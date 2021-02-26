Пять важных тенденций, проявляющихся в алмазной отрасли непосредственно сейчас

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый аналитик (CFA)

(paulzimnisky.com) - Несмотря на относительно стабильный потребительский спрос на бриллианты на устоявшихся рынках, таких как США, и заметный рост на новых рынках, таких как Китай, бόльшую часть последнего десятилетия алмазная отрасль была вялой. Частично это можно объяснить предположительно избыточным предложением в цепочке поставок, недостаточными маркетинговыми усилиями и общим пессимизмом в отношении алмазного бизнеса, поскольку изменения в экономике потребления бросают вызов традиционным отраслям.

Тем не менее, в последнее время алмазная отрасль осознает эти проблемы, в некоторых областях более активно, чем в других, и предпринимает различные макро- и микро-инициативы. Возможно, по счастливой случайности, события 2020 года, казалось, заставили отрасль принять более ускоренный подход ко многим из этих инициатив, пять из которых, на мой взгляд, более выражены. Их краткий анализ дается ниже:

1. Приоритизация устойчивости:

Я хотел бы, чтобы алмазная отрасль стала лидером в области устойчивого развития. Помимо того, что это просто правильный образ действий для будущих поколений с чисто деловой точки зрения, я думаю, что надежный подход к устойчивому развитию на самом деле является необходимостью для отрасли, учитывая, что бриллианты являются дискреционным товаром, вызывающим эмоции потребителей, - проще говоря, товар должен иметь позитивное значение для людей и вызывать у потребителей хорошие чувства.

С точки зрения горной добычи алмазная отрасль занимает уникальное положение, учитывая, что большинство алмазов находится в кимберлитовых породах. Кимберлит классифицируется как ультрамафическая порода, обладающая уникальным свойством, которое позволяет ему естественным образом поглощать очень высокие концентрации CO 2 (примечание: ультрамафические породы представляют собой лишь небольшой процент доступных пород на планете).

Я думаю, что это одно из самых захватывающих достижений в области устойчивого развития не только для алмазодобывающей отрасли, но и для более крупной горнодобывающей отрасли в целом, поскольку этот процесс «карбонизации минералов» может привести не только к горной добыче с нейтральным уровнем эмиссии углерода, но и к горной добыче с «отрицательным уровнем эмиссии углерода». De Beers участвует в разработке этой технологии уже около пяти лет наряду с разработкой других экологически безопасных технологий добычи полезных ископаемых, например, разработки горнодобывающих машин на водородном топливе, это направление возглавляет материнская компания De Beers Anglo American (LSE: AAL).

2. Отслеживание происхождения бриллиантов:

В ближайшие годы, когда покупатель будет приобретать бриллиант, я думаю, ему будет предоставлена ​​информация об источнике происхождения бриллианта (то есть, о стране, где был добыт алмаз, или даже о конкретном руднике) в дополнение к традиционным качественным характеристикам, указанным в сертификате. Инициативы по происхождению бриллиантов стали приоритетом в отрасли, чему способствовало наличие новых технологий, которые делают реальностью поддающееся проверке отслеживание бриллианта по (иногда запутанной) цепочке поставок.

Сначала источник происхождения, вероятно, будет доступен только для более крупных центральных бриллиантов, однако я думаю, что в конечном итоге цепочка поставок может адаптироваться, чтобы обеспечить возможность отслеживания и более мелких камней. Tiffany & Co. (теперь частная), крупнейшая ювелирная компания в мире по оценкам, уже предоставляет «географическую информацию о поставщиках» для всех бриллиантов крупнее 0,18 карата.

Предоставление клиентам источника происхождения бриллианта повышает привлекательность «рассказа» об этом камне, но также дает понять, что это настоящий природный бриллиант, не связанный с конфликтами. Раньше большинство клиентов неохотно платили значительную надбавку за бриллиант с предоставленным источником происхождения, как это было видно в кампаниях с канадскими брендами бриллиантов, однако я думаю, что в ближайшем будущем большинство потребителей, особенно в развитых регионах мира, просто потребуют информацию о происхождении.

3. Более упорядоченная цепочка поставок:

Перенасыщенный рынок, возможно, был величайшей бедой для алмазной отрасли на протяжении большей части последнего десятилетия. Слишком большой объем предложения (например, от алмазодобывающих компаний), который частично был вызван рекордно высокими ценами на бриллианты в начале 2010-х годов, наряду с чрезмерной спекуляцией со стороны некоторых участников мидстрима - среднего сегмента алмазопровода (т. е., производителей бриллиантов), привело к большему объему предложения, чем отрасль могла справиться на данный период времени.

