При подготовке к программе вакцинации от COVID-19 горнодобывающие компании ЮАР сталкиваются со сложной дилеммой из-за «противников вакцинации»

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Горнодобывающий сектор Южной Африки считает, что он может вакцинировать от COVID-19 от 2,5 до 3 млн человек.

Учитывая его обширные медицинские учреждения, цифровую базу данных и охват местного населения, связанного с добычей полезных ископаемых, нет оснований думать, что ему это не удастся. Сектор уже сумел превзойти остальную часть страны с точки зрения принятых мер по борьбе с COVID-19.

По данным Minerals Council SA, уровень тестирования на COVID-19 в горнодобывающем секторе составляет около 23% от общего числа сотрудников, что превышает 19%, достигнутые во всем мире, и 13% в Южной Африке. Несмотря на то, что на сегодняшний день в этом секторе из-за этой болезни погибло около 301 человека, стоит отметить более низкий уровень смертности на количество случаев заболеваний: в сообщении совета говорится, что инфицированные сотрудники выявляются быстрее, а медицинские учреждения работают лучше.

Однако предстоящая программа вакцинации связана со сложностями. Во-первых, чтобы эффективно вакцинировать миллионы людей, горнодобывающий сектор должен будет установить государственно-частное сотрудничество с профсоюзами и правительством, которое предусматривало бы возвращение на работу, как было после жесткого режима самоизоляции в марте прошлого года.

Однако это сотрудничество будет сдерживаться рамками, связанными с правовыми вопросами, касающимися профессиональной деятельности, в частности, с вопросом о противодействии противников вакцинации.

ENSAfrica, адвокатская фирма, пытается выяснить, как горнодобывающие компании могут внедрять политику вакцинации на рабочих местах в ситуации, когда в Южной Африке, в отличие от других юрисдикций, нет специального закона о вакцинации.

Президент Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa) в своем общенациональном послании 1 февраля заявил, что вакцинация от COVID-19 не будет обязательной. Так могут ли горнодобывающие компании полагаться на Закон о технике безопасности и охране здоровья в горнодобывающей отрасли (Mine Health and Safety Act) ввиду отсутствия конкретного закона?

«Это то, что мы рассматриваем, особенно с точки зрения прав сотрудников», - говорит Джеймс Веллстед (James Wellsted), руководитель отдела по связям с инвесторами в компании Sibanye-Stillwater, являющейся одним из крупнейших работодателей в горнодобывающем секторе Южной Африки, насчитывающем примерно 40 000 сотрудников.

«В конце концов, должна проводиться просветительская работа, - говорит он. - Правительство тоже должно помочь нам развенчивать мифы о вакцинации».

Так считает и доктор Тутула Балфур (Thuthula Balfour), руководитель отдела здравоохранения совета по недропользованию ЮАР. «Горнодобывающим компаниям необходимо соблюдать баланс между своими правами и правами отдельных лиц, - говорит д-р Балфур. - Если мы хотим вернуться к нормальной экономике, мы должны его поддерживать».

Среди тысяч сотрудников, которые сделают прививку, особенно после успешной программы народного просвещения, люди, которые ее не сделают, могут остаться в меньшинстве.

«При всей шумихе вокруг вакцины и охвате социальных сетей работодатели должны предвидеть распространение ложной информации о вакцине, которые могут подорвать любую кампанию за «сердца и умы», касающуюся политики вакцинации на рабочем месте», - заявили юристы ENSAfrica.

Недобросовестная дискриминация представляет собой потенциальную опасность в случае, если горнодобывающая компания предпримет действия против противников вакцинации - перевод на другую работу или даже увольнение. «Если компания сможет доказать, что вакцинация является частью рабочих обязанностей, тогда компания могла бы ее отстоять», - сказал Балиндиле Шези (Balindile Shezi), директор отдела трудового права ENSAfrica.

«В противном случае компании придется отстаивать рациональность своей политики (в отношении вакцинации от COVID-19). Иначе могут подать иски о несправедливом увольнении», - добавил он.

«Действительно необходимо соблюдать равновесие, - сказал Шези. - Основополагающий принцип - обеспечение общей безопасности бизнеса или отражение угрозы бизнесу».