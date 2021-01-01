Будущее алмазов - за улавливанием загрязняющих атмосферу выбросов CO2

(worldbestnews.info) - Бриллианты не всегда были лучшими друзьями девушек. До 1930-х годов они ассоциировались со свадьбой не больше, чем опалы, рубины и сапфиры, которые веками традиционно использовались в обручальных кольцах. На самом деле так продолжалось до тех пор, пока De Beers, южноафриканская алмазодобывающая компания, которая раньше контролировала около 85 процентов международного алмазного рынка, не запустила свою маркетинговую кампанию «Бриллиант - это навсегда» (A Diamond Is Forever) в 1940-х годах, после чего резко вырос спрос на сверкающие камни.

По оценкам, в 2019 году на рудниках по всему миру было добыто около 142 млн каратов алмазов, зачастую ценой значительных экологических и человеческих потерь. Чтобы извлечь из недр Земли всего один карат алмаза, рабочие должны переместить землю на площади около 100 квадратных футов, в результате чего образуется около 6 000 фунтов отходов и выделяется до тонны углекислого газа. Открытые рудники, такие как «Мир» в Восточной Сибири, можно увидеть с МКС.

«Мне не нужна наука, чтобы утверждать, что выращенные в лаборатории алмазы причиняют меньше вреда, чем алмазы с рудника «Мир» в Сибири, - заявил в марте прошлого года торговец алмазами Александр Вейндлинг (Alexander Weindling) изданию The Guardian. - Я сам вижу, что они намного хуже для нашей планеты. Нам больше не нужно рыть в земле эти огромные ямы, которые видны из космоса. Раньше мы охотились на китов. Мы больше этим не занимаемся, не так ли»?

В Африке, где добывается 65 процентов мировых объемов алмазов, на рудниках в опасных условиях труда обычно работают дети и подростки за рабскую заработную плату. В последние десятилетия эта практика стала настолько вопиющей, что в 2003 году международному сообществу пришлось создать Кимберлийский процесс (Kimberly process), чтобы предотвратить попадание на рынок так называемых «кровавых алмазов» - тех, которые производятся в зонах боевых действий и за счет продажи которых финансировались эти боевые действия. Однако в этом процессе есть лазейки, которые в значительной степени препятствуют его применению.

«Сегодня, если ребенок работает за $3 в день, выполняя изнурительную работу, стоя по пояс в реке и просеивая песок в поисках алмазов, это называется «старательской добычей, - сказал Райан Ширман (Ryan Shearman), основатель и генеральный директор Aether Diamonds, в недавнем интервью изданию Engadget. - Это не называется жестоким обращением с детьми, и это проходит через Кимберлийский процесс, потому что доходы от продажи алмазов не пошли на финансирование местного боевого командира».

В последние годы отрасль природных алмазов также столкнулась с рядом экономических проблем, включая излишние складские запасы в 2019 году, несмотря на то, что ценность бриллиантов постоянно рекламируется из-за их «редкости»; а также включая пандемию, вызванную COVID-19, которая привела к резкому падению спроса на бриллианты в 2020 году. Цены на высококачественные камни весом в 1 карат все же смогли вырасти примерно на 12 процентов в 2020 году по сравнению с прошлым годом, однако стоимость бриллиантов более низкого качества и меньшего размера за тот же период упала на 15-27 процентов.

«Если вы работаете в этом верхнем сегменте, то спрос по-прежнему существует, потому что люди, которые покупают такие товары, меньше чувствуют давление из-за спада на рынке», - сказал изданию Reuters Гэс Симбанегави (Gus Simbanegavi), генеральный директор Bluerock Diamonds BRD.L.

Это, безусловно, кажется большой проблемой для материала, атомный состав которого известен с 1797 года и который мы можем выращивать в лабораторных условиях уже почти 70 лет. General Electric была первой компанией, которая коммерциализировала этот процесс. В 1941 году GE в партнерстве с компаниями Norton и Carborundum сумела нагреть образцы углерода до 5 430 градусов по Фаренгейту при давлении, превышающем 510 000 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем проект был временно приостановлен на время Второй мировой войны. Программа возобновилась в 1951 году, и к 1954 году удалось создать первый коммерчески жизнеспособный выращенный в лаборатории алмаз. Эти первые несколько партий были проданы для применения в исследованиях в области электроники. Выращенные в лаборатории бриллианты ювелирного качества не появлялись на витринах с ювелирными изделиями до 1980-х годов.