Тем не менее, теперь кажется, что начала укрепляться деловая дисциплина, поскольку верхний сегмент (апстрим) и мидстрим отрасли продемонстрировали, что в последние кварталы больше практиковалось ограничение предложения. Тенденция, направленная на сокращение товарных запасов в отрасли, которая начала укрепляться перед 2020 годом, была еще больше усилена пандемией. Крупнейшие алмазодобывающие компании снизили планируемые объемы производства и предоставили беспрецедентную гибкость своим контрактным покупателям алмазного сырья. Кроме того, De Beers недавно предприняла структурные шаги по более эффективному распределению алмазного сырья между своими покупателями, что должно удерживать предложение в руках самых сильных игроков, тех, кто может с прибылью обеспечивать ему добавленную стоимость.

Кроме того, внешние силы меняют способ работы мидстрима отрасли; например, наблюдается тенденция к снижению (относительной) доступности кредитов для производителей бриллиантов после нескольких лет незначительного дохода, что вынуждает применять более консервативные методы закупок. Кроме того, сам мидстрим также предпринял взвешенные меры для поощрения более консервативных методов работы, которые наблюдались после начала пандемии. Например, в прошлом году индийские торговые организации, производящие бриллианты, призвали к добровольному запрету на импорт алмазного сырья в попытке сохранить контролируемые уровни складских запасов с целью поддержания цен на бриллианты и сохранения кредитоспособности отрасли.

4. Постоянный рост потребительского спроса в Китае:

2020 год подтвердил силу и устойчивость китайского потребительского рынка бриллиантов. Несмотря на режимы самоизоляции и экономическую неопределенность, спрос на бриллианты в Китае продолжает неожиданно расти. Несколько крупных ювелирных компаний показали высокий рост продаж в материковом Китае, выражающийся двузначными цифрами в последние кварталы.

Опираясь на очевидное последовательное создание богатства и подающий надежды средний класс и верхний сегмент среднего класса, склонный к роскоши, Китай показал себя как последовательную движущую силу спроса на бриллианты; в то время как рост на более развитых западных рынках, по-видимому, остается более чувствительным к изменчивым экономическим условиям и изменяющимся структурам потребительских покупок. Например, крупнейшая ювелирная компания Китая, специализирующаяся на ювелирных изделиях, Chow Tai Fook (HK: 1929) продолжала открывать новые магазины впечатляющими темпами, компания открыла новые магазины даже во время пандемии. Между тем, крупнейшая ювелирная компания США по количеству магазинов Signet (NYSE: SIG) за последние годы закрыла сотни магазинов в связи с реструктуризацией компании (см. Рисунок ниже).

5. Инновации в даунстриме - нижнем сегменте алмазопровода:

Глобальные локдауны, связанные с пандемией, показали нам, что ювелирные компании с надежной работающей электронной торговлей (eCommerce) не только способны выдерживать недели и месяцы закрытия обычных магазинов, но в некоторых случаях действительно процветают, отбирая долю рынка у конкурентов, не использующих eComm. Режимы самоизоляции также показали нам, что значительное число потребителей готовы покупать дорогие ювелирные изделия с бриллиантами через Интернет, даже не видя и не ощущая их лично.

Кроме того, ювелирная отрасль демонстрирует лидерство в области инновационного маркетинга потребительских товаров. Например, Chow Tai Fook использует «прямые трансляции» (live streaming) в социальных сетях и на других цифровых платформах с участием знаменитостей и влиятельных лиц, чтобы обсуждать товары и вызывать интерес к ним с помощью потокового видео в реальном времени. В апреле прошлого года, в разгар пандемии, представитель компании сказал мне, что прямые трансляции событий с ведущими лидерами общественного мнения (key opinion leaders (KOL) - «ключевыми лидерами мнений», т. е., влиятельными лицами) генерируют в среднем почти 10 миллионов просмотров в месяц.

Хотя в алмазной отрасли в последние годы, безусловно, были периоды взлетов и падений (которые были больше похожи на падения, чем на взлеты), она снова и снова показывала, что является очень устойчивой отраслью даже во времена кризиса. Ювелирные изделия и, в частности, бриллианты, продолжают находить отклик у потребителей во все более глобальном масштабе, в то время как участники отрасли снова и снова демонстрируют, что являются преданной группой, приверженной поддержанию жизни и актуальности отрасли.