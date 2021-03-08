Успешный ремонт алмазодобывающего судна привел к появлению еще двух проектов по ремонту судов

Автор: Шальк Бургер (Schalk Burger)

(engineeringnews.co.za) - Успешный ремонт алмазодобывающего судна Gariep, эксплуатируемого компанией De Beers Marine, в ноябре привел к тому, что на 2021 год были запланированы еще два проекта по ремонту судов в порту Кейптауна, сообщил 25 февраля Департамент Западной Капской провинции по экономическому развитию и туризму (Department of Economic Development and Tourism, DEDAT).

Добывающее судно Gariep должно было быть отправлено в сухой док порта Кейптауна на 112 дней для проведения техобслуживания и переоборудования, но потребовалось согласование из-за пандемии, вызванной Covid-19, и ограничений из-за режима самоизоляции. Были некоторые опасения, что проект не будет продолжен, и De Beers Marine обратилась в DEDAT с просьбой об одобрении проекта.

После урегулирования вопроса с портом Кейптауна и благодаря помощи команды DEDAT по технике безопасности на месте ведения работ с целью обеспечения выполнения всех необходимых протоколов по охране здоровья, связанных с Covid-19, судно прибыло в Кейптаун 1 августа.

Из-за сложных международных процедур по смене экипажа и урегулированию иммиграционных проблем, существовавших в то время, иностранному экипажу из 44 человек сначала не разрешили выйти на берег. Однако, поскольку экипаж не мог оставаться на борту во время проведения технического обслуживания и был нужен на месте проведения работ по модернизации, это привело к дальнейшим задержкам по проекту и риску отмены проекта по ремонту.

Отдел по дебюрократизации (Red Tape Reduction Unit) при DEDAT обратился в Объединенный национальный комитет по иммиграции (National Joint Committee on Immigration) и убедил его в экономической важности проекта и заверил, что все меры по технике безопасности на рабочих местах были соблюдены. Комитет выдал специальное разрешение на высадку экипажа, и 24 ноября проект был завершен.

По словам Дэвида Майньера (David Maynier), члена исполнительного комитета DEDAT Западной Капской провинции и министра финансов и экономического развития провинции, благодаря вмешательству Отдела дебюрократизации выполнение этого проекта также проложило путь еще для двух проектов по ремонту судов, которые уже запланированы на этот год в порту Кейптауна.

Для борьбы с бюрократией и упрощения ведения бизнеса в Западной Капской провинции необходимо партнерство на всех уровнях государственного управления, частного сектора и отраслевых организаций, работающих вместе с целью создания благоприятной среды, в которой бизнес может процветать и создавать рабочие места.

С момента начала работы в 2011 году наш Отдел дебюрократизации помог тысячам компаний справиться с устаревшей или ненужной бюрократией, ограничивающей их рост. По его информации, только в этом финансовом году они рассмотрели более 1 270 дел и сохранили общий показатель урегулирования проблем на уровне 80%.

«Эта работа, проведенная нашим Отделом дебюрократизации, является отличным примером того, что мы прилагаем все силы для повышения легкости ведения бизнеса и создания благоприятных условий для компаний для их роста и создания рабочих мест в Западной Капской провинции. Я хотел бы поблагодарить все заинтересованные стороны, внесшие вклад в успех проекта технического обслуживания алмазодобывающего судна Gariep, особенно в это очень сложное время».

Он добавил, что любой бизнес в Западной Капской провинции или любые новые потенциальные инвесторы, ведущие борьбу с бюрократизмом, могут связаться с нашим отделом дебюрократизации для получения бесплатной помощи.

«В дальнейшем мы будем значительно наращивать наши усилия по искоренению систематических бюрократических проблем и по облегчению ведения бизнеса, чтобы Западный Кейп оставался привлекательным местом для инвестиций и создания рабочих мест», - заключил Майньер.