Покупка худших бриллиантов в мире

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Кормак Кинни (Cormac Kinney) занимается дешевыми бриллиантами. Чем дешевле, тем лучше. И ему все равно, как они выглядят. Он покупает их не из-за их красоты, он покупает их, чтобы продавать как биржевой товар. Его подход к покупке алмазов «полярно противоположен» подходу почти всех остальных участников рынка. Он не видит драгоценных камней, он даже не знает, какую цену платит. Его единственной заботой является то, чтобы его автоматизированная система покупала нужные ему природные бриллианты разных размеров, с разными показателями цвета и чистоты, чтобы их можно было упаковать в коллекции, имеющие совершенно одинаковую стоимость. «Мы платим самую низкую цену за самые плохие бриллианты», - говорит он, если они соответствуют критериям.

Они будут запечатаны в прозрачные пластиковые «монеты» (coins), обычно содержащие от восьми до десяти камней общим весом от трех до четырех каратов, и каждый из которых имеет начальную стоимость $5 000. Количество камней и вес в каратах будут определяться рынком, а фактическая цена будет колебаться ежедневно. Каждая такая монета должна содержать камни, представляющие одинаковую редкость с геологической точки зрения, хотя их долларовая стоимость может быть разной. По словам Кинни, генерального директора и основателя нью-йоркской Diamond Standard, это является ключом к созданию взаимозаменяемого бриллиантового товара.

В настоящее время компания продает монеты на $25 млн в рамках товарного IPO и создала собственную онлайн-биржу для покупки необходимых ей камней почти у 100 продавцов, включая сайтхолдеров De Beers. «Мы покупаем представленное на сайте без просмотра, - говорит Кинни. - Наш компьютер автоматически покупает самые дешевые бриллианты из статистически достоверного образца. Мы даже не знаем цены. Мы буквально покупаем сертификат. Каждый камень стоимостью более $750 за карат должен пройти оценку Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) перед покупкой, а все остальные могут быть оценены GIA или Международным геммологическим институтом (International Gemological Institute, IGI) после покупки, но должны соответствовать той оценке, которую обещал поставщик».

«Наш компьютер автоматически покупает самые дешевые бриллианты, которые образуют статистически достоверную выборку. Мы не определяем цену заранее. Нам все равно, как они выглядят, если они соответствуют оценке GIA. Если мы покупаем драгоценный камень весом 0,47 карата чистоты VVS1, можно поспорить, что он худший в мире. И мы хотим этого, потому что устанавливаем “наименьшую стоимость поставки”», - продолжил он.

Diamond Standard проводит электронные торги через свою Diamond Standard Exchange на покупку статистических образцов природных бриллиантов всех показателей качества - цвета от D до L, от безупречной чистоты до SI2, качества изготовления от VG до EX в диапазоне размеров от 0,23 карата до 0,74 карата, с любой флюоресценцией. На следующей неделе компания начнет закупку 65 000 бриллиантов, которые будут отсортированы системой оптимизации в группы с одинаковой стоимостью, из которых лаборатории IGI создадут монеты и доставят их инвесторам. Diamond Standard Exchange взимает комиссию в размере 3,5%.

«Наш способ покупки является полной противоположностью способу покупки ювелирами, - говорит Кинни, серийный предприниматель в сфере финансовых технологий. - В рамках ограниченного диапазона цветов и чистоты они хотят купить самый блестящий камень за свои деньги и действуют избирательно. Во всем диапазоне цветов и чистоты мы хотим купить самые дешевые камни, которые соответствуют требованиям сертификации, глобально и автоматически. Этот процесс должен быть прозрачным и повторяемым «ценовым открытием». Все драгоценные металлы в мире торгуются таким образом, с созданием рынка и централизованного журнала лимитных заявок».

Бриллианты никогда не были привлекательным предложением для инвесторов, в основном потому, что нет двух одинаковых камней. Их нельзя переплавить в слитки, как золото или другие драгоценные металлы, поэтому 99 процентов из них используются в ювелирных изделиях. Но создание нового рынка бриллиантов - любых бриллиантов - открывает интересные возможности. Внезапно появился спрос на «трудно продаваемые» драгоценные камни, которые могут быть не очень красивыми, но которые соответствуют требованиям с точки зрения их спецификации. Diamond Standard не покупает у населения, но для компании не представляет большого труда найти невостребованные камни и стать поставщиком. Конечно, многое зависит от готовности индивидуальных и институциональных инвесторов использовать бриллианты как новую возможность. Но если они это сделают, то предложения вновь добытых камней могут не удовлетворить спрос, и мы можем обнаружить, что существует растущий новый рынок бриллиантов повторного обращения.

Прекрасных вам выходных.