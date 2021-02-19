Обручальные кольца с природными или созданными в лаборатории бриллиантами? (10 ответов на вопросы)

(learningjewelry.com) - Знаете ли вы, что до 1870 года алмазы добывали только в руслах рек Бразилии и Индии?

Несмотря на то, что сегодня источников алмазов больше, бриллианты все еще редки и недоступны для многих людей.

Итак, откуда берутся все бриллианты в обручальных кольцах?

Некоторые из них производятся в лаборатории, а другие добываются.

Алмазы, выращенные в лаборатории, такие же, как и алмазы, добываемые в рудниках?

Должно ли ваше обручальное кольцо быть с бриллиантом, созданным в лаборатории, или с природным?

Дешевле ли обручальные кольца с созданными в лаборатории бриллиантами, чем с природными?

В этой статье даются ответы на все эти и другие вопросы.

1. Что такое природные алмазы?

Природные алмазы - это драгоценные камни, образовавшиеся на глубине от 150 до 200 км под поверхностью Земли. Прочность камней определяется условиями, в которых они формировались: давлением свыше 55 килобар и температурой от 900 до 1300 градусов по Цельсию.

Чтобы получить представление об условиях, в которых образуются природные алмазы, давайте сравним приведенные выше числа с более известными вещами. Атмосферное давление составляет около 1 000 миллибар, поэтому природные алмазы образуются при давлении, примерно в 50 000 раз выше атмосферного. Вода кипит при температуре около 100оС, а это означает, что алмазы образуются при температуре в 9-13 раз выше этой. Эти условия также должны поддерживаться в течение длительного времени. В данном случае долгое время означает 3 миллиарда лет.

После образования природные алмазы выталкиваются ближе к поверхности Земли во время извержения вулканов.

2. Как добываются природные алмазы?

Для добычи алмазов используются несколько методов, в том числе:

Добыча открытым способом: иногда этот метод называется открытой разработкой и включает использование грузовиков и гидравлических экскаваторов для извлечения алмазов или алмазосодержащей руды из открытого карьера. Этот метод больше подходит, если алмазы находятся у поверхности.

Добыча алмазной руды: этот метод включает извлечение алмазов из алмазоносной руды. Руда добывается из горной породы под землей и поднимается на поверхность, чтобы можно было извлечь алмазы.

Добыча методом блочного обрушения: это метод подземной добычи, при котором алмазы добываются путем создания подземного туннеля в секции руды. Это можно сделать с помощью буровзрывных работ. В результате образуется крыша без опоры, которая в конечном итоге обрушается. Затем руда собирается и поднимается на поверхность для обработки.

3. Как обрабатываются природные алмазы?

По словам одной из крупнейших самостоятельных алмазодобывающих компаний в мире, Petra Diamonds, после извлечения руды из земли алмазы необходимо отделить от других материалов.

Этот процесс включает дробление руды для создания тяжелого концентрата, из которого алмазы извлекаются с помощью рентгеновского метода или других методов, таких как жировой стол. На таком столе алмазы прилипают, а ненужный материал может стекать вместе с водой.

4. Что такое алмазы, созданные в лаборатории, и как они производятся?

Хотя созданные в лаборатории алмазы и бриллианты существуют с 1950-х годов, бόльшую популярность они приобрели среди сегодняшних покупателей обручальных колец. Британская радиовещательная корпорация British Broadcasting Corporation предполагает, что созданные в лаборатории бриллианты стали популярными благодаря ​​«молодежи, которая разлюбила добытые из недр бриллианты из-за их высокого экологического и гуманитарного воздействия».

Как следует из названия, лабораторные алмазы создаются в лаборатории. Другими словами, мы можем назвать их искусственными алмазами. И лабораторные, и природные алмазы создаются, когда кристаллы углерода соединяются под высоким давлением и при высокой температуре. Таким образом, созданные в лаборатории и природные алмазы обладают одинаковыми физическими свойствами.

В зависимости от метода производства алмазы, созданные в лаборатории, можно разделить на две группы: алмазы, полученные методом химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD), и алмазы, полученные с использованием системы высокого давления и высокой температуры (high-pressure, high-temperature, HPHT).

