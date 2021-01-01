Новости

Министерство финансов России не будет закупать алмазы у АЛРОСА

Министерство финансов России не намерено закупать алмазное сырье у компании АЛРОСА, поскольку в этом нет необходимости, учитывая хорошую динамику рынка, заявил журналистам, согласно сообщению РИА Новости/Прайм, заместитель министра финансов Алексей Моисеев...

Сегодня

Горнодобывающая компания Northam Platinum показала хорошие результаты за первое полугодие

Компания по добыче металлов платиновой группы (МПГ) Northam Platinum показала хорошие операционные результаты за полугодие: нормализованная прибыль от производственной деятельности, торговли и капвложений выросла на 73,6%, до 3,3 млрд рандов...

Сегодня

Lucapa Diamond увеличила алмазные ресурсы Луло на 35%

Компания Lucapa Diamond сообщила, что запасы алмазов в недрах на принадлежащем ей на 40% алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе увеличились на 35%, до 135 900 каратов со 100 000 каратов в 2019 году.

Вчера

Зимбабве продает алмазы единственному покупателю на фоне опасений о ценовом сговоре

Согласно сообщениям СМИ, Зимбабве якобы продает все партии алмазного сырья на своих аукционах одному покупателю на фоне опасений, что некоторые коррумпированные чиновники из компаний Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и Minerals Marketing...

Вчера

В 2022 году дебютирует выставка-ярмарка JGT Dubai

Согласно пресс-релизу организаторов, первая дубайская выставка-ярмарка ювелирных изделий, драгоценных камней и технологии Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Dubai), задуманная как инструмент высокоэффективного поиска поставщиков ювелирных...

Вчера

Постоянное стремление к экологически устойчивым бриллиантам

Сегодня
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В течение многих лет продавцы выращенных в лаборатории бриллиантов обычно заявляли, что их товар не наносит ущерба окружающей среде (экологически устойчивый) и экологически безопасный. Однако в 2019 году Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) разослала письма нескольким компаниям, предупреждая их не использовать эти термины.

Проблема заключалась не только в том, что компании почти не предоставляли информации о воздействии своих процессов на окружающую среду, хотя это, вероятно, не помогло. Они использовали определения, которые FTC называла «заявлениями об общих экологических преимуществах», что запрещено в соответствии с ее Инструкцией по выбору экологичных материалов (Green Guides).

«Продукт редко может принести всю ту пользу окружающей среде, которую потребители могут предполагать, исходя из общих заявлений», - сказал юрист FTC Роберт Фрисби (Robert Frisby).

Другими словами, термин «экологически устойчивый» разные люди понимают по-разному. Даже FTC признала, что у этого термина нет истинного определения, поэтому его использование не помогает потребителю сделать осознанный выбор. Во многих случаях использование этих терминов для выращенных в лаборатории бриллиантов, возможно, вводит в заблуждение, поскольку некоторые из этих производителей якобы экологически безопасных камней используют энергию, получаемую за счет угля, что еще больше приводит к изменению климата.

В настоящее время SCS Standards, подразделение SCS Global Services, которое проводило аудиторские проверки для Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewelry Council, RJC) и Brilliant Earth, разработали сертификат экологической устойчивости для алмазной отрасли. Все, кого интересует понимание определения устойчивости, данного компанией, может обратиться к ее 128-страничному стандарту, опубликованному открыто.

Эта формулировка все еще может не соответствовать требованиям FTC. Стэнли Матурам (Stanley Mathuram), исполнительный вице-президент компании SCS, выпустившей знак экологической устойчивости для других продуктов, например, пальмового масла и морепродуктов, говорит, что компания не использует формулировку FTC, но агентство может высказывать свое мнение. вполне вероятно, что бриллианты, объявленные «сертифицированными как экологически устойчивые» сторонней организацией, будут менее скептически восприниматься регулирующими органами и потребителями, чем компаниями, объявляющими себя экологически устойчивыми только потому, что это хорошо звучит.

Стандарты SCS, касающиеся экологически устойчивых бриллиантов, разрабатывались почти два года. В 2019 году компания впервые была привлечена к разработке процесса сертификации выращенных в лаборатории бриллиантов. В конце концов, она расширила свою работу, включив все типы бриллиантов и драгоценных камней.

В настоящее время сертификацию SCS могут получить алмазодобывающие компании, производители цветных камней и продавцы бриллиантов повторного обращения. SCS также надеется разработать стандарт для старательской добычи и стандарт для жемчуга. Как и все подобные стандарты, он будет дорабатываться и обновляться.

