beers и Алроса, объяснила она. Каждая продажа будет оформляться как отдельная сделка, а ассортимент будет адаптирован к требованиям каждого клиента.

Продажа - на аукционе или напрямую клиентам - будет проводиться 10 раз в год в Антверпене после того, как товары будут отсортированы в Мумбаи.

В этом году основное внимание будет уделяться созданию бренда Arctic и повышению осведомленности об активах компании, в том числе о программе маркировки Canadamark, а также о руднике Экати. «Это для понимания того, кто мы и какова наша долгосрочная стратегия в отношении рудника и компании», - сказала Кайе.