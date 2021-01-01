De Beers опять повышает цены на алмазы по мере продолжающегося оживления рынка

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Экспертиза

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bnnbloomberg.ca) - De Beers повысила цены на алмазы во время третьего цикла продаж подряд по мере того, как набирает обороты восстановление отрасли после пандемии.

По словам людей, знакомых с ситуацией, которые пожелали остаться неназванными, поскольку информация является конфиденциальной, крупнейший в мире производитель алмазов поднял цены примерно на 4 процента во время второй продажи в этом году.

Представитель De Beers от комментариев отказался.

Цены на алмазы восстанавливаются после того, как кризис, вызванный коронавирусом, привел практически к полной остановке отрасли в первом полугодии прошлого года. Значительные продажи в праздничный сезон в США и хорошие признаки китайского Нового года привели к тому, что покупатели поспешили пополнить свои запасы алмазного сырья.

De Beers использует этот спрос после того, как компания, входящая в Anglo American Plc, была вынуждена сделать значительные скидки в прошлом году. Рост продаж на этой неделе в Ботсване последовал за ростом цен примерно на 5 процентов в прошлом месяце, что стал самым большим за последние годы. Компания также повысила цены в декабре.

Рост цен снова касался самых крупных и дорогостоящих алмазов. По словам источников, цены на алмазы, из которых можно получить бриллианты весом от 2 до 4 карат, выросли более чем на 7 процентов.

Повышение цен на двух предыдущих аукционах не отпугнуло клиентов - огранщиков, полировщиков и трейдеров, которые доминируют в среднем сегменте алмазопровода отрасли, - и в январе De Beers сообщила, что это самая крупная продажа за три года. Тем не менее, некоторые участники отрасли выразили обеспокоенность по поводу того, что рынок становится слишком «горячим», что может привести к спаду в конце года.

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