Этот стандарт включает два уровня - «сертифицированный как произведенный с ответственностью» (certified responsibly produced) и «сертифицированный как экологически устойчивый» (certified sustainable), причем последний является высшим из этих двух, и оценивает компании по 15 различным категориям.

Возможно, наиболее важной категорией является климатическая нейтральность, которая, как утверждает Матурам, выходит за рамки углеродной нейтральности: она требует нулевых выбросов углерода и то же самое относится к другим вредным химическим веществам, используемым в процессе выращивания, таким как метан, который, как он считает, «сильно ухудшает климат».

Как и в случае с углеродной нейтральностью, которая была достигнута одной компанией по выращиванию алмазов, Diamond Foundry, климатическая нейтральность включает в себя как уменьшение выбросов загрязняющих веществ, так и компенсации. Компенсации позволяют компаниям заявлять о нулевом экологическом воздействии, поддерживая экологически важные проекты или зарабатывая хорошую репутацию за счет использования угольной или солнечной энергии. Это общепринятая, хотя иногда и спорная практика.

Остальные 14 категорий охватывают все, от использования воды до образования смога. Некоторые предусматривают компенсации, а некоторые нет. Сертифицированные компании не обязательно сразу должны стать нейтральными в каждой категории. Бриллиант, сертифицированный как экологически устойчивый, должен оказывать нейтральное воздействие по крайней мере в 8 из 15 категорий стандарта в течение трех лет после сертификации и в 12 из 15 категорий - в течение шести лет. Камень, произведенный с ответственностью, не обязательно должен иметь нейтральное воздействие по какой-либо из 15 категорий, за исключением климатической нейтральности.

Существуют также стандарты в отношении прав работников, прав человека, деловой этики, знания своего контрагента, охраны здоровья и техники безопасности, а также соблюдения правовых норм (т. е., больше не нужно «играть в игры» с FTC).

Разработчики стандарта экологической устойчивости помнили, что разные методы производства алмазов связаны с разными проблемами (хотя проблемы есть у всех).

Самая большая проблема с алмазами, созданными в лаборатории, - это большое потребление энергии; для синтеза алмазов требуется высокая температура, как на солнце. Хотя следует остерегаться необоснованных обобщений, SCS в целом обнаружила, что для выращивания драгоценных камней требуется больше энергии, чем для их добычи, а добыча алмазов не так вредна для окружающей среды, как некоторые ее представляют.

«Добыча алмазов, вероятно, является одной из самых чистых форм добычи, - говорит Матурам. - Они извлекают камни, поэтому не используют никаких химикатов, как при добыче золота. Что касается выбросов, у них все хорошо».

Это не означает, что добыча алмазов не может иметь серьезных и разрушительных последствий для окружающей среды - иногда побочные эффекты в результате деятельности наносят вред близлежащей флоре и фауне или рекам. Это было бы недопустимо по стандарту SCS.

«Нарушения в землепользовании будут всегда, но необходимо смягчать эти воздействия, - говорит он. - Но в случаях, когда что-то действительно вредно, это невозможно компенсировать».

Однако до сих пор большинство компаний, проявивших интерес, - это продавцы выращенных в лаборатории бриллиантов, хотя возможно, что некоторые компании, добывающие драгоценные камни, и, возможно, даже компании, выращивающие жемчуг, будут участвовать в этой программе. До сих пор алмазодобывающие компании сопротивлялись, что не понятно для Матурама, учитывая, что многие из них уже задействованы в программах сертификации, в таких как RJC и сверхжесткая инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (Initiative for Responsible Mining Assurance).

«Хоть убей, я этого не понимаю, - говорит он. - Я могу только думать, что это связано с их непрекращающимся спором с выращенными в лаборатории камнями».

Первой компанией-производителем драгоценных камней любого типа, получившей сертификат экологической устойчивости (наивысшего уровня), является WD Lab Grown Diamonds, которая работает над соблюдением стандартов в течение года.

«Сертификация не для слабонервных, - предупреждает Сью Рехнер (Sue Rechner), генеральный директор WD. - Большинство компаний не соблюдают стандарты экологического и социального воздействия. Мы многое сделали, но также было много такого, о чем мы не знали».

В конце концов компания привлекла консультанта по окружающей среде.

«Я сразу поняла, что у нас не было знаний для этого, - говорит Рехнер. - В прошлом я занималась вопросами устойчивого развития, а также поддерживала и возглавляла многие из этих работ. Но это был действительно тяжкий труд».

В конце концов, компания ужесточила правила борьбы с коррупцией и отмыванием денег и написала новый кодекс этики для всех своих сотрудников.

