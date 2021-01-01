Постоянное стремление к экологически устойчивым бриллиантам

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В течение многих лет продавцы выращенных в лаборатории бриллиантов обычно заявляли, что их товар не наносит ущерба окружающей среде (экологически устойчивый) и экологически безопасный. Однако в 2019 году Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) разослала письма нескольким компаниям, предупреждая их не использовать эти термины.

Проблема заключалась не только в том, что компании почти не предоставляли информации о воздействии своих процессов на окружающую среду, хотя это, вероятно, не помогло. Они использовали определения, которые FTC называла «заявлениями об общих экологических преимуществах», что запрещено в соответствии с ее Инструкцией по выбору экологичных материалов (Green Guides).

«Продукт редко может принести всю ту пользу окружающей среде, которую потребители могут предполагать, исходя из общих заявлений», - сказал юрист FTC Роберт Фрисби (Robert Frisby).

Другими словами, термин «экологически устойчивый» разные люди понимают по-разному. Даже FTC признала, что у этого термина нет истинного определения, поэтому его использование не помогает потребителю сделать осознанный выбор. Во многих случаях использование этих терминов для выращенных в лаборатории бриллиантов, возможно, вводит в заблуждение, поскольку некоторые из этих производителей якобы экологически безопасных камней используют энергию, получаемую за счет угля, что еще больше приводит к изменению климата.

В настоящее время SCS Standards, подразделение SCS Global Services, которое проводило аудиторские проверки для Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewelry Council, RJC) и Brilliant Earth, разработали сертификат экологической устойчивости для алмазной отрасли. Все, кого интересует понимание определения устойчивости, данного компанией, может обратиться к ее 128-страничному стандарту, опубликованному открыто.

Эта формулировка все еще может не соответствовать требованиям FTC. Стэнли Матурам (Stanley Mathuram), исполнительный вице-президент компании SCS, выпустившей знак экологической устойчивости для других продуктов, например, пальмового масла и морепродуктов, говорит, что компания не использует формулировку FTC, но агентство может высказывать свое мнение. вполне вероятно, что бриллианты, объявленные «сертифицированными как экологически устойчивые» сторонней организацией, будут менее скептически восприниматься регулирующими органами и потребителями, чем компаниями, объявляющими себя экологически устойчивыми только потому, что это хорошо звучит.

Стандарты SCS, касающиеся экологически устойчивых бриллиантов, разрабатывались почти два года. В 2019 году компания впервые была привлечена к разработке процесса сертификации выращенных в лаборатории бриллиантов. В конце концов, она расширила свою работу, включив все типы бриллиантов и драгоценных камней.

В настоящее время сертификацию SCS могут получить алмазодобывающие компании, производители цветных камней и продавцы бриллиантов повторного обращения. SCS также надеется разработать стандарт для старательской добычи и стандарт для жемчуга. Как и все подобные стандарты, он будет дорабатываться и обновляться.

Этот стандарт включает два уровня - «сертифицированный как произведенный с ответственностью» (certified responsibly produced) и «сертифицированный как экологически устойчивый» (certified sustainable), причем последний является высшим из этих двух, и оценивает компании по 15 различным категориям.

Возможно, наиболее важной категорией является климатическая нейтральность, которая, как утверждает Матурам, выходит за рамки углеродной нейтральности: она требует нулевых выбросов углерода и то же самое относится к другим вредным химическим веществам, используемым в процессе выращивания, таким как метан, который, как он считает, «сильно ухудшает климат».

Как и в случае с углеродной нейтральностью, которая была достигнута одной компанией по выращиванию алмазов, Diamond Foundry, климатическая нейтральность включает в себя как уменьшение выбросов загрязняющих веществ, так и компенсации. Компенсации позволяют компаниям заявлять о нулевом экологическом воздействии, поддерживая экологически важные проекты или зарабатывая хорошую репутацию за счет использования угольной или солнечной энергии. Это общепринятая, хотя иногда и спорная практика.

