Новости

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Вчера

Серьги-наушники и сказки роботов: объявлены 13 российских участников проекта Сosmos, Lem, Jewellery

Сегодня
Экспертиза

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    Фото: Jewelry Report


  Автор: Ирина Слесарева

(jewelry-report.ru) - Организаторы Сosmos, Lem, Jewellery назвали 13 работ из России, которые станут участниками международного арт-проекта в течение года:

Екатерина Комарова, кольцо «Я человек - действие»

Светлана Субботина, брошь «Эволюция»

Анастасия Королева, коллекция «Telescope»

Мария Мамкаева, колье «Сказки роботов» из коллекции «Космический мусор»

Анна Лопаткина, коллекция «Микросхемы»

Диана и Владислав Абрамовы-Варюхины, bluetooth-наушник «Маскон»

Екатерина Федотова, браслет «Солнце и луна»

Ксения Шинковская, «Инопланетная брошь по мотивам дневников Йона Тихого»

Анна Григорьева, наладонный браслет «Рыцари святого контакта»

Тамара Трусова, кольцо «Slice»

Алексей Крюков, подвеска «Блуждая по разумному океану»

Павел Тимофеев, подвеска из коллекции тотемов «Zoo»

В категории «Студенческие работы»

Александр Емелин, брошь «Мир сошел с ума»

Вне конкурса: часы «Гагарин», «Штурманские»

Конкурсная выставка объединяет на одной площадке оригинальные работы, вдохновленные творчеством популярного польского писателя, философа и футуролога Станислава Лема. В настоящее время для участия в экспозиции заявлены проекты художников из Польши, Великобритании, США, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Японии, Швеции, Австрии, Латвии, Литвы, Эстонии и др. По информации организаторов – всего около 200 работ, включая российские. Среди участников – Ruudt Peters (Нидерланды), Felieke van der Leest (Голландия), Katerina Belkina (Германия), Tim Carson (Великобритания) и др.

Начиная с февраля проект будет реализован в формате передвижной выставки в местах, связанных с произведениями Станислава Лема – во Львове, Кракове, Берлине, Вене и др. Виртуальное открытие экспозиции состоялось осенью во Вроцлаве. Работы участников Сosmos, Lem, Jewellery будут опубликованы в художественном 200-страничном каталоге.

Организатор - Академия искусства и дизайна им. Е. Гепперта (Польша, Вроцлав)

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Кольцо «Сингулярность» из коллекции «Антигравитация» работы Palladin Gold             Фото: Jewelry Report

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