«Это довольно исчерпывающий документ, совершенно новый для организации, и он стал основной важной вехой в этом процессе, - говорит директор по маркетингу WD Бриттани Льюис (Brittany Lewis), которая в конечном итоге возглавила этот процесс. - Поэтому сейчас каждый отдельный сотрудник несет ответственность за соблюдение экологической ответственности и прав человека, а также за справедливое отношение к своим коллегам».

Теперь, когда SCS пересмотрела свои системы, WD может называть все свои недавно произведенные бриллианты сертифицированными как экологически устойчивые и климатически нейтральные. Это станет частью фирменного стиля компании, поскольку она меняет свое название на Latitude.

Чтобы получить одобрение, компании WD требовался анализ не только ее процессов, но и процессов, используемых ее огранщиками, а также способа отслеживания ее бриллиантов по всему алмазопроводу.

«В комитет по стандартам входили представители промышленных алмазодобывающих предприятий, мелких алмазодобывающих предприятий, бриллиантов повторного обращения и производителей синтетических бриллиантов, - говорит Рехнер. - Мы обнаружили, что в цепочке поставок есть общие черты, в которых мы увидели возможности не только для обеспечения прослеживаемости и прозрачности, но и для внедрения передовых методов работы в цепочку поставок».

WD работала с австралийской компанией, специализирующейся на лазерной абляции, чтобы отслеживать ее алмазы и бриллианты от фабрики до магазина. Этот метод с некоторым успехом использовался для природных алмазов и бриллиантов.

«Мы тесно сотрудничаем с этим поставщиком над созданием базы данных, - говорит Льюис, - поэтому они получают от нас образцы и материалы, чтобы в основном определить, как выглядят наши характерные признаки. И затем создается эта уверенность посредством календарного секретного процесса покупок, поэтому любой из наших камней, присутствующих на рынке и несущих эти данные, будет пригоден для тестирования».

И хотя лазерное тестирование связано с некоторым повреждением драгоценного камня, «оно не так разрушительно, как мы думали», - говорит Льюис.

WD компенсирует не только свое текущее производство, но и производство в прошлом, поэтому теперь все ее складские запасы могут иметь знак сертификации климатической нейтральности (хотя, не обязательно знак экологической устойчивости - в зависимости от того, когда они были произведены). И хотя WD планирует рекламировать свою новую сертификацию в ходе своего маркетинга, она, вероятно, не раскроет всего того, что потребовалось для этого.

«Стандарт не требует от нас предоставления точных данных об общем объеме нашей деятельности, - говорит Льюис. - У нас есть вопросы, связанные с конфиденциальностью и интеллектуальной собственностью. Но мы работаем над тем, чтобы поделиться результатами в пересчете на карат, которые помогут потребителю в некоторой степени понять наше общее климатическое воздействие».

Эта сертификация будет распространяться только на бриллианты, произведенные WD (и любой другой компанией, прошедшей сертификацию). Но кольцо с бриллиантом WD нельзя назвать сертифицированным как экологически устойчивое, если нет аналогичных гарантий в отношении его оправы и других камней в нем.

Конечно, возникает вопрос, насколько эффективным будет такое позиционирование, поскольку, несмотря на предупреждение FTC, некоторые в отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов продолжают без всякого основания называть себя «экологически безопасными», как они это делали в течение многих лет.

«Я уверена, что люди и дальше будут использовать «зеленый камуфляж», - говорит Рехнер. - У нас есть замечательные конкуренты, но есть и неприятные, и они будут продолжать распространять свою неправду. Я считаю, что потребители видят неискреннее поведение за версту, а если есть попытки запустить платформу, которая не является настоящей, некоторые люди могут «купиться» на нее, но большинство - не “купятся”».

«Сегодня информация легко доступна, и люди увидят, что существует стандарт. Раньше никогда не было стандарта. Так что мы можем противопоставить этому факты и стандарты», - добавляет она.

Хотя WD, вероятно, будет не единственной компанией, занимающейся выращенными в лаборатории бриллиантами, или иначе говоря, получившей эту сертификацию, Рехнер считает получение этого сертификата важным моментом не только для своей компании, но и для всей алмазной отрасли.

«Эта отрасль традиционно была ориентирована на предложение, - говорит она. - На самом деле она не была ориентирована на потребителя. Так что это помогает нам занимать то место, где мы сейчас находимся, - в центре внимания большего числа потребителей».

«Мы надеемся, что отрасль займет свое место и начнет вести себя соответствующим образом, - заявляет она, - и мы сможем двигаться к лучшим стандартам и результатам - своим и других компаний».

 

Версия для печати