Остальные 14 категорий охватывают все, от использования воды до образования смога. Некоторые предусматривают компенсации, а некоторые нет. Сертифицированные компании не обязательно сразу должны стать нейтральными в каждой категории. Бриллиант, сертифицированный как экологически устойчивый, должен оказывать нейтральное воздействие по крайней мере в 8 из 15 категорий стандарта в течение трех лет после сертификации и в 12 из 15 категорий - в течение шести лет. Камень, произведенный с ответственностью, не обязательно должен иметь нейтральное воздействие по какой-либо из 15 категорий, за исключением климатической нейтральности.

Существуют также стандарты в отношении прав работников, прав человека, деловой этики, знания своего контрагента, охраны здоровья и техники безопасности, а также соблюдения правовых норм (т. е., больше не нужно «играть в игры» с FTC).

Разработчики стандарта экологической устойчивости помнили, что разные методы производства алмазов связаны с разными проблемами (хотя проблемы есть у всех).

Самая большая проблема с алмазами, созданными в лаборатории, - это большое потребление энергии; для синтеза алмазов требуется высокая температура, как на солнце. Хотя следует остерегаться необоснованных обобщений, SCS в целом обнаружила, что для выращивания драгоценных камней требуется больше энергии, чем для их добычи, а добыча алмазов не так вредна для окружающей среды, как некоторые ее представляют.

«Добыча алмазов, вероятно, является одной из самых чистых форм добычи, - говорит Матурам. - Они извлекают камни, поэтому не используют никаких химикатов, как при добыче золота. Что касается выбросов, у них все хорошо».

Это не означает, что добыча алмазов не может иметь серьезных и разрушительных последствий для окружающей среды - иногда побочные эффекты в результате деятельности наносят вред близлежащей флоре и фауне или рекам. Это было бы недопустимо по стандарту SCS.

«Нарушения в землепользовании будут всегда, но необходимо смягчать эти воздействия, - говорит он. - Но в случаях, когда что-то действительно вредно, это невозможно компенсировать».

Однако до сих пор большинство компаний, проявивших интерес, - это продавцы выращенных в лаборатории бриллиантов, хотя возможно, что некоторые компании, добывающие драгоценные камни, и, возможно, даже компании, выращивающие жемчуг, будут участвовать в этой программе. До сих пор алмазодобывающие компании сопротивлялись, что не понятно для Матурама, учитывая, что многие из них уже задействованы в программах сертификации, в таких как RJC и сверхжесткая инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (Initiative for Responsible Mining Assurance).

«Хоть убей, я этого не понимаю, - говорит он. - Я могу только думать, что это связано с их непрекращающимся спором с выращенными в лаборатории камнями».

Первой компанией-производителем драгоценных камней любого типа, получившей сертификат экологической устойчивости (наивысшего уровня), является WD Lab Grown Diamonds, которая работает над соблюдением стандартов в течение года.

«Сертификация не для слабонервных, - предупреждает Сью Рехнер (Sue Rechner), генеральный директор WD. - Большинство компаний не соблюдают стандарты экологического и социального воздействия. Мы многое сделали, но также было много такого, о чем мы не знали».

В конце концов компания привлекла консультанта по окружающей среде.

«Я сразу поняла, что у нас не было знаний для этого, - говорит Рехнер. - В прошлом я занималась вопросами устойчивого развития, а также поддерживала и возглавляла многие из этих работ. Но это был действительно тяжкий труд».

В конце концов, компания ужесточила правила борьбы с коррупцией и отмыванием денег и написала новый кодекс этики для всех своих сотрудников.

«Это довольно исчерпывающий документ, совершенно новый для организации, и он стал основной важной вехой в этом процессе, - говорит директор по маркетингу WD Бриттани Льюис (Brittany Lewis), которая в конечном итоге возглавила этот процесс. - Поэтому сейчас каждый отдельный сотрудник несет ответственность за соблюдение экологической ответственности и прав человека, а также за справедливое отношение к своим коллегам».

Теперь, когда SCS пересмотрела свои системы, WD может называть все свои недавно произведенные бриллианты сертифицированными как экологически устойчивые и климатически нейтральные. Это станет частью фирменного стиля компании, поскольку она меняет свое название на Latitude.

