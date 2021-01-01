Отчет: в 2021 году мировой объем добычи золота вырастет на 5,5%

(mining.com) - После спада, наблюдавшегося в 2019 году, на мировой объем производства золота в течение 2020 года негативное влияние оказала пандемия COVID-19, и этот спад также усугубили приостановка работ по расширению и сокращение объемов производства на рудниках, близких к закрытию. Согласно оценкам британской аналитической компании GlobalData, общий объем производства в 2020 году снизился на 5,2%, до 108 млн унций.

Однако в этом году ожидается, что общий объем производства вырастет на 5,5%, до 113,9 млн унций, а затем увеличится до 124,1 млн унций к 2024 году, а совокупный годовой темп роста составит 2,9%.

По данным GlobalData, основными участниками этого роста будут Индонезия, Перу и США. Ожидается, что общий объем производства в этих странах вырастет с примерно 20,1 млн унций в 2021 году до 25,3 млн унций в 2024 году.

Ключевые проекты

К основным проектам, реализация которых, как ожидается, начнется в течение прогнозируемого периода, относится проект расширения подземного рудника Turquoise Ridge компаний Barrick и Newmont в Неваде, строительство которого ведется в настоящее время. Предполагается, что проект с годовой производственной мощностью 500 тыс. унций будет сдан в эксплуатацию в конце 2022 года.

Проект Salares Norte в Чили, полностью принадлежащий Gold Fields, также находится в стадии строительства. Ожидается, что проект с годовой производственной мощностью 450 тыс. унций и капитальными затратами на разработку около $860 млн начнет работать в 2023 году.

Наибольшее влияние covid-19 на производство золота наблюдалось в первой половине 2020 года, когда шесть из 10 ведущих производителей золота сообщили о совокупном падении объема добычи на 8,4% в годовом выражении. Основное снижение было у Barrick (12,3%), Newcrest (15%) и Agnico Eagle (8,4%). Основными участниками, компенсировавшими это снижение, стали Kirkland Gold (48%) за счет приобретения проекта Detour Lake компанией Detour Gold в январе 2020 года, а также Zijin (5,9%).

Несколько золотых приисков были вынуждены временно приостановить работу из-за пандемии, в том числе рудники Veladero, Pueblo Viejo и Porgera компании Barrick, а также горнодобывающие предприятия компании Agnico в провинциях Нунавут, Квебек, а также в Мексике.

Региональный объем производства

В Китае, сообщившем о рекордно высоком уровне производства золота в объеме 16,7 млн ​​унций в 2014 году, с тех пор наблюдается нисходящая тенденция вследствие изменения политики и истощения запасов руды. В дополнение к этим факторам, пандемия сильно ударила по объемам добычи в стране в первом квартале 2020 года. Таким образом, по оценкам GlobalData, объем производства золота в Китае снизился в 2020 году на 7%, до 12,4 млн унций.

Пандемия также оказала значительное влияние на компании в Африке, главным образом во втором квартале 2020 года, когда производство золота постепенно смещалось в сторону стран Западной Африки.

К золотым рудникам, которые были временно приостановлены в Африке, относятся Mponeng, Kalgold и Zondereinde в Южной Африке, Obuasi в Гане, Hounde в Буркина-Фасо и Fekola в Мали. В целом ожидается, что объем производства золота в Южной Африке снизится на 10,9% в 2020 году, при этом снижение также произойдет в Гайане (15,9%), Гане (7,5%) и Мали (5,6%).

Ожидается, что в Индонезии объем добычи сократится на 28,9% в связи с переходом карьера Grasberg, крупнейшего производителя золота в стране, на подземную разработку.

В отличие от других ключевых производителей, сообщает GlobalData, австралийские золотодобытчики в основном не пострадали от вспышки коронавируса, поскольку правительство приняло строгие меры для его сдерживания, что позволило минимизировать перебои в добыче полезных ископаемых.

Правительства штатов, включая Западную Австралию, Южную Австралию, Тасманию и Северную территорию, начали закрывать свои границы с конца марта, за некоторыми исключениями для работников основных служб. В целом ожидается, что объем производства золота в Австралии вырастет на 4,3% в 2020 году, достигнув 12 млн унций.