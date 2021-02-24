От великого (De Beers) до смешного (Лил Узи Верт)

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Недавно мое внимание привлекли две истории с бриллиантами, которые появились в ведущих средствах массовой информации. Одна была очень респектабельной историей из финансовых изданий о том, что De Beers объявила о своей самой большой выручке с сайта за три года. Другой была как раз публикация о самой странной истории с бриллиантами, которую вы, вероятно, прочитаете, - о рэпере, которому в лоб вживлен розовый бриллиант стоимостью $24 млн. От великого до смешного один шаг. Давайте сначала поговорим о De Beers. В конце концов, едва ли проходит неделя, чтобы сообщение о крупнейшем в мире поставщике алмазов (по стоимости) не появлялось в СМИ, связанных с алмазами. Прошло меньше года с тех пор, как они зафиксировали нулевой показатель на третьем сайте. Но после устойчивого восстановления они продали алмазного сырья на $650 млн (предварительная цифра) в прошлом месяце, несмотря на - или, возможно, даже из-за - продолжающейся пандемии.

Главный исполнительный директор Брюс Кливер (Bruce Cleaver) назвал китайский Новый год и День Святого Валентина значительными драйверами сезонного спроса, но это не отражает всю историю. В прошлом году соответствующий сайт принес значительно меньше - $551 млн, а в 2019 году - $500 млн. В 2018 году этот показатель составил $672 млн, в 2017 году - $729 млн. В январе могут помогать праздничные даты в календаре, но не всегда, и тот факт, что китайский Новый год в 2021 году будет на пару недель позже, чем в 2020 году, может иметь небольшое значение. Говорят, что De Beers воодушевлена, но не сильно удивлена ​​результатами сайта, состоявшегося в прошлом месяце. Для сравнения: в 2019 году произошло повсеместное сокращение складских запасов, а в прошлом году в основном не проводилось выставок во всей отрасли из-за коронавируса. В Сурате, главном центре производства бриллиантов, неоднократно вводился режим самоизоляции, и даже когда центр все же открывался, фабрики могли работать только наполовину своей мощности. Но существовал большой отложенный спрос, не в последнюю очередь потому, что невозможно было отправиться в путешествия класса «люкс», традиционно являющиеся главным конкурентом продажам бриллиантов. Поэтому те, кто тратил на это много средств, вместо этого переключились на драгоценные камни.

Это аккуратно подводит меня к Лилу Узи Верту (Lil Uzi Vert). Он не так хорошо известен в СМИ, связанных с алмазами, но он в некотором роде кумир - и очень хорошо оплачиваемый - в мире рэп-музыки. 26-летний исполнитель уже украсил свое лицо многочисленными татуировками и пирсингом, а теперь у него во лбу вживлен розовый бриллиант весом чуть менее 11 каратов. История впервые появилась на сайтах, посвященных рэпу, но в последние дни ее подхватили ведущие СМИ по всему миру. В ранних сообщениях говорилось, что он собирался имплантировать камень, а в более поздних, похоже, подтверждается, что он действительно это сделал. Я не знал, что думать по поводу публикации этой истории. Относится ли она к отраслевому веб-сайту или она слишком диковинная, слишком экстремальная, слишком характерная для шоу-бизнеса, слишком банальная? Я решил, что все-таки она относится к отраслевому веб-сайту. Покупка розового бриллианта за $24 млн будет интересна в любом случае. Такие люди, как Верт, - настоящее его имя Саймир Байсил Вудс (Symere Bysil Woods) - поддерживают отрасль крупными покупками, какими бы необычными они ни были. По общему признанию, исключительный драгоценный камень, навсегда вживленный в тело, встречается реже, чем оправленный драгоценным металлом. Но люди инкрустируют свои iPhone бриллиантами, делают маску для лица за защиты от Covid-19 из бриллиантов или окрашивают свой Rolls-Royce краской с алмазной крошкой. Единственная разница здесь в том, что это глубоко личное и - я извиняюсь перед Вудсом - очень странное занятие. «Если я потеряю кольцо, да, вы будете смеяться надо мной больше, чем если я вставлю его себе в лоб, ха-ха», - пошутил он в разговоре с миллионами своих подписчиков в Твиттере. Но дело гораздо глубже. Он говорит миру, что он сделал это, и никто не может не узнать об этом, глядя на него.

Прекрасных вам выходных!