Чтобы получить одобрение, компании WD требовался анализ не только ее процессов, но и процессов, используемых ее огранщиками, а также способа отслеживания ее бриллиантов по всему алмазопроводу.

«В комитет по стандартам входили представители промышленных алмазодобывающих предприятий, мелких алмазодобывающих предприятий, бриллиантов повторного обращения и производителей синтетических бриллиантов, - говорит Рехнер. - Мы обнаружили, что в цепочке поставок есть общие черты, в которых мы увидели возможности не только для обеспечения прослеживаемости и прозрачности, но и для внедрения передовых методов работы в цепочку поставок».

WD работала с австралийской компанией, специализирующейся на лазерной абляции, чтобы отслеживать ее алмазы и бриллианты от фабрики до магазина. Этот метод с некоторым успехом использовался для природных алмазов и бриллиантов.

«Мы тесно сотрудничаем с этим поставщиком над созданием базы данных, - говорит Льюис, - поэтому они получают от нас образцы и материалы, чтобы в основном определить, как выглядят наши характерные признаки. И затем создается эта уверенность посредством календарного секретного процесса покупок, поэтому любой из наших камней, присутствующих на рынке и несущих эти данные, будет пригоден для тестирования».

И хотя лазерное тестирование связано с некоторым повреждением драгоценного камня, «оно не так разрушительно, как мы думали», - говорит Льюис.

WD компенсирует не только свое текущее производство, но и производство в прошлом, поэтому теперь все ее складские запасы могут иметь знак сертификации климатической нейтральности (хотя, не обязательно знак экологической устойчивости - в зависимости от того, когда они были произведены). И хотя WD планирует рекламировать свою новую сертификацию в ходе своего маркетинга, она, вероятно, не раскроет всего того, что потребовалось для этого.

«Стандарт не требует от нас предоставления точных данных об общем объеме нашей деятельности, - говорит Льюис. - У нас есть вопросы, связанные с конфиденциальностью и интеллектуальной собственностью. Но мы работаем над тем, чтобы поделиться результатами в пересчете на карат, которые помогут потребителю в некоторой степени понять наше общее климатическое воздействие».

Эта сертификация будет распространяться только на бриллианты, произведенные WD (и любой другой компанией, прошедшей сертификацию). Но кольцо с бриллиантом WD нельзя назвать сертифицированным как экологически устойчивое, если нет аналогичных гарантий в отношении его оправы и других камней в нем.

Конечно, возникает вопрос, насколько эффективным будет такое позиционирование, поскольку, несмотря на предупреждение FTC, некоторые в отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов продолжают без всякого основания называть себя «экологически безопасными», как они это делали в течение многих лет.

«Я уверена, что люди и дальше будут использовать «зеленый камуфляж», - говорит Рехнер. - У нас есть замечательные конкуренты, но есть и неприятные, и они будут продолжать распространять свою неправду. Я считаю, что потребители видят неискреннее поведение за версту, а если есть попытки запустить платформу, которая не является настоящей, некоторые люди могут «купиться» на нее, но большинство - не “купятся”».

«Сегодня информация легко доступна, и люди увидят, что существует стандарт. Раньше никогда не было стандарта. Так что мы можем противопоставить этому факты и стандарты», - добавляет она.

Хотя WD, вероятно, будет не единственной компанией, занимающейся выращенными в лаборатории бриллиантами, или иначе говоря, получившей эту сертификацию, Рехнер считает получение этого сертификата важным моментом не только для своей компании, но и для всей алмазной отрасли.

«Эта отрасль традиционно была ориентирована на предложение, - говорит она. - На самом деле она не была ориентирована на потребителя. Так что это помогает нам занимать то место, где мы сейчас находимся, - в центре внимания большего числа потребителей».

«Мы надеемся, что отрасль займет свое место и начнет вести себя соответствующим образом, - заявляет она, - и мы сможем двигаться к лучшим стандартам и результатам - своим и других компаний».