De Beers стремится получать данные сайтхолдеров о бриллиантах

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - De Beers начинает программу отслеживания алмазов и бриллиантов, которые она поставляет сайтхолдерам, поскольку алмазодобывающая компания стремится эффективнее использовать данные и убедиться, что покупатели извлекают выгоду из приобретаемого алмазного сырья.

Как стало известно Rapaport News, компания запросит у производителей бриллиантов информацию о выходе бриллиантов из алмазов по новому контракту на поставку, который вступает в силу в апреле. Сайтхолдеры пояснили, что это позволит De Beers проверять, что производители бриллиантов проводят огранку и полировку камней, а не перепродают их. Это также позволит проверить источник и предоставит алмазодобывающим компаниям доступ к важной рыночной информации, добавили источники.

Сайтхолдеры полагают, что De Beers запросит подробную информацию о размерах и показателях качества бриллиантов. В настоящее время программа находится в стадии разработки, и ее детали не являются окончательными.

План разработан на фоне повышения внимания к стоимости нового трехлетнего соглашения. Контракт, который будет действовать до декабря 2023 года, предусматривает поставки меньшему количеству дилеров, чем раньше, поскольку компания хочет, чтобы как можно больше клиентов превращали алмазы в пользующиеся спросом бриллианты, а не «перепродавали» алмазное сырье по более высокой цене.

С этой целью De Beers разделит сайтхолдеров на три категории - производителей бриллиантов, дилеров и ритейлеров - и предложит каждой группе особый выбор алмазного сырья. Подача заявок закончилась в прошлом месяце.

«Они хотят контролировать людей, заявляющих, что они производят бриллианты, что они на самом деле это делают, - сказал на этой неделе инсайдер с рынка алмазного сырья. - Они также хотят попытаться лучше понять, как работает этот процесс производства бриллиантов».

Один из вариантов для клиентов - предоставить эти данные добровольно, а взамен получить информацию о том, как рынок производит обработку алмазов De Beers, сказал сайтхолдер, предупредив, что эти планы все еще находятся на начальной стадии. Руководители De Beers встретились с избранными клиентами во время февральского сайта на этой неделе, чтобы обсудить этот вопрос.

Новый контракт позволяет компании сосредоточиться на том, чтобы сделать рынок более эффективным и прозрачным, а также наладить отношения сотрудничества с сайтхолдерами, сказал в интервью в четверг Пол Роули (Paul Rowley), исполнительный вице-президент De Beers по торговле алмазами. По его словам, это также поможет гарантировать, что «нужные товары будут в надежных руках».

«Дело не в надзоре за системой, - заверил Роули. - Речь идет о зрелых, здоровых отношениях. Дело не в том, что мы собираемся контролировать все без исключения бриллианты, которые получаются из бокса. Это отношения, которые построены также на доверии».

Этот план не связан с Tracr, блокчейн-проектом компании De Beers. В ноябре прошлого года De Beers пообещала регистрировать бόльшую часть своего годового объема производства в стоимостном выражении на этой платформе к 2030 году. По словам Роули, для большой части нового проекта будут использоваться системы отслеживания, которые уже имеются у производителей бриллиантов.

«Это не та программа, которая войдет в систему, - пояснил он. - Очевидно, что Tracr является платформой, которая может это сделать. Но она не будет охватывать все товары. Она на самом деле для более крупных камней».

В то время как предыдущий контракт был сосредоточен на соблюдении финансовых требований, ситуация в алмазной отрасли в этой области улучшилась, и клиенты в целом добились успеха в сокращении своих задолженностей, отметил Роули. По его словам, в новом соглашении больше внимания уделяется прозрачности.

«Мы занимаем сильные позиции, чтобы по-настоящему ухватиться за этот очередной этап и работать в тесном контакте с разными клиентами, используя разные способы», - добавил руководитель.