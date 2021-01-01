Программные пираты Сурата

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - В Сурате есть несколько способов отсканировать алмазы. Традиционная деловая практика заключается в том, чтобы покупать легальное оборудование и лицензировать его программное обеспечение по принципу «плати по мере использования». Альтернативой является поиск услуг по планированию алмазов и составлению карт включений в другом месте по более низкой цене - с использованием пиратского программного обеспечения, устанавливаемого на поддельное оборудование. Производители бриллиантов в столице огранки и полировки не настолько наглые, чтобы на самом деле иметь эту технику в своих помещениях. Вместо этого они отправляют свои алмазы, а очень часто и своих работников, на сторонние объекты, где сосредоточены устройства для их сканирования. Иногда у них есть специальное оборудование, которое они сами используют. Финансовые выгоды значительные - использование пиратского программного обеспечения обходится дешевле, чем использование его на законных основаниях, - и эта практика прижилась у многих производителей бриллиантов.

В январе группа из примерно 50 налоговых инспекторов провела рейд в корпорации Diyora & Bhanderi Corporation (DBC), которая на своей странице в Facebook называет себя «крупнейшим в мире центром сканирования алмазов». Она находится в центре расследования по подозрению в уклонении от уплаты налогов и не подкрепленной документами продаже оборудования для сканирования алмазов. По сообщениям местных газет, после того, как инспекторы вошли в два здания, они изъяли более миллиона алмазов. Сообщается, что драгоценные камни были присланы для сканирования. Были также изъяты большие суммы наличных денег. Алмазы, принадлежащие большому числу различных компаний, будут возвращены их владельцам только при условии, что те предъявят надлежащие документы, подтверждающие право собственности, а также их законный импорт и приобретение - счета-фактуры и квитанции.

Израильская алмазная технологическая компания Sarine уже давно преследует DBC в судебном порядке, обвиняя ее в нарушении права пользования своей запатентованной технологией Galaxy и ее программного обеспечения, защищенного авторским правом. Она утверждает, что проблема пиратства широко распространена в Индии и что многие более мелкие игроки проводят сканирование нелегально. Sarine считает, что есть даже сайтхолдеры De Beers, которые пользуются услугами таких организаций.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор компании, признает, что юридический процесс идет медленно и является лишь одним из подходов к решению проблемы. «Даже в наиболее организованных правовых системах урегулирование судебных исков может занять много времени, поэтому, хотя нас и впечатлила эффективность вышестоящих судов в Индии, мы не полагаемся только на правовую систему, чтобы исправить этот беспорядок, и используем множество подходов для решения этой проблемы, включая коммерческие стимулы», - говорит он.

«Только в последние четыре-пять лет незаконные дельцы стали проявлять откровенную наглость в своих действиях и представлять более серьезную проблему. Сначала они «только» взламывали и подделывали копии нашего программного обеспечения, но затем перешли к копированию самого оборудования (которое защищено патентами), а теперь открыто обслуживают своих клиентов с помощью установок, в которые входят сотни устройств», - добавляет он.

«Клиенты знают, что мы будем преследовать их, если у них на их территории будет поддельное нелегальное оборудование, и ущерб их репутации будет значительным с возможными последствиями для их цепочек поставок и клиентов». Он говорит, что хорошо известно, что некоторые производители бриллиантов посылают своих людей для выполнения этой работы, но это почти невозможно доказать.

Было бы легко отмести озабоченность Sarine просто как личный интерес, учитывая неизбежные убытки, которые компания терпит от пиратства в области программного и аппаратного обеспечения. Но вопрос выходит далеко за рамки этого, - говорит Блок. Это душит развитие новых поколений технологий, что плохо для отрасли в целом.

«Это более широкая борьба, чем просто борьба компании Sarine, - говорит он. - у других компаний, которые меньше нас, в том числе даже индийских, копируют их устройства и их программное обеспечение. Мы тратим много своих ресурсов, времени и денег, добавляя функции безопасности в наше программное обеспечение в ущерб добавлению полезных функций и совершенствованию технологии».

«Этот вопрос не только финансовый, но он глубоко касается репутации отрасли. У нашей отрасли достаточно проблем, связанных с негативным восприятием алмазной отрасли потребителями, и подобные серьезные проблемы только усугубляют ситуацию. Если отрасль готова закрывать глаза на вопиющее нарушение прав интеллектуальной собственности, уклонение от уплаты налогов и другие незаконные действия, то мало шансов изменить это негативное восприятие», - продолжает он.

По его словам, настоящий ответ должен исходить от всей отрасли в целом - от крупных алмазодобывающих компаний, ведущих производителей бриллиантов, престижных и крупных ритейлеров и торговых организаций в Индии и за ее пределами. Им нужно сосредоточить внимание на объявлении вне закона негативных норм, противоречащих интересам отрасли. «Все они должны занять твердую позицию с целью обеспечения долгосрочной репутации и доверия, которые необходимы нашей отрасли и которых она заслуживает», - говорит он.

Прекрасных вам выходных.