В наши дни алмазные лаборатории по всему миру ежегодно выращивают более 100 тонн этого минерала. «Они идентичны природным алмазам на атомном уровне, - сказал Ширман. - У них точно такие же химические, механические и оптические свойства, и ни один человек на планете не заметит разницы. Единственный способ сделать это - по сути, провести химический анализ, и выращенные в лаборатории алмазы на самом деле более чистые, чем добытые из недр Земли».

Продукция компании Aether особенно уникальна, учитывая новаторский метод его создания. «Мы используем технологию прямого улавливания воздуха с целью извлечения вредного атмосферного CO 2 , - пояснил Ширман. - Затем мы используем его, чтобы с помощью современных методов и разработанного нами собственного производственного процесса превратить его в алмазы ювелирного качества».

Сообщают, что каждый из реакторов улавливания воздуха, используемый Aether, способен поглощать до 50 метрических тонн углекислого газа в год, однако компания обязалась поглощать 20 метрических тонн CO 2 (это больше 16 метрических тонн, которые средний американец производит в год) для производства каждого карата алмаза. Выращивание таких алмазов от начала до конца занимает в общей сложности около 12 недель.

«Проблема с большинством выращенных в лаборатории алмазов, кроме алмазов Aether, заключается в том, что им все еще нужно откуда-то получать углерод, - сказал Ширман. - Часто его берут из ископаемого топлива, которое получают путем бурения и гидроразрыва пласта. И поэтому, хотя бренды выращенных в лаборатории бриллиантов утверждают, что они экологически безопасны, я боюсь, что это во многом является «зеленым пиаром», потому что даже если они используют экологически чистую энергию (а большинство из них таковыми не являются), они по-прежнему полагаются на ископаемое топливо для получения углерода, а это невозобновляемый ресурс».

Компания тщательно выбирает источники и остальных своих материалов: от металла, используемого для оправ для камней, до упаковки, в которой они отправляются. «Мы либо используем синтетическое микроволокно, созданное из растительной биомассы, либо используем Новозеландскую шерсть для вставок в наши коробочки для колец, - добавил Роберт Хагеманн (Robert Hagemann), финансовый директор Aether. - И затем мы используем внутренние картонные конструкции, сертифицированные Лесным Попечительским Советом (FSC), для упаковки наших изделий. Мы также производим компенсацию выбросов углерода при логистике».

Бриллианты из алмазов, выращенных в Aether, не только более экологически чистые, но и примерно на 40 процентов дешевле своих природных аналогов. Это означает, что даже в нижнем ценовом сегменте рынка, скажем, кольцо с бриллиантовым солитером, которое стоило бы $5 000-$6 000 в магазине Zales, в вашем местном торговом центре обойдется вам всего в $3 700, если драгоценные камни изготовлены в лаборатории Aether.

Работа Aether может стать прорывной инновацией на мировом алмазном рынке, на что надеется компания. «Если мы захватим бόльшую долю рынка, это выведет из бизнеса те компании, которые эксплуатируют этих людей, - сказал Хагеманн. - Это и хорошо, и плохо. Это хорошо, потому что это позволяет положить конец тому, что, вероятно, не должно было происходить, прежде всего, но плохо потому, что бывшие эксплуатируемые рабочие теперь останутся без работы.

Чтобы противостоять этому, компания стремится работать с НПО и некоммерческими организациями в вопросах переподготовки или, возможно, «создания условий для производства солнечной энергии, ... есть много разных способов, с помощью которых можно получить положительные преимущества в областях, которые раньше оказывали это негативное воздействие, - сказал Хагеманн. - Это важная цель для нас».

Заглядывая в будущее, Хагеманн и Ширман надеются к 2023 году добиться, чтобы все производство компании Aether, а не только ее производство алмазов, имело отрицательный уровень эмиссии углерода. Для этого команда планирует вертикально интегрировать различные этапы производства. «Чем больше мы сможем контролировать свою цепочку поставок, тем лучше мы будем сокращать общий углеродный след», - отмечает Ширман. Компания также надеется начать использовать ветер в качестве источника энергии, «возможность интегрировать устойчивое производство электроэнергии на месте - это то, о чем мы говорили с первых дней существования компании». В конце концов, Aether хочет достичь такого уровня эффективности, при котором компания сможет направить любой избыток произведенной энергии обратно в местную муниципальную энергетическую систему.