При методе HPHT небольшой кусочек природного алмаза подвергается воздействию высокой температуры и высокого давления. Под высоким давлением и при высокой температуре углерод начинает плавиться и собираться вокруг маленького алмаза. При тщательном охлаждении образуется новый алмаз большего размера.

Метод CVD также начинается с небольшого алмаза (обычно алмаза, полученного с помощью горячего изостатического прессования (Hot Isostatic Pressing, HIP), подвергающегося воздействию высокой температуры и высокого давления внутри герметичной камеры. Процессы внутри камеры разрушают газы, позволяя чистому углероду прилипать к маленькой алмазной затравке.

Хорошей новостью является то, что выращенным в лаборатории алмазам не нужно 3 миллиарда лет, чтобы быть готовыми к выходу на рынок. Благодаря чудесам технологий выращенные в лаборатории алмазы небольших размеров производятся в течение примерно месяца.

5. В чем разница между природными и лабораторными алмазами и бриллиантами?

Несмотря на то, что и созданные в лаборатории, и природные бриллианты являются настоящими бриллиантами, важно знать разницу между этими двумя типами. Это связано с тем, что обычно существует разница в цене и стоимости перепродажи между выращенными в лаборатории и природными бриллиантами. Так что, вам бы не хотелось, чтобы кто-то выдавал выращенные в лаборатории бриллианты за природные.

Основное различие между природными и лабораторными алмазами заключается в том, что первые производятся естественным путем в недрах Земли, а вторые - в лаборатории. На базовом уровне это единственное различие между двумя видами алмазов и бриллиантов. Несмотря на то, что они созданы людьми, лабораторные бриллианты на ощупь и вид такие же, как и природные.

Обычный человек часто по цене определяет, какие перед ним бриллианты - выращенные в лаборатории или природные. Зачем нужна разница в цене, если оба типа бриллиантов одинаковы? Разница в цене объясняется тем фактом, что для вывода природных алмазов и бриллиантов на рынок требуется гораздо больше ресурсов, чем для выращенных в лаборатории.

6. Какие показатели качества используются для описания и классификации бриллиантов?

Тот факт, что обручальное кольцо или ювелирное изделие содержит бриллиант, не означает, что оно имеет ту же ценность, что и другое кольцо с бриллиантом. По данным Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), «бриллианты с определенными качествами являются более редкими и более ценными, чем бриллианты, у которых нет этих качеств».

GIA перечисляет некоторые показатели, определяющие качество и стоимость бриллианта:

Цвет: бесцветные бриллианты труднее всего найти и поэтому они самые дорогие.

Чистота: чем чище бриллиант и меньше «включений», тем выше его стоимость.

Огранка: хорошо ограненный бриллиант будет более ценным, чем плохо ограненный или неограненный камень. Опытные огранщики знают, как поиграть с углами и светом, чтобы бриллиант выглядел великолепно.

Вес в каратах: бриллианты взвешиваются в каратах. Однако одинаковое количество каратов в большом бриллианте считается более ценным, чем такое же количество каратов у нескольких более мелких бриллиантов.

7. Что является альтернативой бриллиантам?

Есть несколько аналогов природных и созданных в лаборатории бриллиантов:

Природный муассанит: это драгоценный камень, состоящий из карбида кремния. Несмотря на то, что природный муассанит выглядит как бриллиант, он имеет совершенно другую структуру по сравнению с настоящим бриллиантом. Его также можно изготовить в лаборатории.

Кубический цирконий: его можно также изготовить в лаборатории, чтобы он выглядел в точности как бриллиант. Однако он не обладает твердостью алмаза. Со временем на нем появятся царапины, и он станет легко ломаться. В отличие от настоящих бриллиантов кубический цирконий также впитывает жир с тела, что со временем может привести к потере блеска драгоценного камня.

Кварц: это один из наиболее распространенных природных материалов, используемых для изготовления аналогов бриллианта. Несмотря на то, что кварц никогда не будет выглядеть как лучший алмаз, великий мастер может сделать из этого камня обручальное кольцо с «бриллиантом», которое будет выглядеть лучше, чем кольцо с низкокачественным бриллиантом. Однако со временем украшения из этого вида камня также потеряют свой блеск из-за царапин.

Доступно несколько других аналогов бриллиантам, такие как изумруд, рубин, аквамарин, белый циркон и белый сапфир.

8. Что такое сертификаты на бриллианты и почему они имеют важное значение?

Поскольку существуют десятки аналогов бриллиантов, многих людей, которые хотят инвестировать в обручальное кольцо с бриллиантом, может беспокоить то, как отличить подлинный бриллиант от подделки. Даже при покупке подлинных бриллиантов, откуда вы знаете, что ваши деньги не пойдут на оплату оружия в стране, находящейся в состоянии войны, где алмазы производятся?

Организации, которые сертифицируют бриллианты, такие как Американское общество драгоценных камней (American Gem Society, AGS) и Геммологический институт Америки, дают покупателям бриллиантов спокойствие, сертифицируя драгоценные камни. AGS называет себя «некоммерческой торговой ассоциацией профессионалов в области драгоценных ювелирных изделий, занимающейся установлением, поддержанием и продвижением высочайших стандартов этического и профессионального поведения посредством обучения, аккредитации, повторной сертификации своих членов, геммологических стандартов и геммологических исследований».

Кейптаунский алмазный музей (Cape Town Diamond Museum) определяет сертификат на бриллиант как «официальный документ, содержащий подробное описание конкретного бриллианта». Далее в нем говорится: «Досье на бриллиант, или сертификат на бриллиант, содержит проверенную информацию об уникальных характеристиках бриллианта; огранке, весе в каратах, цвете и чистоте с некоторыми дополнительными комментариями относительно симметрии, полировки и флуоресценции бриллианта». В музее добавляют, что «наличие сертификата на бриллиант - лучший способ подтверждения характеристик вашего уникального драгоценного камня».

9. для обручального кольца стоит покупать бриллиант, выращенный в лаборатории или добытый из недр?

Обручальное кольцо - вещь сугубо личная. По этой причине трудно однозначно сказать, следует ли вам покупать кольцо с природным или созданным в лаборатории бриллиантом. Важно помнить, что как выращенные в лаборатории, так и природные бриллианты являются бриллиантами.

Есть несколько факторов, которые могут помочь вам принять решение:

Цена: созданные в лаборатории бриллианты, вероятно, будут дешевле природных, потому что они проходят через более короткую цепочку поставок.

Стоимость при перепродаже: если вы хотите, чтобы ваше обручальное кольцо с бриллиантом сохраняло более высокую стоимость перепродажи, вы можете выбрать природные бриллианты. Бриллианты, созданные в лаборатории, обычно теряют стоимость быстрее, чем природные.

Забота об окружающей среде: если вас беспокоит влияние добычи полезных ископаемых на местное население и возможность покупки бриллиантов, происходящих из зон конфликта, вы можете выбрать созданные в лаборатории бриллианты.

10. Почему важно знать, откуда берутся ваши бриллианты?

Когда вы покупаете обручальное кольцо с бриллиантом, будь то с созданным в лаборатории или природным камнем, важно четко понимать, в каких условиях добываются или производятся алмазы. Хотя с бриллиантами, созданными в лаборатории, не так уж много проблем, но добытые из недр бриллианты иногда могут происходить из зон конфликтов. Следовательно, покупка таких бриллиантов может означать, что вы непреднамеренно поддерживаете конфликт.

Алмазы, которые незаконно продаются для финансирования конфликтов, особенно в центральной и западной частях Африки, известны как конфликтные или «кровавые» алмазы. В статье, опубликованной CNN, Пол Армстронг (Paul Armstrong) приводит определение, данное Организацией Объединенных Наций, которая описывает конфликтные алмазы как «алмазы, которые происходят из районов, контролируемых силами или группировками, противостоящими законным и международно признанным правительствам, и используются для финансирования военных действий против этих правительств».